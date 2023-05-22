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Хави высказался о будущем Фати

вчера, 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о слухах о будущем нападающем Ансу Фати.

Сейчас мы все еще планируем следующий сезон. Мы еще не решили, кто уйдет — зависит и от финансового фэйр-плей.

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cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:56
Судя по тому, что говорит Хави он про свой состав на будущий сезон знает меньше некоторых соккерчан.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:54
Можешь не уходить, но номерок сними... Хе..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:12
Хави высказался о будущем Фати
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Начав читать вздрогнул - подумал, что о Месси Хави желает сказать...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:10
Значит все зависит от финансирования.
Гость
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