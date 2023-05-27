Дубль Родриго Силвы помог «Реалу» обыграть «Севилью»

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вчера, 22:04

«Севилья» уступила «Реалу» в поединке 37-го тура Ла Лиги (1:2).

Рафаэль Мир вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Родриго Силва оформил дубль, забив на 29-й и 69-й.

У хозяев на 83-й минуте красную карточку получил Маркос Акунья.

После игры «Севилья» идет на 10-м месте (49 баллов), «Реал» расположился на 2-й строчке (77 очков).