Владелец «Лидса» договорился о покупке «Сампдории»

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вчера, 14:59

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани вместе со своим партнёром Маттео Манфреди сегодня утром достиг договорённости о приобретении «Сампдории».

Официально клуб будет принадлежать инвестиционному фонду «Gestio Partners», сотрудничающему с компанией Радриццани «Aser Group Holding», через которую итальянец осуществляет управление «павлинами».

Новым владельцам необходимо будет заняться реструктуризацией долгов «Сампы» и выплатить зарплату за первые три месяца 2023 года. Сообщается, что запланированы первые инвестиции в размере 10-12 млн евро, а когда произойдёт окончательное поглощение, будет внесено ещё 30 млн, чтобы закрепить право собственности на клуб.