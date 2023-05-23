Киммих не рассматривает вариант с переходом в «Барселону»

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сегодня, 00:24

Полузащитник «Баварии» не планирует покидать мюнхенский клуб.

Несмотря на интерес со стороны «Барселоны», немец не рассматривает вариант с уходом из состава чемпионов Германии. «Бавария» не собирается продавать игрока.

Тем не менее Киммих обеспокоен ситуацией в «Баварии» в последнее время — это больше касается будущего клуба, чем его собственного.