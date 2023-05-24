Агент Эджуке оценил вероятность возвращения игрока в ЦСКА

Атта Анеке, агент нападающего «Герты» Чидеры Эджуке, высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА.
Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты.
Воспользуемся ли приостановкой контракта этим летом? Пока рано об этом говорить.
Эджуке- замечательный, острый форвард, но он соблазнился перездом в Герту не подумав при этом, кто ГТ этой команды... Такой незаурядный футболист, даже в основу команды не всегда попадал. Видимо не принял условия прессинга...
Эджуке- замечательный, острый форвард, но он соблазнился перездом в Герту не подумав при этом, кто ГТ этой команды... Такой незаурядный футболист, даже в основу команды не всегда попадал. Видимо не принял условия прессинга...