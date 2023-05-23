Киммих не рассматривает вариант с переходом в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не планирует покидать мюнхенский клуб.
Несмотря на интерес со стороны «Барселоны», немец не рассматривает вариант с уходом из состава чемпионов Германии. «Бавария» не собирается продавать игрока.
Тем не менее Киммих обеспокоен ситуацией в «Баварии» в последнее время — это больше касается будущего клуба, чем его собственного.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351866/kimmih-yozua-barselona 23.05.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351866/kimmih-yozua-barselona 23.05.2023