Рэпер Баста выступит перед суперфиналом Кубка России

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вчера, 21:38

Рэпер Баста выступит перед матчем суперфинала Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА .

По информации источника, музыкант исполнит треки «Моя игра» и «Сансара». Также, если «армейцы» одержат победу, Василий Вакуленко (настоящее имя исполнителя) споёт неофициальный гимн «красно-синих» — «Мама, мы ЦСКА !». Баста известен также тем, что бойкотирует матчи, где необходимо наличие Fan ID, а финальная встреча как раз пройдёт с использованием карты болельщика. Певец прокомментировал:

Меня пригласили поддержать клуб. Я согласился. Матчи, где действует Fan ID, я не посещаю принципиально. Спою и пойду смотреть футбол по телевизору.

Встреча состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».