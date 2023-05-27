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Мбаппе получит от ПСЖ бонус, если не уйдёт из клуба летом

вчера, 08:53

«Пари Сен-Жермен» выплатит нападающему команды Килиану Мбаппе бонус в размере 90 млн евро, если игрок не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация о том, что форвард не собирается продлевать контракт с парижанами, который заканчивается в 2024 году. Также СМИ сообщали о том, что к футболисту сохраняет интерес «Реал».

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:01
АПЛ и Лига 1 разные вещи. АПЛ сильнее в 2-3 раза чемпионата Франции. Сити не потратил столько на одного игрока. ПСЖ потратил на Мбаппе свыше 500 млн. 180 млн трансфер + бонус каждый год 100 млн + зарплата 200 млн. ПСЖ только раз дошел до финала ЛЧ, а МС уже дважды и имеет шанс выиграть.
Nazi
Nazi
вчера в 13:16, ред.
Пусть уходит в расистскую Ла Лигу защищаться от бананов на пару с Винисиусом. Но на его месте любой адекватный футболист задумался бы. Ведь чемодан с чипсами свалит, Неймар при всем уважении всегда травмирован и тоже свалит. Так что флаг в руки. И бабла немеренно. Если еще и Зидана возьмут в тренеры то совсем прекрасно. Так что пусть 7 раз отмерит прежде чем покидать родной город.
И если уж уходить то не в обнищавшую Испанскую лигу где просто не с кем играть а хотя бы в АПЛ..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
" Мбаппе ничего не дал ПСЖ. 6 лет в Париже, а ЛЧ до сих пор нет"

Ушастого приносит клубу тренер, а не игрок. Когда в ПСЖ был Тренер, тогда были и результаты (реальное претенденство на победу в ЛЧ).
Гвардиола, кстати, в МС уже 8-й год, а ЛЧ пока тоже нет..., и это при ПРАВИЛЬНОЙ финансовой и административной политике владельцев клуба, заметь!!!

В остальном да, согласен.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:48
Хороший бонус, На кону деньги или трофеи. Я думаю он перейдёт в Реал Мадрид этим летом если не ошибаюсь Роналду тоже перешёл в 24 годa.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:29
У Мбаппе есть деньги, а футбола толком то и нет.Рано закончит карьеру, развращенный деньгами на пустом месте
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:26
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    вчера в 12:22
    Конечно не уйдет)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:50, ред.
    Мбаппе на распутье..
    Мбаппе получит от ПСЖ бонус, если не уйдёт из клуба летом
    Мбаппе получит от Реала бонус, если уйдёт из ПСЖ летом
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:50
    ПСЖ совершает ошибку деля всё, чтобы сохранить Мбаппе. Во-первых, это финансовый пылесос, который будет вытягивать с них денег. Во-вторых, это пустая трата денег. Мбаппе ничего не дал ПСЖ. 6 лет в Париже, а ЛЧ до сих пор нет. Есть финал, но его заслуги в этом нет, у него 0 голов в плей-офф ЛЧ 2020. Внутренние трофеи выигрывали без него. Какой-то маркетинговой отдачи тоже нет. ПСЖ интересен международной публике и спонсорам благодаря Месси. В-третьих, Мбаппе получил огромную власть в ПСЖ, что вредит клубу. Из-за него уже ушли Ди Мария, Икарди, Паредес, которые могли помочь ПСЖ, но Мбаппе не хотел, чтобы лидером раздевалки был Месси, поэтому всех аргентинцев попросили на выход. Теперь делает всё, чтобы избавиться от Неймара. Когда Мбаппе с Экитике, Солерами и другими проиграют все трофеи, он просто уйдет из ПСЖ, а клуб будет разрушен.

    Лучшим решением было бы продать Мбаппе, чтобы бесплатно не отпускать.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 10:21, ред.
    Что только не делают Шейхи лишь бы сохранить его у себя. Никакие бонусы не спасут если он таки решит покинуть Париж.

    А насчёт того что там водится уйма мешков денег это уже не новость. И он уже на них клюнул прошлым летом оставшись в Париже. Этим летом возможно будет тиной сценарий.

    Хотя от него можно ожидать что угодно. Год назад он фоткался в футболке и королевского клуба а через пару дней продлил соглашение с ПСЖ. Так что хз что он на этот раз выдаст!
    112910415
    112910415
    вчера в 10:18
    Ура, теперь у него будут деньги.))
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:28
    Неплохой бонус ему дают, ли ж бы он остался в клубе. А бабки на стадион где будете брать с такими бонусами? Надо чтобы он покинул клуб, нужно уметь вовремя уйти с команды, чтобы потом хуже не было и дальше развиваться. Не хотят его отпускать, потому что он имя клуба считай. Сейчас Мбаппе ассоциируется с клубом ПСЖ и наоборот, в ихнем случае их знают многие, только потому, что там играет Килиан, ещё и Месси от них сваливает и тренера надо другого, год не задался у парижан.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 09:19
    Видать во Франции единовременные 90 лямов + играть с руисами, солерами и экитиками это и есть футбол.. Хе..
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:12
    Этот бонус больше зарплаты Месси за 2 года. Когда-нибудь до шейхов дойдет, что они лоханулись с Мбаппе. Когда-нибудь до Мбаппе дойдет, что лучше бы он выбрал футбол, а не деньги.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 08:56
    Этого Мбаппе и добивался: денег, и как можно больше
    Гость
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