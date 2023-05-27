Самый ценный матч. В Чемпионшипе придумали идеальную схему турнира

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вчера, 10:45

Запредельная мотивация и сумасшедшая интрига.

Нехватка интриги

Очень часто финиш чемпионатов с точки зрения гонки за титул становится формальностью, потому что лидер уходит в отрыв и обеспечивает себе победу заранее. Даже в таких случаях, как в этом сезоне в Английской Премьер-Лиге, где интригу пытался создать «Арсенал», и это у него получалось. Но лишь до очной встречи с «Манчестер Сити». А потом все превратилось снова в формальность. То же самое касается и борьбы за место в четверке.

За зону Лиги чемпионов боролись шесть команд, казалось, что интрига будет до последнего тура, но «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» заранее обеспечили себе победу в этой гонке. Кое-какую интригу можно обнаружить в борьбе за выживание, но это если сильно постараться. А тот же «Саутгемптон» давно обеспечил себе вылет в Чемпионшин. И подобная картина наблюдается во многих чемпионатах. Бывают исключения как в этом году в Бундеслиге, где «Бавария» и дортмундская «Боруссия» решат титульный вопрос в последнем туре. Но это исключение.

Решение проблемы

Каждое подобное спортивное соревнование пытается найти баланс между выявлением действительно лучшей команды и созданием наибольшего ажиотажа. В американском спорте, например, сделали четкий выбор в пользу второго. Там длинные регулярные сезоны определяют только сочетания для дальнейшей разборки в формате плей-офф.

В свое время Майкл Лопес, который сейчас работает старшим директором по футбольным данным и аналитике в НФЛ, провел исследование, доказав, что в НБА в серии плей-офф из семи матчей сильнейшая команда идет дальше примерно в 80 процентах случаев. Так они пытаются объединить спортивную справедливость со зрелищностью, необходимой болельщикам.

Структура типичной европейской лиги обычно основана на принципе справедливости, насколько это возможно. У всех более-менее одинаковый график, а команда, набравшая больше всех очков, становится чемпионом. Второй тур имеет такое же важное значение, как и 32-й. Но когда одна команда намного сильнее других, что неизбежно в условиях финансового расслоения, зачастую возникает ситуация, когда кто-то досрочно гарантирует себе успех, обесценивая финальные матчи сезона.

Понимая эту проблему, руководители лиг все чаще обращаются к комбинированной схеме, когда часть мест в турнире разыгрывается классическим путем, а часть – в плей-офф. Одним из ярчайших примеров является Чемпионшип, за финишем которого следить порой интереснее, чем за последними матчами в АПЛ . И пусть «Бернли» с «Шеффилд Юнайтед» обеспечили себе первые два места и выход в Премьер-Лигу досрочно, интрига гарантирована самой схемой чемпионата: третья путевка разыгрывается по схеме плей-офф, где участвуют команды с третьего по шестое место. И там впереди – финал, в котором сойдутся «Лутон Таун», ставший третьим по итогам регулярного чемпионата, и «Ковентри Сити», который был пятым в регулярной части.

Самая ценная игра

Очень часто про финал того или иного турнира с плей-офф можно сказать, что это самая ценная игра. Фраза бросается без особой проверки, словно это само собой подразумевается. Но именно финал плей-офф Чемпионшипа на самом деле можно считать одним из наиболее ценных матчей, даже одним из наиболее дорогих, вернее сказать.

Команда, попавшая в Премьер-Лигу, получит минимум 110 миллионов фунтов, даже если займет в АПЛ последнее место, по сравнению с 10 миллионами за успешное выступление в Чемпионшипе. Плюс еще 70 миллионов или даже больше в качестве «парашютных выплат» после вылета, — сказал Омар Чаудхури, один из руководителей консалтинговой компании Twenty First Group. – И нужно еще учесть рост доходов от матчей, рост спонсорских поступлений. Раскрученные команды могут рассчитывать на гарантированное увеличение доходов на 200 миллионов фунтов по сравнению с тем, что они получили бы в Чемпионшипе. Вряд ли есть другая игра, в которой победитель может рассчитывать на такой рост и финансовые перспективы.

Были упомянуты «парашютные выплаты». Эта система позволяет клубам, которые вылетают из Премьер-Лиги, выживать, не сваливаясь в коллапс, когда они одномоментно теряют возможность платить зарплаты на уровне АПЛ . Выплаты начисляются в течение трех сезонов после вылета. В первый сезон клуб получает 44 миллиона фунтов, во второй – 36 миллионов, в третий — 16 миллионов. Суммы понемногу корректируются.

По итогам сезона-2021/22 вылетевшие из АПЛ команды получили по 51 миллиону фунтов за трансляции и в качестве «парашютных выплат». С другой стороны, тот же «Ковентри» заработал всего 8,8 млн фунтов за телевещание, а «Лутон» — 10,5 млн. В целом же самая богатая команда Чемпионшипа получила доход в 71,6 млн фунтов, а средний показатель по лиге составил 27,1 млн. У «Лутона» и «Ковентри» показатели ниже среднего: 17,7 млн и 18,1 млн соответственно.

Для «Лутона» и «Ковентри» финал плей-офф – большая возможность сделать шаг вперед в историческом контексте. «Лутон» никогда не играл в Премьер-Лиге, а «Ковентри» там не был с 2001 года. У обоих клубов расходы на зарплату в два раза меньше, чем у конкурентов, которых каждый из финалистов выбил в полуфинале плей-офф – «Мидлсбро» и «Сандерленда».

Преимущества схемы

У системы плей-офф как в Чемпионшипе есть несколько преимуществ. Она позволяет заканчивать сезон поединками с очень высокими ставками. Эти игры собирают аудиторию, сопоставимую с матчами Премьер-Лиги. Кроме того, лига избавляется от «болота», поскольку даже шестое место дает шанс на попадание в АПЛ . В этом сезоне 12 команд находились в пределах десяти очков от выхода в плей-офф Чемпионшипа. В дополнение к двум, которые попали в АПЛ напрямую.

Во втором по рангу дивизионе не так сильно расходы коррелируют с успехом, как во многих других лигах. Корреляция между расходами и результатами в АПЛ составляет около 80 процентов. А в Чемпионшипе – около 54 процентов. Это делает турнир более интригующим и интересным.

В качестве возможной проблемы кто-то назовет риск попадания не самой достойной команды в высшую лигу. Этого может добиться шестая команда Чемпионшипа, что покажется несправедливым и обесценивающим регулярную часть турнира. Но практика показывает, что фактор везения тут минимизирован. Иначе бы поднявшиеся через плей-офф команды быстро возвращались в Чемпионшип. А показатели последних десяти лет демонстрируют иное.