«Ювентусу» предъявили новые обвинения в финансовых нарушениях

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вчера, 23:42

По информации источника, прокуратура Федерации футбола Италии ( FIGC ) выдвинула новые обвинения против «Ювентуса».

Прокуратура считает, что бывшие руководители «бьянконери» — , , Федерико Керубини, Джованни Манна, Паоло Морганти и Стефано Брагин осуществляли махинации с зарплатами в сезоне 2019/20. Судебное разбирательство назначено на июнь.

Ранее клубу вернули 15 очков в Серии А, которые сняли в январе. Как стало известно позже, с туринцев могут снять баллы перед следующим сезоном в связи с продолжающимся расследованием дела о финансовых нарушениях в период пандемии коронавируса.