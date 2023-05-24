Глава селекционной службы «Динамо» покинет клуб

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вчера, 21:56

Глава селекционной службы «Динамо» летом уйдёт из клуба. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что такое решение было принято ещё в январе.

Специалист работает в команде с февраля 2021 года. Ранее Акавов занимал должность селекционера в «Спартаке», который покинул в ноябре 2020 года.