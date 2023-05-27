ПСЖ сыграл вничью со «Страсбуром» и стал чемпионом Франции

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вчера, 23:50

«Страсбур» и ПСЖ не выявили победителя в матче 37-го тура Лиги 1 (1:1).

Лионель Месси на 59-й минуте открыл счет, но на 79-й экс-игрок парижан Кевин Гамейро забил ответный гол.