«Реал» заплатит 100 миллионов евро за Беллингема .

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вчера, 04:18

Между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» достигнуто принципиальное соглашение по трансферу полузащитника .

Мадридский клуб заплатит за 19-летнего англичанина 100 миллионов евро. С игроком будет подписан контракт на 6 лет.

Заключительные переговоры пройдут на следующей неделе.