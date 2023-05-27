«Краснодар» и ЦСКА голов не забили

«Краснодар» и ЦСКА не выявили победителя в матче 29-го тура РПЛ (0:0).
У хозяев красную карточку на 57-й минуте получил Вячеслав Литвинов. После игры «быки» идут на 6-м месте (47 очков), «армейцы» расположились на 2-й строчке (55 пунктов).
Южане сыграют с москвичами в финале Кубка России 11 июня.
Не зря ЦСКА ныли всю неделю!!!
Похожее нарушение в прошлом туре на Зобнине-нет фола.,тут сразу по вару красная!
Заболотный,борется как на татами в своей штрафной-даже не смотрит ни вар,ни судья…
он же падает как Комличенко -штрафной-а чего не удалили????
Чудеса в решете и только
Краснодар красавчики!!!!!
Это почти победа Быки по факту!!!!
Не зря ЦСКА ныли всю неделю!!!
Похожее нарушение в прошлом туре на Зобнине-нет фола.,тут сразу по вару красная!
Заболотный,борется как на татами в своей штрафной-даже не смотрит ни вар,ни судья…
он же падает как Комличенко -штрафной-а чего не удалили????
Чудеса в решете и только
Краснодар красавчики!!!!!
Это почти победа Быки по факту!!!!
Ну а цска наверное снова помешал победить судьи. Левников зачем-то взял и удалил защитника Краснодара. А потом закрыл глаза на нарушение Заболотного в штрафной цска. Взял и сломал игру армейцев, свистун несчастный ))))
Если Спартак умудрится в такой ситуации не воспользоваться "подарком" выйти на 2-е место, то я даже не знаю... Хотя завтра против Нижнего и Юрана будет тяжело 100%, тем более без Соболева.
Ну а цска наверное снова помешал победить судьи. Левников зачем-то взял и удалил защитника Краснодара. А потом закрыл глаза на нарушение Заболотного в штрафной цска. Взял и сломал игру армейцев, свистун несчастный ))))
Если Спартак умудрится в такой ситуации не воспользоваться "подарком" выйти на 2-е место, то я даже не знаю... Хотя завтра против Нижнего и Юрана будет тяжело 100%, тем более без Соболева.
Еще надо отметить катастрофу со скамейкой запасных. Очень много травмированных. Команда играет хорошо даже в такой ситуации. Чувствую, в Грозный поедут половина из Краснодар-2. А дебютировавший сегодня представитель ОСНОВНОЙ сборной Армении намного увереннее Кайо играет. Будет обидно, если он не попадет в основу в следующем сезоне
Еще надо отметить катастрофу со скамейкой запасных. Очень много травмированных. Команда играет хорошо даже в такой ситуации. Чувствую, в Грозный поедут половина из Краснодар-2. А дебютировавший сегодня представитель ОСНОВНОЙ сборной Армении намного увереннее Кайо играет. Будет обидно, если он не попадет в основу в следующем сезоне