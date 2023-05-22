Фирмино может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии

Нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, в подписании бразильца заинтересована команда из Саудовской Аравии, название которой не уточняется.
Данный клуб получил поддержку от Министерства спорта страны, которое хочет видеть в национальной лиге известного футболиста.
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Очередь согласно купленным билетам в СА!
- Кто в вагоне первого класса?
- Какой то господин по имени Лео!