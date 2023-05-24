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Агент Эджуке оценил вероятность возвращения игрока в ЦСКА

вчера, 12:35

Атта Анеке, агент нападающего «Герты» Чидеры Эджуке, высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты.

Воспользуемся ли приостановкой контракта этим летом? Пока рано об этом говорить.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:08
Эту подгорелую Иудушку в Спартак надо, там таких любят
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
Хотелось бы верить! Всегда жаль когда талантливый футболист попадает в руки бездарного тренера, неспособного развить талант игрока. Эджуке был украшением ПЛ России, а его уход из ЦСКА серьезная, но, думаю, поправимая ошибка. Наверняка в Герте он не останется. Его таланту можно найти более успешное применение!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:59
Возможно Чидера будет более внимательно и острожно относиться к выбору клубов и к какому главному тренеру идти.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:47
Толя, после шварца брать обратно игрока очень опасно. За год, находясь под руководством шабашника- игроки деквалифицируется- Фомин, Захарян и др., тому подтверждение.
Эджуке- замечательный, острый форвард, но он соблазнился перездом в Герту не подумав при этом, кто ГТ этой команды... Такой незаурядный футболист, даже в основу команды не всегда попадал. Видимо не принял условия прессинга...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:07
Так я его и так уже определил в "игнор" и не отвечаю, на его выпады в мою сторону, но он каждый раз что то про меня пишет.
К примеру сегодня.

протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
Здорова, дружище. В прошлый месяц в чистую Байкала обыграл в КП. два его аккаунта одним своим. И за этот текущий месяц, уверен, ничего не сможет противопоставить, хотя играть сам не намерен в КП .
конкурс_прогнозов

А он даже из группы не вышел. А в этом как он утверждает, что играть не будет, но и здесь я ничего ему не смогу противопоставить.
И так он пишет каждый месяц по несколько раз.
Разве это не провокация с его стороны?

Я его игнорирую, ему на это не отвечаю, поэтому и обратился именно к вам.
У меня единственная просьба оградить его от меня и от его откровенный провокации.

По поводу нарушении. Пользователей я не оскорбляю, максимум попадаю на безобидный троллинг и то редко, очень редко.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 13:06
Да пусть дальше на банке сидит в герте со своим агентом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:05
Никто его обратно не возьмет, как по спортивным, так и по этическим соображениям
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