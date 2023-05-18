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Певец Shaman не выступит перед суперфиналом Кубка России

вчера, 18:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА11.06.2023 Не начался

Певец Shaman не выступит перед матчем суперфинала Кубка России.

По информации источника, исполнитель сам отказался от выступления.

Суперфинал пройдёт 11 июня Москве на стадионе «Лужники». За трофей поборются «Краснодар» и ЦСКА.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:18
Не беда! Для поднятия градуса турбопатриотизма можно выпустить на газон в начале газманова и закрепить майдановым в конце.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:30
Как же так? Ведь у вас только на него был расчет? Как же без бубна-то? Ладно, сами постучите. Краснодарские болелы всё равно не приедут.
CSKA2012
CSKA2012 ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 08:34, ред.
Вроде бы не в лужах будет финал, говорили перенесут из за ограничения мест от МВД, хотя и стадион в 30к не соберёт аншлаг, надо было в Краснодаре финал делать.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:31
Хорошо, а то он з..л со своей одной песней ))
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:04
Главное не певец - удалец, а чтобы игра - матч состоялся и порадовал болельщик обеих команд и тех кто будет смотреть телевизор.
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 21:56
Кто это такой?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:04
Неуважение к россиянам.
Этот матч посетит не меньше людей чем на его концерте.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:03
Какой толк от профессионального спорта? От физкультуры и массового спорта - укрепление здоровья населения, а от спорта высших достижений и профессионального только рост благосостояния вращающихся в нём и убыток остальному населению.
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Шаман опасается получить в бубен.
BDA8181
BDA8181 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:54
А за 30 лет сборная Россий по футболу сколько раз становилась чемпионами Европы?!)))) Думаю всё таки больше пользы от баскетбола )))
lotsman
lotsman
вчера в 20:49
ЦСКА и без выступления певцов возьмёт кубок, я думаю.
memphis
memphis
вчера в 20:21
Как теперь жить...
cska1948
cska1948 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:04, ред.
Интересно, какой толк вы увидели в российском баскетболе, в котором сплошь и рядом чернокожие баскетболисты? За более чем ТРИДЦАТЬ лет сборная России только ОДИН раз стала чемпионом Европы и то благодаря броску Джона Роберта Холдена, натурализованного американца. Для сравнения: сборная СССР по баскетболу была ЧЕТЫРНАДЦАТЬ раз чемпионом Европы.
Сергей Нечваткин
Сергей Нечваткин
вчера в 19:51
Ну и слава богу
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:49
Даже уже музыканты не хотят в луже выступать, а туда все тащат и тащат футбол который ни кому не нужен>)))))))Футболистов нет , тренеров нет . Только бабки пускают на ветер типо в клубы))))) Лучше бы в хоккей или баскетбол пустили из. Там толк хоть какой-то был)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:21
Отлично,пусть шаманит в стойбищах,а то своим надрывом обезоружит футболистов и они завалят игру на корню.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
А шо, так можно было?...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:01
Наверное очень парень ".загружен")
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