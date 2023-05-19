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Агент Мойсеса отреагировал на подозрения в адрес игрока в связи со ставками

вчера, 18:25

Агент защитника ЦСКА Мойсеса Луис Фернандо Гарсия высказался об информации о том, что игрока подозревают в махинациях со ставками во время выступления за «Интернасьонал».

Я первый раз об этом слышу.

Бразильские СМИ опубликовали скриншоты переписки футболиста: в них Мойсесу обещают деньги за то, что он получит жёлтую карточку в последнем матче за «Интернасьонал» — во встрече с «Сан-Паулу». Защитник получил «горчичник» за споры с арбитром.

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В ЦСКА отреагировали на подозрения в адрес Мойсеса в махинациях со ставками
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 09:40
Нет,"каждый выбирает для себя женщину,религию,дорогу,дьяволу служить,или пророку-каждый выбирает для себя".
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:39
Можно.Разные категории.
1.Украл булку хлеба-вор.
2.Украл миллион евро из казны-преуспевающий бизнесмен.
3.Продал Родину-выдающийся политик.
альсато
альсато
сегодня в 09:36
это все ставочки)))))
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:57
Киллеры, грабители и прочие бандиты и мошенники тоже под эту амнистию подпадают? Ведь, как могут так и добывают деньги. Только можно ли деньги, добытые нечестным путём, назвать заработком?
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Конечно, и Мойсес, и Промес - с. сыны, но каждому свои.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:09
Пусть поможет обыграть "Спартак","Ростов" и дважды "Краснодар",а потом едет на бразильскую кичу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:54
Подшабашил немножко. другие сливают игры и ничего...)
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:34
А кто признается то в левом заработке то добровольно)))) Если это наказуемо))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:32
Каждый зарабатывает как может.
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