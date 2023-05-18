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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Сити» подал иск по поводу 115 обвинений в финансовых нарушениях

вчера, 22:49

«Манчестер Сити» подал судебный иск против АПЛ по поводу 115 обвинений в предполагаемых финансовых нарушениях.

В клубе пытаются оспорить обвинения, а также участие в деле главы независимой судебной коллегии Мюррея Розена, который болеет за прямого конкурента команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне — «Арсенал».

О том, что «горожане» совершили многочисленные нарушения, Английская Премьер-Лига заявляла в феврале.

Все слушания по процессу, который может затянуться на длительное время, будут проводиться в закрытом режиме.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 00:46
пора расформировать, самое время
финансовые рычаги сделали сити успешным клубом с затратами, сопоставимыми со всем остальным мировым футболом - да еще и нарушения??? хватит
протон
протон
вчера в 23:39
Если правила ввели позже, то почему их обвиняют, серьёзно
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