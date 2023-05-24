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Соболев получил дисквалификацию на 4 матча

вчера, 17:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дисквалифицирован на 4 матча.

КДК РФС принял такое решение в связи с непристойным жестом, который футболист показал защитнику ЦСКА Виллиану во время встречи 28-го тура РПЛ.

Красная карточка бразильцу отменена. Виллиан был удалён главным арбитром игры Сергеем Карасёвым, причиной этого стал непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:56
    albucid
    albucid
    сегодня в 00:49
    Что позволено Роше, то не позволено Соболеву. Ибо, у них в Бразилии, где в лесах живёт много-много диких обезьян, этот жест заместо "здрасте" используется.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:48, ред.
    Награда нашла своего героя.....так и должно было быть. КДК вынес свое решение, и мы, армейцы, разумеется им довольны.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:38
    4 получил 4 и положит Игорю и на ненависть
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:29
    И получил 4 матча дисквалификации и ненависть от многих болельщиков даже от своих
    wowikb
    wowikb
    вчера в 23:04
    Быдло - оно и есть быдло…
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 22:28
    он показал тому кто заслужил
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:17
    А представь если бы он такое показал такому как джикия?

    Тогда сам соболев получил бы сполна
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Я его не считаю нападающим и тем более Спартака, он не игрок нашего уровня, скамейки да.
    Но как человек я буду его защищать, имея на руках аргументы - провокации роша, и понимая, что он ничего не сделал роша
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:14
    Ты теперь будущее видишь?

    Вчера ты вообще хотел гнать его из Спартака. Сегодня он твой герой.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 22:12
    У Соболя есть настоящее и будущее, роша просто клоун проездной, мерзкий тип, которого спалили на камеры, хорошо, что Саша ему не двинул
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 22:10
    Пойду выпью по такому случаю, хотя конечно маловато впаяли.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Никто никого не выводил они с самого начала играли так. И соболев показал свое нутро и все. Какая сборная какие еврокубки? Сейчас ни у кого в России этого пока нет.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 22:01
    извини, но уровень Соболева это сборная и еврокубки, которые ноунэйм роша по телевизору видел, так что мимо.
    опустился именно роша и вывел Соболева из себя
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 21:40
    - Да,... Давненько я не брал в руки шашек...

    - Моё мнение - у Соболева, как у футболиста, никакого прогресса (при любом тренере), и он решил повторить путь Кокорина...

    -То постоянные падения в штрафной и вымаливание у судей пенальти, то жалобы судьям за, якобы удар соперника локтем в лицо, (хотя на самом деле было касание руки в области подмышки) ну и т.д. и т.п.

    - Короче: красиво играть не получается - зато красиво апеллировать к судьям или делать подлянки соперникам - он научился. БРАВО!!!

    - Но ему этого показалось мало... Начал показывать непристойные жесты на всю страну... Я не знал куда деваться от стыда, когда мой внук спросил у меня, что этот дядя показывает...

    - И вот такой "Спартак" вам нравится??? Народный футбольный клуб создавали для этого???

    - Да это же не просто непристойный жест с дисквалификацией на 4 матча!!!

    - Это ДИСКРЕДИТАЦИЯ великого клуба!!! Я бы впаял матчей 10-15... Чтоб и другим не повадно было. Иначе он завтра кого-нибудь стулом по голове в ресторане шарахнет...
    CHEНOV
    CHEНOV
    вчера в 21:17
    Непередзюбил!
    rahmiddin
    rahmiddin
    вчера в 20:53
    На конецто свинью дали по заслугам, это не игрок спартака, он дольжен контролироват свои эмоции, спартак это народная команда, смотрят дети, как ранше сказали свинья и в африке свинья
    kinderpingui
    kinderpingui
    вчера в 20:47
    И правильно. В следующий раз бошкой своей тупой думать будет. На месте руководства спартачей ещё штрафные санкции на пару лямов не мешало бы впаять
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:27, ред.
    Посмотрел скрин, выполненный Джеком Дэниэлсом, и пришёл к выводу, что комиссию возмутил не сам жест, а то, что футболист в этот момент смотрел на своё причинное место. Предположу, что на заседании Соболеву был задан вполне резонный вопрос, зачем он это делал ? Ведь мог посмотреть на небо, полюбоваться закатом...
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова ответ Просто пенсионер (раскрыть)
    вчера в 20:02
      makkie
      makkie
      вчера в 19:59
      Жаль, что Соболев в итоге повёлся на провокации Роши.
      В итоге следующий сезон начнём без основного нападающего...
      Сп62
      Сп62
      вчера в 19:58, ред.
      Мужик показал мужику муде, а тот оказался бабой и побежал жаловаться. А все вокруг пришли в ужас, как же так - оскорбил женщину с ребёнком. А дело выеденного яйца не стоит. Вместо того, чтобы проанализировать своё поражение, армейцы ухватились за Соболева, благо Александр предоставил им повод. Не было бы Соболева нашли бы что-то другое. Не признавать же свою несостоятельность. Интересно, что будут искать в Краснодаре?
      Qadaffi33
      Qadaffi33 ответ maxmug53a93k (раскрыть)
      вчера в 19:55
      Чем пугать то ?!?
      Он скорее всего и пытался хоть чего нибудь там найти ....
      adekvat
      adekvat ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
      вчера в 19:49
      Просто парень почуствовал себя звездой, а наши СМИ помогли ему. Плюс пример Дзюбы, подержался за хозяйство, молодец поддерживаешь сельское хозяйство, получи контракт и дотации на развитие кумиризма.
      Ваше всё
      Ваше всё
      вчера в 19:47
      Бразильский футболист, не знавший русского языка, жестами объяснил, что его зовут Хуан.
      cska1948
      cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 19:46
      У Соболева уже 22 матча административной дисквы в СпаМе. Так что эти уроки "на всю жизнь" у него будут повторятся всю его футбольную жизнь.
      Александр Рябов
      Александр Рябов
      вчера в 19:37
      Потом Соболев перейдёт в Зенит и будет на камеру наяривать. Всё по кругу у этих команд с нападающими.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 19:35
      Соболев постоянно подводит команду
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 19:35
      Вот все и разрешилось. И это Соболю на всю оставшуюся футбольную жизнь его уроком будет
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 19:33
      Соболев слишком нагло себя ведёт
      Гость
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