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ПСЖ сыграл вничью со «Страсбуром» и стал чемпионом Франции

вчера, 23:50
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Страсбур» и ПСЖ не выявили победителя в матче 37-го тура Лиги 1 (1:1).

Лионель Месси на 59-й минуте открыл счет, но на 79-й экс-игрок парижан Кевин Гамейро забил ответный гол.

ПСЖ стал 11-кратным чемпионом Франции (85 очков), «Страсбур» занимает 15-е место (40 баллов).

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 15:37
Да нет, был один серьёзный, отсюда и позорный проигрыш 0:4
амурец
амурец ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 13:39
А ну да, у Реала всегда сорерники слабые ну конечно
амурец
амурец ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:33
Да ну, конкурентов серьезных у них нет
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 13:03
Кстати не совсем согласен, что только два игрока затащили ПСЖ на первое место.
Да Мбаппе лучший бомбардир лиги, но кто то ему ещё и пасы раздавал!
Месси с большим отрывом впереди всей лиги 16 результативных передач, Неймар второй с 11 пасами. Кстати Месси и матчи вытаскивал и этого не отнять.
Но опять же не только эти футболисты выиграли чемпионат, но и вся команда в целом. А в ваших словах я увидел иронию, особенно в адрес одного футболиста, которого вы не перевариваете, как болельщик Реала и фанат Роналду.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 12:51
А причём здесь Лига1?
Вы конкретно написали, что ПСЖ в ЛЧ слабоват, на это я вам и ответил.
Если рассматривать ЛЧ, то у Реала до полуфинала была не то, что лёгкая прогулка, а так вышел погулял и никого не встретил, а первый серьёзный соперник и позор в ЛЧ.
У ПСЖ были соперники посерьёзнее.
Ну, а если смотреть и внутренние чемпионаты то в Ла лиге у Барсы тоже конкурентов не было в этом сезоне.
Получается, что в чемпионате страны и в ЛЧ Реал слаб оказался.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 12:40
Да, есть. В этом году парижский клуб мог и не стать чемпионом.
амурец
амурец ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:58
У ПСЖ есть конеуренты в Лиге 1?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 04:37
В сетке где был ПСЖ был по именам виделся сильный состав: Реал, ПСЖ, Бавария, Ливерпуль, Челси, Боруссия Д, МС.
Но как оказалась только одна команда тянула на плей-офф ЛЧ.
МС прошёлся катком по всем командам, ни разу не проиграв, да ещё громил каждую команду.
Лейпциг 7:0, Бавария 3:0, Реал 4:0. Очень слабенькие команды для ЛЧ.
Реалу кстати повезло, что им попались кризисные Ливер и Челси на первых стадиях, наравне с Брюгге самые слабые команды в плей-офф.
Даже в группе им достались Шахтёр и Селтик, ну тут не выйти надо постараться.
У ПСЖ группа была посильнее.
ПСЖ хоть чемпионом стал, а Реал как «как фанера над Парижем».
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Ну вот ПСЖ и чемпион, Мбаппе и до травмы Неймар затащили команду на пьедестал но в ЛЧ ПСЖ слабоват
Capral
Capral
сегодня в 00:26
Мне трудно судить об общем уровне чемпионата Франции, поскольку французским футболом не страдаю, и не буду давать ему объективную оценку. Но по матчам ПСЖ с Баварией, трудно было рассмотреть в парижанах будущего чемпиона Франции...
Это ответ тем, кто не видя Бундеса, позволяет себе делать громкие заявления о том- на каком уровне находится немецкий футбол и Бавария в частности...
Elliada
Elliada
сегодня в 00:02
Поздравляю ПСЖ с победой!! Отдельно поздравляю Месси, у которого сегодня сплошной праздник. Его гол принес чемпионство ПСЖ и он же стал рекордным. Месси забил 496-й гол в топ-чемпионатах, у Роналду 495 голов. Месси выиграл 43-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории наряду с Дани Алвесом.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:00
43-й рекордный титул Месси... Поздравляем!...👏👏👏👍...
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