Мбаппе получит от ПСЖ бонус, если не уйдёт из клуба летом

«Пари Сен-Жермен» выплатит нападающему команды Килиану Мбаппе бонус в размере 90 млн евро, если игрок не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Ранее появилась информация о том, что форвард не собирается продлевать контракт с парижанами, который заканчивается в 2024 году. Также СМИ сообщали о том, что к футболисту сохраняет интерес «Реал».
А насчёт того что там водится уйма мешков денег это уже не новость. И он уже на них клюнул прошлым летом оставшись в Париже. Этим летом возможно будет тиной сценарий.
Хотя от него можно ожидать что угодно. Год назад он фоткался в футболке и королевского клуба а через пару дней продлил соглашение с ПСЖ. Так что хз что он на этот раз выдаст!
А насчёт того что там водится уйма мешков денег это уже не новость. И он уже на них клюнул прошлым летом оставшись в Париже. Этим летом возможно будет тиной сценарий.
Хотя от него можно ожидать что угодно. Год назад он фоткался в футболке и королевского клуба а через пару дней продлил соглашение с ПСЖ. Так что хз что он на этот раз выдаст!
Лучшим решением было бы продать Мбаппе, чтобы бесплатно не отпускать.
Лучшим решением было бы продать Мбаппе, чтобы бесплатно не отпускать.