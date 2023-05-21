Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИталия. Серия А 2022/2023

Владелец «Лидса» намерен купить клуб из Италии

вчера, 15:28

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани сделал предложение о покупке «Сампдории».

Итальянец готов сразу инвестировать не менее 55 миллионов евро в клуб, это подтвердил его партнёр Маттео Манфреди. Проект потенциальных инвесторов предполагает реконструкцию и возможное приобретение стадиона «Луиджи Феррарис», на котором домашние матчи также проводит «Дженоа».

«Сампдория» испытывает серьёзные финансовые проблемы, которые необходимо решить до 30 мая, иначе команда, вылетевшая в Серию B, рискует быть не допущена к соревнованиям второго дивизиона страны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Уфе» назвали бюджет клуба на следующий сезон
Сегодня, 11:23
СлухиФинансовые проблемы «Уфы» будут решены
18 мая
Слухи«Лукойл» выделит 20 миллионов евро на покупку нападающего для «Спартака»
18 мая
Пресс-атташе «Уфы»: «Мы были гордостью Башкирии»
18 мая
СлухиАмериканский инвестиционный фонд может приобрести права на «Эвертон»
18 мая
Агент Холанда высказалась об опции выкупа в контракте игрока
17 мая
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:44
Ты Лидсу сначала ума дай,а потом другие клубы покупай!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 