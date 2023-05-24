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Глава селекционной службы «Динамо» покинет клуб

вчера, 21:56

Глава селекционной службы «Динамо» Нариман Акавов летом уйдёт из клуба. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что такое решение было принято ещё в январе.

Специалист работает в команде с февраля 2021 года. Ранее Акавов занимал должность селекционера в «Спартаке», который покинул в ноябре 2020 года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:32
А спасибо за работу сказали?
Capral
Capral
вчера в 23:10
И что особенно печально, это то, что все купленные футболисты прошлым летом, приобретались по завышенным ценам- наспех, на "флажке"!!!
протон
протон
вчера в 22:54
полный провал в трансферах, свободен
Capral
Capral
вчера в 22:46, ред.
Ну вот и признание всех ошибок селекции клуба.
Когда Йоканович пришел в команду- ему обещали вернуть Шиманськи и усилить состав. В итоге, ничего из обещанного тренер не получил, кроме черной неблагодарности в конце. Даса, Маричаль и Фернандес- который умудрился в первых восьми играх получить две КК, и привезти два пенальти на свои ворота.
Можно играть с такими футболистами??? Про тех кто был, можно сказать тоже самое- Гагнидзе и ему подобные не лучше остальных. А вот кого жаль, так это Норманна. Талантливый парень, жаль, что уходит...
drug01
drug01
вчера в 22:33
Спартак, Динамо теперь куда направит свой путь! Надо было чуть раньше увольнять
qd8yt5wns5p7
qd8yt5wns5p7
вчера в 22:05
Неудачный селекционер с богатым прошлым
Гость
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