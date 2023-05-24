Соболев получил дисквалификацию на 4 матча

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дисквалифицирован на 4 матча.
КДК РФС принял такое решение в связи с непристойным жестом, который футболист показал защитнику ЦСКА Виллиану во время встречи 28-го тура РПЛ.
Красная карточка бразильцу отменена. Виллиан был удалён главным арбитром игры Сергеем Карасёвым, причиной этого стал непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.
В итоге 4 матча...
В итоге 4 матча...
- Моё мнение - у Соболева, как у футболиста, никакого прогресса (при любом тренере), и он решил повторить путь Кокорина...
-То постоянные падения в штрафной и вымаливание у судей пенальти, то жалобы судьям за, якобы удар соперника локтем в лицо, (хотя на самом деле было касание руки в области подмышки) ну и т.д. и т.п.
- Короче: красиво играть не получается - зато красиво апеллировать к судьям или делать подлянки соперникам - он научился. БРАВО!!!
- Но ему этого показалось мало... Начал показывать непристойные жесты на всю страну... Я не знал куда деваться от стыда, когда мой внук спросил у меня, что этот дядя показывает...
- И вот такой "Спартак" вам нравится??? Народный футбольный клуб создавали для этого???
- Да это же не просто непристойный жест с дисквалификацией на 4 матча!!!
- Это ДИСКРЕДИТАЦИЯ великого клуба!!! Я бы впаял матчей 10-15... Чтоб и другим не повадно было. Иначе он завтра кого-нибудь стулом по голове в ресторане шарахнет...
- Моё мнение - у Соболева, как у футболиста, никакого прогресса (при любом тренере), и он решил повторить путь Кокорина...
-То постоянные падения в штрафной и вымаливание у судей пенальти, то жалобы судьям за, якобы удар соперника локтем в лицо, (хотя на самом деле было касание руки в области подмышки) ну и т.д. и т.п.
- Короче: красиво играть не получается - зато красиво апеллировать к судьям или делать подлянки соперникам - он научился. БРАВО!!!
- Но ему этого показалось мало... Начал показывать непристойные жесты на всю страну... Я не знал куда деваться от стыда, когда мой внук спросил у меня, что этот дядя показывает...
- И вот такой "Спартак" вам нравится??? Народный футбольный клуб создавали для этого???
- Да это же не просто непристойный жест с дисквалификацией на 4 матча!!!
- Это ДИСКРЕДИТАЦИЯ великого клуба!!! Я бы впаял матчей 10-15... Чтоб и другим не повадно было. Иначе он завтра кого-нибудь стулом по голове в ресторане шарахнет...