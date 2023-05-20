В ЦСКА отреагировали на подозрения в адрес Мойсеса в махинациях со ставками

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о появившейся в бразильских СМИ информации, в которой защитника команды Мойсеса подозревают в махинациях со ставками во время игры за «Интернасьонал», а также рассказал о ситуации с выкупом контракта футболиста.
Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему.
Что касается выкупа, то нам нужно до определённого числа в середине июня направить письмо о том, что мы в одностороннем порядке активируем прописанную опцию, о которой в своё время договорились с «Интернасьоналом». После отправления данного письма ЦСКА должен будет в течение определённого периода перевести деньги, и они заложены в бюджете. Однако вы знаете, что российские клубы испытывают сложности в сфере международных транзакций, поэтому данный вопрос в проработке и на контроле, а необходимости в срочной отправке вышеупомянутого уведомления о выкупе просто нет. Такое письмо может быть отправлено в любую секунду, идёт подготовительный процесс.
Правильно здесь подметил один товарищ - Мойсес и у нас спорит в каждой игре и что? Не пойман не вор, а подозревать не запрещено!
Вот например и у меня закрались подозрения по парочке игр которые прошли вчера. Румыния, Лига 1, встреча Арджеш - Петролул...
Первые уверенно взяли курс на вылет из Лиги, а многократные чемпионы Румынии борются в группе лидеров за место в ЛЧ. Не буду останавливаться на технико-технических показателях и других фишках...., по оценкам экспертов у арджешцев победить шанцев не было абсолютно никаких... Но при этом, у некоторых любителей футбола (уверен с очень высокой профподготовкой в этой области) закрались сомнения и в правильности решений букмекеров, которые первым дали коэф. 2, а вторым 3... Чуть ли не караул... Конечно многие заглотили крючок с наживкой П2 под коэф. 3 и более. (в том числе и ваш покорный слуга)
Итог: две красные карточки нефтяникам (Петролул) 3:0 на табло и до новых встреч...
Второй пример: Нидерланды, первый дивизион, ПСВ-2 - Эйндховен,
Команды не нуждаются в представлении, в последних играх меньше четырех голов не отгружали, причем не в одну калитку, и красные карточки были... В общем все сошлись на том, что игра будет по обыкновению искрометной, с обилием голов...
Итог: откатали дружелюбную вату 1:1...
А "вы" Мойсесу шьёте гнилыми нитками дело....))
Правильно здесь подметил один товарищ - Мойсес и у нас спорит в каждой игре и что? Не пойман не вор, а подозревать не запрещено!
Вот например и у меня закрались подозрения по парочке игр которые прошли вчера. Румыния, Лига 1, встреча Арджеш - Петролул...
Первые уверенно взяли курс на вылет из Лиги, а многократные чемпионы Румынии борются в группе лидеров за место в ЛЧ. Не буду останавливаться на технико-технических показателях и других фишках...., по оценкам экспертов у арджешцев победить шанцев не было абсолютно никаких... Но при этом, у некоторых любителей футбола (уверен с очень высокой профподготовкой в этой области) закрались сомнения и в правильности решений букмекеров, которые первым дали коэф. 2, а вторым 3... Чуть ли не караул... Конечно многие заглотили крючок с наживкой П2 под коэф. 3 и более. (в том числе и ваш покорный слуга)
Итог: две красные карточки нефтяникам (Петролул) 3:0 на табло и до новых встреч...
Второй пример: Нидерланды, первый дивизион, ПСВ-2 - Эйндховен,
Команды не нуждаются в представлении, в последних играх меньше четырех голов не отгружали, причем не в одну калитку, и красные карточки были... В общем все сошлись на том, что игра будет по обыкновению искрометной, с обилием голов...
Итог: откатали дружелюбную вату 1:1...
А "вы" Мойсесу шьёте гнилыми нитками дело....))