Владелец «Лидса» намерен купить клуб из Италии

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вчера, 15:28

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани сделал предложение о покупке «Сампдории».

Итальянец готов сразу инвестировать не менее 55 миллионов евро в клуб, это подтвердил его партнёр Маттео Манфреди. Проект потенциальных инвесторов предполагает реконструкцию и возможное приобретение стадиона «Луиджи Феррарис», на котором домашние матчи также проводит «Дженоа».

«Сампдория» испытывает серьёзные финансовые проблемы, которые необходимо решить до 30 мая, иначе команда, вылетевшая в Серию B, рискует быть не допущена к соревнованиям второго дивизиона страны.