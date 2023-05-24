Соболев получил дисквалификацию на 4 матча

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вчера, 17:49

Нападающий «Спартака» дисквалифицирован на 4 матча.

КДК РФС принял такое решение в связи с непристойным жестом, который футболист показал защитнику ЦСКА во время встречи 28-го тура РПЛ .

Красная карточка бразильцу отменена. Виллиан был удалён главным арбитром игры Сергеем Карасёвым, причиной этого стал непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.