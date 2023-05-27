Дубль Родриго Силвы помог «Реалу» обыграть «Севилью»

«Севилья» уступила «Реалу» в поединке 37-го тура Ла Лиги (1:2).
Рафаэль Мир вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Родриго Силва оформил дубль, забив на 29-й и 69-й.
У хозяев на 83-й минуте красную карточку получил Маркос Акунья.
После игры «Севилья» идет на 10-м месте (49 баллов), «Реал» расположился на 2-й строчке (77 очков).
В Испании явно нездоровая тема против Барселоны и Реала. Половина игр на выезде, игроки принимающей стороны делают все, чтобы провоцировать своих болельщиков против гостей.
Сегодня это выглядело особенно омерзительно. Что там сказали Винисиусу болелы Валенсии мы не знаем. Но сегодня Акуньо чуть из одной ноги Себальоса не сделал две, за что получил более чем заслуженную красную. После этого болелы Севильи до конца матча оглушительно освистывали Себальоса. Типа, ты определись, либо у тебя нога сломана, либо какая красная. Капец.
Полагаю, что судьи в Испании сами добились таких результатов. Никакого доверия, хотя сегодня судья был адекватен.
Забавная тема, что болелы Севильи хотели сегодня устроить акцию, после отмены красной Вини, по поводу того, что Перес все купил. В адрес команды, которая не выиграла чемпионат :) где логика?!
По игре. После Марсело нет латераля. Васкес старается, недооцененный игрок, но в атаке на обоих флангах поддержка исчезла по сути. Поэтому там может сыграть относительно эффективно даже Рюдигер (нравится мне этот игрок, столько харизмы), как в последних двух матчах.
Искренне недоумеваю почему так редко выходит Альварез. Особенно на фоне спада Бензема. Башкой играет, при его-то росте, как бог.
С тяжелой победой на выезде. Второе место в таких условиях - это тоже ценно со стороны болельщиков.
В Испании явно нездоровая тема против Барселоны и Реала. Половина игр на выезде, игроки принимающей стороны делают все, чтобы провоцировать своих болельщиков против гостей.
Сегодня это выглядело особенно омерзительно. Что там сказали Винисиусу болелы Валенсии мы не знаем. Но сегодня Акуньо чуть из одной ноги Себальоса не сделал две, за что получил более чем заслуженную красную. После этого болелы Севильи до конца матча оглушительно освистывали Себальоса. Типа, ты определись, либо у тебя нога сломана, либо какая красная. Капец.
Полагаю, что судьи в Испании сами добились таких результатов. Никакого доверия, хотя сегодня судья был адекватен.
Забавная тема, что болелы Севильи хотели сегодня устроить акцию, после отмены красной Вини, по поводу того, что Перес все купил. В адрес команды, которая не выиграла чемпионат :) где логика?!
По игре. После Марсело нет латераля. Васкес старается, недооцененный игрок, но в атаке на обоих флангах поддержка исчезла по сути. Поэтому там может сыграть относительно эффективно даже Рюдигер (нравится мне этот игрок, столько харизмы), как в последних двух матчах.
Искренне недоумеваю почему так редко выходит Альварез. Особенно на фоне спада Бензема. Башкой играет, при его-то росте, как бог.
С тяжелой победой на выезде. Второе место в таких условиях - это тоже ценно со стороны болельщиков.