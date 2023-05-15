Министр спорта Франции призвала наказать игроков за отказ от поддержки ЛГБТ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера считает, что в отношении футболистов, отказавшихся надевать специальные футболки радужного цвета в знак борьбы с гомофобией, нужно применить санкции.

Многие игроки Лиги 1 и Лиги 2 отказались надевать футболки в поддержку ЛГБТ , которая прошла в выходные в стране. Речь идёт, в частности, о футболистах «Тулузы» и «Нанта», матч которых прошёл вчера, 14 мая, в рамках 35-го тура чемпионата Франции.

Я глубоко сожалею, что у нас нет 100% игроков, которые находят себя в этом послании о недискриминации.

Думаю, что клубы должны вести диалог со своими игроками и принимать санкции.