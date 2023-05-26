«Реал» заплатит 100 миллионов евро за Беллингема .

Между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» достигнуто принципиальное соглашение по трансферу полузащитника Джуда Беллингема.
Мадридский клуб заплатит за 19-летнего англичанина 100 миллионов евро. С игроком будет подписан контракт на 6 лет.
Заключительные переговоры пройдут на следующей неделе.
И всё таки это должно было случится. Кто бы как не относился к товарищу Пересу , но он делает то , что должен делать человек, у которого задето собственное ЭГО . Отняли чемпионство, провал в Лиге Чемпионов и это огромный удар по самолюбию Перес , а также имиджу самого Реала . И приобретение Беллингема , говорит о серьёзных намерениях Переса . Да и участившиеся слухи о его любимчике Мбаппе и его бесспорном переходе в команду своей мечты, подтверждают о серьёзных намерениях товарища Переса . И если это всё будет реализовано, то это будет точно самый лучший атакующий потенциал в мировом футболе на многие годы. Беллингем , Винисиус , Родриго, Мбаппе, не говоря уже и о Бензема, - это же мечты любого тренера !
Реал , топ клуб мирового футбола ⚽️ !!!
И всё таки это должно было случится. Кто бы как не относился к товарищу Пересу , но он делает то , что должен делать человек, у которого задето собственное ЭГО . Отняли чемпионство, провал в Лиге Чемпионов и это огромный удар по самолюбию Перес , а также имиджу самого Реала . И приобретение Беллингема , говорит о серьёзных намерениях Переса . Да и участившиеся слухи о его любимчике Мбаппе и его бесспорном переходе в команду своей мечты, подтверждают о серьёзных намерениях товарища Переса . И если это всё будет реализовано, то это будет точно самый лучший атакующий потенциал в мировом футболе на многие годы. Беллингем , Винисиус , Родриго, Мбаппе, не говоря уже и о Бензема, - это же мечты любого тренера !
Реал , топ клуб мирового футбола ⚽️ !!!