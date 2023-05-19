Агент Мойсеса отреагировал на подозрения в адрес игрока в связи со ставками

Агент защитника ЦСКА Мойсеса Луис Фернандо Гарсия высказался об информации о том, что игрока подозревают в махинациях со ставками во время выступления за «Интернасьонал».
Я первый раз об этом слышу.
Бразильские СМИ опубликовали скриншоты переписки футболиста: в них Мойсесу обещают деньги за то, что он получит жёлтую карточку в последнем матче за «Интернасьонал» — во встрече с «Сан-Паулу». Защитник получил «горчичник» за споры с арбитром.
1.Украл булку хлеба-вор.
2.Украл миллион евро из казны-преуспевающий бизнесмен.
3.Продал Родину-выдающийся политик.
1.Украл булку хлеба-вор.
2.Украл миллион евро из казны-преуспевающий бизнесмен.
3.Продал Родину-выдающийся политик.