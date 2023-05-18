«Манчестер Сити» подал иск по поводу 115 обвинений в финансовых нарушениях

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вчера, 22:49

«Манчестер Сити» подал судебный иск против АПЛ по поводу 115 обвинений в предполагаемых финансовых нарушениях.

В клубе пытаются оспорить обвинения, а также участие в деле главы независимой судебной коллегии Мюррея Розена, который болеет за прямого конкурента команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне — «Арсенал».

О том, что «горожане» совершили многочисленные нарушения, Английская Премьер-Лига заявляла в феврале.

Все слушания по процессу, который может затянуться на длительное время, будут проводиться в закрытом режиме.