ПСЖ сыграл вничью со «Страсбуром» и стал чемпионом Франции

«Страсбур» и ПСЖ не выявили победителя в матче 37-го тура Лиги 1 (1:1).
Лионель Месси на 59-й минуте открыл счет, но на 79-й экс-игрок парижан Кевин Гамейро забил ответный гол.
ПСЖ стал 11-кратным чемпионом Франции (85 очков), «Страсбур» занимает 15-е место (40 баллов).
Да Мбаппе лучший бомбардир лиги, но кто то ему ещё и пасы раздавал!
Месси с большим отрывом впереди всей лиги 16 результативных передач, Неймар второй с 11 пасами. Кстати Месси и матчи вытаскивал и этого не отнять.
Но опять же не только эти футболисты выиграли чемпионат, но и вся команда в целом. А в ваших словах я увидел иронию, особенно в адрес одного футболиста, которого вы не перевариваете, как болельщик Реала и фанат Роналду.
Да Мбаппе лучший бомбардир лиги, но кто то ему ещё и пасы раздавал!
Месси с большим отрывом впереди всей лиги 16 результативных передач, Неймар второй с 11 пасами. Кстати Месси и матчи вытаскивал и этого не отнять.
Но опять же не только эти футболисты выиграли чемпионат, но и вся команда в целом. А в ваших словах я увидел иронию, особенно в адрес одного футболиста, которого вы не перевариваете, как болельщик Реала и фанат Роналду.
Вы конкретно написали, что ПСЖ в ЛЧ слабоват, на это я вам и ответил.
Если рассматривать ЛЧ, то у Реала до полуфинала была не то, что лёгкая прогулка, а так вышел погулял и никого не встретил, а первый серьёзный соперник и позор в ЛЧ.
У ПСЖ были соперники посерьёзнее.
Ну, а если смотреть и внутренние чемпионаты то в Ла лиге у Барсы тоже конкурентов не было в этом сезоне.
Получается, что в чемпионате страны и в ЛЧ Реал слаб оказался.
Вы конкретно написали, что ПСЖ в ЛЧ слабоват, на это я вам и ответил.
Если рассматривать ЛЧ, то у Реала до полуфинала была не то, что лёгкая прогулка, а так вышел погулял и никого не встретил, а первый серьёзный соперник и позор в ЛЧ.
У ПСЖ были соперники посерьёзнее.
Ну, а если смотреть и внутренние чемпионаты то в Ла лиге у Барсы тоже конкурентов не было в этом сезоне.
Получается, что в чемпионате страны и в ЛЧ Реал слаб оказался.
Но как оказалась только одна команда тянула на плей-офф ЛЧ.
МС прошёлся катком по всем командам, ни разу не проиграв, да ещё громил каждую команду.
Лейпциг 7:0, Бавария 3:0, Реал 4:0. Очень слабенькие команды для ЛЧ.
Реалу кстати повезло, что им попались кризисные Ливер и Челси на первых стадиях, наравне с Брюгге самые слабые команды в плей-офф.
Даже в группе им достались Шахтёр и Селтик, ну тут не выйти надо постараться.
У ПСЖ группа была посильнее.
ПСЖ хоть чемпионом стал, а Реал как «как фанера над Парижем».
Но как оказалась только одна команда тянула на плей-офф ЛЧ.
МС прошёлся катком по всем командам, ни разу не проиграв, да ещё громил каждую команду.
Лейпциг 7:0, Бавария 3:0, Реал 4:0. Очень слабенькие команды для ЛЧ.
Реалу кстати повезло, что им попались кризисные Ливер и Челси на первых стадиях, наравне с Брюгге самые слабые команды в плей-офф.
Даже в группе им достались Шахтёр и Селтик, ну тут не выйти надо постараться.
У ПСЖ группа была посильнее.
ПСЖ хоть чемпионом стал, а Реал как «как фанера над Парижем».
Это ответ тем, кто не видя Бундеса, позволяет себе делать громкие заявления о том- на каком уровне находится немецкий футбол и Бавария в частности...
Это ответ тем, кто не видя Бундеса, позволяет себе делать громкие заявления о том- на каком уровне находится немецкий футбол и Бавария в частности...