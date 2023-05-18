Певец Shaman не выступит перед суперфиналом Кубка России

Певец Shaman не выступит перед матчем суперфинала Кубка России.
По информации источника, исполнитель сам отказался от выступления.
Суперфинал пройдёт 11 июня Москве на стадионе «Лужники». За трофей поборются «Краснодар» и ЦСКА.
Певец Shaman не выступит перед матчем суперфинала Кубка России.
По информации источника, исполнитель сам отказался от выступления.
Суперфинал пройдёт 11 июня Москве на стадионе «Лужники». За трофей поборются «Краснодар» и ЦСКА.
Этот матч посетит не меньше людей чем на его концерте.
Этот матч посетит не меньше людей чем на его концерте.