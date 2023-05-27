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Владелец «Лидса» договорился о покупке «Сампдории»

вчера, 14:59

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани вместе со своим партнёром Маттео Манфреди сегодня утром достиг договорённости о приобретении «Сампдории».

Официально клуб будет принадлежать инвестиционному фонду «Gestio Partners», сотрудничающему с компанией Радриццани «Aser Group Holding», через которую итальянец осуществляет управление «павлинами».

Новым владельцам необходимо будет заняться реструктуризацией долгов «Сампы» и выплатить зарплату за первые три месяца 2023 года. Сообщается, что запланированы первые инвестиции в размере 10-12 млн евро, а когда произойдёт окончательное поглощение, будет внесено ещё 30 млн, чтобы закрепить право собственности на клуб.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ mq5xqymykpbg (раскрыть)
вчера в 15:34
Здравствуйте. Изменения анонсированные 6 мая вступят в силу в июне, поэтому в этом месяце будет как обычно в этом плане.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:24
Лучше бы Лидс получше спонсировал и руководил им, а то реально жалко такой клуб играет непонятно как, и тренеров меняет как перчатки
mq5xqymykpbg
mq5xqymykpbg
вчера в 15:21
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в мае ещё действуют старые правила по группе Яшина (выходят победители и 7 лучших вторых мест из групп, все вышедшие получают призы) или уже новые?
4xcver7tqtt7
4xcver7tqtt7
вчера в 15:16
Видимо решил коллекционировать вылетевшие из вышки клубы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:01
Это хорошая новость,значит клуб не потеряется когда вылетит!
Гость
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