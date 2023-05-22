Хави высказался о будущем Фати

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о слухах о будущем нападающем Ансу Фати.
Сейчас мы все еще планируем следующий сезон. Мы еще не решили, кто уйдет — зависит и от финансового фэйр-плей.
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о слухах о будущем нападающем Ансу Фати.
Сейчас мы все еще планируем следующий сезон. Мы еще не решили, кто уйдет — зависит и от финансового фэйр-плей.
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Начав читать вздрогнул - подумал, что о Месси Хави желает сказать...)
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Начав читать вздрогнул - подумал, что о Месси Хави желает сказать...)