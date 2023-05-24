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Рэпер Баста выступит перед суперфиналом Кубка России

вчера, 21:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА11.06.2023 Не начался

Рэпер Баста выступит перед матчем суперфинала Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

По информации источника, музыкант исполнит треки «Моя игра» и «Сансара». Также, если «армейцы» одержат победу, Василий Вакуленко (настоящее имя исполнителя) споёт неофициальный гимн «красно-синих» — «Мама, мы ЦСКА!». Баста известен также тем, что бойкотирует матчи, где необходимо наличие Fan ID, а финальная встреча как раз пройдёт с использованием карты болельщика. Певец прокомментировал:

Меня пригласили поддержать клуб. Я согласился. Матчи, где действует Fan ID, я не посещаю принципиально. Спою и пойду смотреть футбол по телевизору.

Встреча состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:46
так я накаляю или армейцы накаляют? почему бы тогда гимн ХОЗЯЕВ не исполнить, а не гостей?
simon_3d
simon_3d
сегодня в 00:56
Обычный проплаченный клоун
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:08
У Василия принципиальная позиция делать всё, за что платят хорошие деньги)
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:36
Всё возможность порадовать болельщиков своим творчеством..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:12
По жребию хозяин поля Краснодар. Умышленно страсти накаляешь?
TheBoLt
TheBoLt ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:51
Мне больше не нравится, что по регламенту должно быть нейтральное поле. мало того, что в Москве игра, так еще и армейцы хозяйничают
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44, ред.
А у Василия принципиальная позиция!)
Гость
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