«Ювентусу» предъявили новые обвинения в финансовых нарушениях

По информации источника, прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) выдвинула новые обвинения против «Ювентуса».
Прокуратура считает, что бывшие руководители «бьянконери» — Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Федерико Керубини, Джованни Манна, Паоло Морганти и Стефано Брагин осуществляли махинации с зарплатами в сезоне 2019/20. Судебное разбирательство назначено на июнь.
Ранее клубу вернули 15 очков в Серии А, которые сняли в январе. Как стало известно позже, с туринцев могут снять баллы перед следующим сезоном в связи с продолжающимся расследованием дела о финансовых нарушениях в период пандемии коронавируса.