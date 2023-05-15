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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2022/2023

Министр спорта Франции призвала наказать игроков за отказ от поддержки ЛГБТ

сегодня, 15:56

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера считает, что в отношении футболистов, отказавшихся надевать специальные футболки радужного цвета в знак борьбы с гомофобией, нужно применить санкции.

Многие игроки Лиги 1 и Лиги 2 отказались надевать футболки в поддержку ЛГБТ, которая прошла в выходные в стране. Речь идёт, в частности, о футболистах «Тулузы» и «Нанта», матч которых прошёл вчера, 14 мая, в рамках 35-го тура чемпионата Франции.

Я глубоко сожалею, что у нас нет 100% игроков, которые находят себя в этом послании о недискриминации.

Думаю, что клубы должны вести диалог со своими игроками и принимать санкции.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:36
Недочеловеки похоже уже правят Францией.
74d6qdjat4x8
74d6qdjat4x8
сегодня в 18:05
Принудительно обязательно, а ещё говорят что там демократия
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:50, ред.
Амели Удеа-Кастера...требует санкций..
Страшно представить что за санкция может быть..применена...))

Походу её саму давно никто не "санкционировал"...))
Gahi
Gahi
сегодня в 17:39
С таким отношением и словами руководителей министерства призывать наказывать футболистов за то что они отказались надевать специальные футболки радужного цвета. Не удивлюсь если со временем в этой стране обяжут ответственных за контракты с футболистами прописывать данный пункт. А как быть со свободой выбора и взглядов каждого на ценностей семьи.
vt67f9xjxyvr
vt67f9xjxyvr
сегодня в 17:31
Демократия в опасности!!!
Вот это и называется "дно пробито".
Если за это будет наказания, то это не только будет посягательство на волеизъявление человека, но это будет оскорбления веры.
Ни один истинный православный, католик, мусульманин никогда не будет поддерживать ЛГБТ, однополые браки, трансгендеров и прочие извращения.
А тут их заставляют пойти против веры, предать её.
Смотришь и удивляешься как они подменяют ценности и переписывают историю.

Сообщество публичных онанистов и зоофилов (СПОЗ) Франции выступило с требованием разрешить публичное занятие онанизмом и интимные ласки животных на улицах городов Франции. По мнению активистов СПОЗ запрет на публичное занятие онанизмом и публичные интимные ласки животных ущемляет их права по сравнению с геями, и лицами традиционной сексуальной ориентации.

Представляете, что происходит? Сегодня спортсменов заставляют ЛГБТ поддерживать, а завтра они начнут онанистов с зоофилами поддерживать таким же способом, надеюсь, что хоть без показательных акции, хотя не удивлюсь, они могут.

Скажите нам нужна такая Европа?
Не я туда ни ногой, а если так дело дальше пойдёт, то и их чемпионаты стрёмно будет смотреть.
Ну и кто там говорил, что спорт вне политики?
Vadik
Vadik
сегодня в 17:25
Европа продолжает маразматировать. Не удивлюсь, если в процедуру лицензирования клубов включат обязательное наличие в заявке представителей сексуальных меньшинств))))
dte5bdkcfc2a
dte5bdkcfc2a
сегодня в 16:53
Вас извращенцев надо за гениталии подвешивать уже за то что радугу своей лгбтнёй вонючей оскорбляете!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:42
2асня продолжает наступать
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:25
Товарищ министра часом не с острова Лесбос?
баск
баск
сегодня в 16:24
Что ж, она и слОва сказать не может, целый министр всё-таки)
Просто высказала своё мнение..

Ну, сморозила глупость, бывает, пусть и дальше сожалеет..)))
Rupertt
Rupertt
сегодня в 16:21
Скоро штрафы пойдут, а это пока предупреждение..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:08, ред.
Для комментария приличные слова не находятся.
jv5znmqwejfz
jv5znmqwejfz
сегодня в 16:00
"Ну какой же ты министр, ты ж обычный п - с!". А. Новиков
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