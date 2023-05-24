Агент Эджуке оценил вероятность возвращения игрока в ЦСКА

Атта Анеке, агент нападающего «Герты» , высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА .

Чидера готов вернуться в ЦСКА , но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты.

Воспользуемся ли приостановкой контракта этим летом? Пока рано об этом говорить.