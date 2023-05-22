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Фирмино может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии

вчера, 20:37

Нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, в подписании бразильца заинтересована команда из Саудовской Аравии, название которой не уточняется.

Данный клуб получил поддержку от Министерства спорта страны, которое хочет видеть в национальной лиге известного футболиста.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:55
Минуточку, минуточку!
Очередь согласно купленным билетам в СА!
- Кто в вагоне первого класса?
- Какой то господин по имени Лео!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:59
Название клуба не сообщается, потому что получил поддержку только от Министерства спорта страны, а ещё этот переход должен завизировать один игрок этого клуба...)
lotsman
lotsman
вчера в 20:46
Что то много саудиты игроков из АПЛ забирают.
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