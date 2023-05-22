Фирмино может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии

1684777025

вчера, 20:37

Нападающий покинет «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, в подписании бразильца заинтересована команда из Саудовской Аравии, название которой не уточняется.

Данный клуб получил поддержку от Министерства спорта страны, которое хочет видеть в национальной лиге известного футболиста.