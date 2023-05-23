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Киммих не рассматривает вариант с переходом в «Барселону»

сегодня, 00:24

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не планирует покидать мюнхенский клуб.

Несмотря на интерес со стороны «Барселоны», немец не рассматривает вариант с уходом из состава чемпионов Германии. «Бавария» не собирается продавать игрока.

Тем не менее Киммих обеспокоен ситуацией в «Баварии» в последнее время — это больше касается будущего клуба, чем его собственного.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 11:27
Пусть перестанет подавать свои дурацкие угловые и ещё нужно научиться быстрее принимать решения на поле, а то иной раз тормозит, пока примет, потрогает, убедится что это точно мяч и только потом расстаётся с ним…)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:22
Из богатого клуба в нищий клуб не стоит переходить.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:19
Пока ещё Бавария хорошо играет, вот с Челси надо было бы бежать, если отпустили бы.
equipolocal
equipolocal ответ zafg357b5n2t (раскрыть)
сегодня в 08:14
Спасибо, исправили.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:08
Думаю, что наверное правильное решение принял... играй где играется и нечего искать что то ...
66hg6pvb7vdt
66hg6pvb7vdt
сегодня в 07:01
На понижение никто на его месте не пошёл бы
zafg357b5n2t
zafg357b5n2t
сегодня в 04:43
Не смотря на
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351866/kimmih-yozua-barselona 23.05.2023
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:43
Зачем ему Барселона?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:34
О дин из ключевых игроков Баварии и не равнодушный к судьбе клуба человек.
амурец
амурец
сегодня в 00:30
Правильно, оно ему надо
Гость
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