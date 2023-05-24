«Торпедо» не сможет покупать новых игроков из-за запрета

«Торпедо» не сможет приобретать футболистов из-за трансферного запрета.
Московский клуб получил лицензию РФС-2, которая позволит команде выступать в следующем сезоне Первой лиги.
У «Торпедо» большая задолженность по кредитам, которую нужно погасить следующей зимой. Расходы «автозаводцев» за счёт поступлений средств от РФС и футбольных лиг будут находиться под наблюдением.
А где же ветераны Торпедо- Сахаров, Васильев, Зарапин, Петренко, почему они молчат, неужели всем безразлично?! Жаль, если так.
А где же ветераны Торпедо- Сахаров, Васильев, Зарапин, Петренко, почему они молчат, неужели всем безразлично?! Жаль, если так.