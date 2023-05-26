Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал» заплатит 100 миллионов евро за Беллингема

вчера, 04:18

Между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» достигнуто принципиальное соглашение по трансферу полузащитника Джуда Беллингема.

Мадридский клуб заплатит за 19-летнего англичанина 100 миллионов евро. С игроком будет подписан контракт на 6 лет.

Заключительные переговоры пройдут на следующей неделе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДи Мария может оказаться в «Барселоне» в случае трансфера Месси
Сегодня, 10:38
СлухиТоп-клубы следят за талантом из «Зальцбурга»
Сегодня, 09:48
Артета раскрыл планы «Арсенала» на летнее трансферное окно
Сегодня, 07:08
«Барселона» хочет подписать Карраско
Сегодня, 06:46
Анчелотти хочет, чтобы «Реал» купил Кейна
Сегодня, 04:25
Асенсио ведёт переговоры с ПСЖ
Сегодня, 01:08
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:37
Знаешь, это как в школе. У одного учителя на уроке все балуются , а потом идут на следующий урок где и тишина на уроке и задание все делают.
А с Зиданом или Анчелотти он точно не будет себя так вести. Авторитетом задавят , да и коллектив внутри клуба не позволит . Вспомнилась повесть Носова , " Витя Малеев в школе и дома" !))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:19
Я что-то не видел, чтобы футболисты резко меняли характер)
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:12
Кто кто , но Перес ему точно не будет платить сверх зарплату , он знает что делает. А Мбаппе уже прекрасно это всё понимает и в ПСЖ он достаточно заработал и сделал для себя выводы. И то что с ПСЖ у него нет никаких шансов выиграть в ближайшее будущее Лигу Чемпионов. А вот с Реалом, учитывая какой коллектив собирается в команде плюс ➕️ Беллингем , и наконец-то мечта детства играть за Реал, делает это всё реальным . А если ещё Перес позовёт в команду Зидана , что тоже очень даже реально и скорее всего так и получится, то и Перес и Мбаппе будут только в шоколаде !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:13
Со всем согласен, кроме "любимчика Мбаппе". В Youtube часы нарезок, как мерзко он себя постоянно ведёт по отношению к абсолютно любому игроку либо тренеру - отнимает пенальти, хамит, тут Elliada прав, взять Мбаппе значит подорвать "Реал" на долгие годы. Плюс он получает 72 миллиона евро, а в "Реале" кучные зарплаты и максимум - 23 миллиона евро у Бензема, насколько я помню. Если ему дадут 70 миллионов, то и остальным придётся поднимать серьёзно, Перес, что, сам себе враг?
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:03
«Реал» заплатит 100 миллионов евро за Беллингема .
И всё таки это должно было случится. Кто бы как не относился к товарищу Пересу , но он делает то , что должен делать человек, у которого задето собственное ЭГО . Отняли чемпионство, провал в Лиге Чемпионов и это огромный удар по самолюбию Перес , а также имиджу самого Реала . И приобретение Беллингема , говорит о серьёзных намерениях Переса . Да и участившиеся слухи о его любимчике Мбаппе и его бесспорном переходе в команду своей мечты, подтверждают о серьёзных намерениях товарища Переса . И если это всё будет реализовано, то это будет точно самый лучший атакующий потенциал в мировом футболе на многие годы. Беллингем , Винисиус , Родриго, Мбаппе, не говоря уже и о Бензема, - это же мечты любого тренера !
Реал , топ клуб мирового футбола ⚽️ !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Реал упорно хочет заполучить Беллингема и это правильное решение!
ДСА
ДСА
вчера в 05:03
Думается столько Боруссия хотела, поэтому просили гораздо больше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 