В ЦСКА отреагировали на подозрения в адрес Мойсеса в махинациях со ставками

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о появившейся в бразильских СМИ информации, в которой защитника команды подозревают в махинациях со ставками во время игры за «Интернасьонал», а также рассказал о ситуации с выкупом контракта футболиста.

Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему.