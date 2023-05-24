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«Торпедо» не сможет покупать новых игроков из-за запрета

вчера, 09:58

«Торпедо» не сможет приобретать футболистов из-за трансферного запрета.

Московский клуб получил лицензию РФС-2, которая позволит команде выступать в следующем сезоне Первой лиги.

У «Торпедо» большая задолженность по кредитам, которую нужно погасить следующей зимой. Расходы «автозаводцев» за счёт поступлений средств от РФС и футбольных лиг будут находиться под наблюдением.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
ЗИЛ- это особая, больная тема!!! Старейший завод- гордость советской автомобильной промышленности!!! Рабочие завода, еще в советское время, первыми в стране изготовили поле с искусственным подогревом на ст.Торпедо! Изготовили для любимого клуба. Именно руководство ЗИЛа, после чемпионского сезона команды в 1976(О), обеспечило всю команду поездкой за границу- в Австрию!!!
Мне, как человеку знающему историю клуба и давно симпатизирующему Торпедо, очень обидно и больно смотреть на то, что происходит с клубом... Просто слов не хватает!!!
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:05
Мало того , раздербанили легенданый ЗИЛ Теперь там АРТ ЗИЛ . Прибыль и ничего святого . В такое время живем !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:45
Покупать или регистрировать???
Ибо что нельзя купить...можно получить даром...
Capral
Capral
вчера в 11:51
Никакой исторической справедливости: старый стадион снесли- новый не построили, команду не собрали, всем и всё безразлично. Печально, конечно. А ведь мне еще памятны победы клуба над- Штутгартом, Реалом, боевые ничьи с Бенфикой, Баварией!!! Клуб, один из лидеров советского футбола- снова в низшем дивизионе...
А где же ветераны Торпедо- Сахаров, Васильев, Зарапин, Петренко, почему они молчат, неужели всем безразлично?! Жаль, если так.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:34
Транзитом проследуют во втордив.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:25
У Торпедо эти проблемы уже сколько лет длятся.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:20
Чехарда какая то... Удачи Торпедо!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:20
Скоро придут приставы и всё опишут...)
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