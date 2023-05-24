Глава селекционной службы «Динамо» покинет клуб

Глава селекционной службы «Динамо» Нариман Акавов летом уйдёт из клуба. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что такое решение было принято ещё в январе.
Специалист работает в команде с февраля 2021 года. Ранее Акавов занимал должность селекционера в «Спартаке», который покинул в ноябре 2020 года.
Когда Йоканович пришел в команду- ему обещали вернуть Шиманськи и усилить состав. В итоге, ничего из обещанного тренер не получил, кроме черной неблагодарности в конце. Даса, Маричаль и Фернандес- который умудрился в первых восьми играх получить две КК, и привезти два пенальти на свои ворота.
Можно играть с такими футболистами??? Про тех кто был, можно сказать тоже самое- Гагнидзе и ему подобные не лучше остальных. А вот кого жаль, так это Норманна. Талантливый парень, жаль, что уходит...
Когда Йоканович пришел в команду- ему обещали вернуть Шиманськи и усилить состав. В итоге, ничего из обещанного тренер не получил, кроме черной неблагодарности в конце. Даса, Маричаль и Фернандес- который умудрился в первых восьми играх получить две КК, и привезти два пенальти на свои ворота.
Можно играть с такими футболистами??? Про тех кто был, можно сказать тоже самое- Гагнидзе и ему подобные не лучше остальных. А вот кого жаль, так это Норманна. Талантливый парень, жаль, что уходит...