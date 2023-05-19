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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

«Ювентусу» предъявили новые обвинения в финансовых нарушениях

вчера, 23:42

По информации источника, прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) выдвинула новые обвинения против «Ювентуса».

Прокуратура считает, что бывшие руководители «бьянконери» — Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Федерико Керубини, Джованни Манна, Паоло Морганти и Стефано Брагин осуществляли махинации с зарплатами в сезоне 2019/20. Судебное разбирательство назначено на июнь.

Ранее клубу вернули 15 очков в Серии А, которые сняли в январе. Как стало известно позже, с туринцев могут снять баллы перед следующим сезоном в связи с продолжающимся расследованием дела о финансовых нарушениях в период пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:26
Мс и ПСЖ больше делают махинации , но про них молчат.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:35
Учитесь у Франции. Там не только не выдвигают никаких обвинений одному не без известному клубу, хотя по части финансовых махинаций Ювентус по сравнению с этим клубом просто ребёнок, так ещё и позволяют этому самому клубу нанимать президента страны, чтобы тот повлиял на "некоторых" игроков клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:48
Прокуратура Федерации футбола Италии и Ювентус.........как Судебный корпус РПЛ и Спартак....

Годами что то договариваются.....и договориться не могут...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:36
Надеюсь, что свое наказание они все-таки получат
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:42
Утомили уже намёками на нечистоплотность клубов вершины топ-5.Всё информация для прекраснодушных "поклонников с детства".
Велика новость...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:36, ред.
как бы вообще не отправили в серию Б только вот одно меня трогает почему страдает вся команда прежде всего игроки и служащие клуба должны быть сурово наказаны руководители клуба в плоть до самых радикальных мер
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:40
Ювентус попал под раздачу. При таких драконовских налогах, все этим занимаются, просто не попались.)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:48
Лишь бы в этом сезоне не сняли очки, и не лишили Лиги Чемпионов, а в следующем сезоне они разберутся.
bhjhm3at3akc
bhjhm3at3akc
сегодня в 05:40
Покуда существуют денежные знаки мафия будет бессмертная
ОПС
ОПС
сегодня в 03:45
И чего привязались к Юве? почти в каждом клубе подобная ситуация, надо только глубже копать.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:34
Да что ж у Ювентуса началась чёрная полоса.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:23
Понятно что всплыли новые подробности относительно не правомерных действий со стороны руководства клуба "Ювентуса", для чего у Прокуратуру Федерации футбола Италии (FIGC) появился повод выдвинуть новые обвинения против "Ювентуса". И здесь нужно всё такие признать что футболисты продолжали играть весь сезон при сильном давлении и не определённости относительно штрафных санкций по отношению к клубу. Но команда "Ювентуса" хоть и понесёт наказание в виде санкций, но уже со старта нового сезона. А так команда скорее всего закончит чемпионат в зоне заветной четверки, что даёт возможность команде играть в Лиги Чемпионов УЕФА в групповой стадии. И этот факт в какой-то мере может и скрасит настроение болельщиков от того что происходит в клубе. Как пишет в СМИ, туринский клуб может потерять девять баллов, если будет доказано, что его представители виновны в финансовых махинациях.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:04
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
Такая нездоровая обстановка вокруг команды, конечно же будет негативно сказываться и на результатах.
собакин6762
собакин6762
вчера в 23:51
Да уж пересажайте всех этих жуликов и ликвидируйте эти клубы , которые воруют деньги у Газпрома !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:50
Андреа, конечно, такой поц, ничего нормально не может сделать, и так его кузен и глава клана Аньелли Джон Элканн на максимально лайтовую дожность поставил, так он и тут постоянно в скандалы попадает.
Гость
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