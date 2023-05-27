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«Краснодар» и ЦСКА голов не забили

вчера, 21:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» и ЦСКА не выявили победителя в матче 29-го тура РПЛ (0:0).

У хозяев красную карточку на 57-й минуте получил Вячеслав Литвинов. После игры «быки» идут на 6-м месте (47 очков), «армейцы» расположились на 2-й строчке (55 пунктов).

Южане сыграют с москвичами в финале Кубка России 11 июня.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:11
На Кубке России надо будет удалять пару бычков, Заболотному для полноты картины выдать кимоно, судье набить золотые подковы!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:02
Здравствуйте Эдуард Григорьевич!
С игрой понятно, а что скажете по поводу судейства...?
Спасибо, всех благ!
halfbeek
halfbeek ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:16
Видел пенальти за такое же нарушение, которое совершил буратино Заболотный. Игру не помню, но вроде Спартаку били. Тут судья не счел возможным свиснуть. А КДК быстро отменил красную Виллиану. Мне помнится что решение о подобной красной Эменике тянули и не отменили.
Qadaffi33
Qadaffi33
сегодня в 01:33
Ростов теперь обязан выиграть оба матча!!!
НН тормознет спам....
ABir
ABir
сегодня в 00:07
Очень драматичный и интересный матч. До удаления Краснодар доминировал, и казалось обязательно забьет и победит. ЦСКА выглядел очень не убедительно и ничья его вполне устраивала. Но сомнительная красная карточка поменяла рисунок игры, инициатива перешла к коням. Молодцы южане, что даже в меньшинстве грамотно и самоотверженно защищались и даже пытались создавать моменты.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Такой вариант не исключается. Но исполнительское мастерство или есть или его нет. К финальному матчу оно не прибавится, и команды будут играть так же, как сегодня. С небольшими нюансами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:40
Судя по всему у обеих команд в головах матч за Кубок РФ 11 июня. А все идет от головы.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:34
Юрчик, ты смотрел футбол? Почему спрашиваю, потому что увлекся перепиской на Соккере и пропустил самое интересное. Но вот прочел тебя, и как-будто, сам побывал в Краснодаре!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:29
Боевая ничья.....на победу никто не наиграл.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:27, ред.
Матч напряжённый, но среднего уровня по исполнительскому мастерству футболистов. Некоторые пользователи, а также специалисты хвалят вратаря "Краснодара". За что? За то, что в красивых прыжках отразил два удара, когда мяч пролетал над его головой ? Довожу до сведения, что такие мячи вратари должны отражать, просто подставляя руки, находясь при этом на обеих ногах в статичном положении. Прыгают же они ради красоты момента, а не из-за необходимости. Только один отражённый удар Чалова головой заслуживает внимания, но извините, на то Агкацев и вратарь РПЛ.
Удаление правомерное. На видеоповторах было хорошо видно, что игрок "Краснодара" специально прыгнул ногой выше мяча в ногу соперника. Никаких вопросов по красной карточке.
Претензии пользователей на неквалифицированное судейство не принимаются. Если они придерживаются своего мнения, их не переубедить никакими аргументами. И даже апперкоты и свинги не помогут. У каждого своя правда, и каждый считает только свою истиной в последней инстанции.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:19
Что за зверь этот Агкацев! Долго же он ждал своего звездного часа. Ну, если Мотя уйдет, смена сидит достойная.

Еще надо отметить катастрофу со скамейкой запасных. Очень много травмированных. Команда играет хорошо даже в такой ситуации. Чувствую, в Грозный поедут половина из Краснодар-2. А дебютировавший сегодня представитель ОСНОВНОЙ сборной Армении намного увереннее Кайо играет. Будет обидно, если он не попадет в основу в следующем сезоне
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:16
Чёрные дни бывают, от них никто не застрахован, у команды просто спад.
Жаль, что Карраскаль маринуется.
Будь здрав, удачи.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:01
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:50
    Привет, Макс!
    Да, ты прав- трудно вам будет без Соболя. Потерять такого знатного провокатора на поле- смерти подобно!
    Макс, надеюсь без обид, и всегда- с огромным Уважением и симпатией к тебе!!! Но, как говорится- из песни.... ну и дальше, по тексту.
    Сп62
    Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:42
    По словам Федотова армейцам помешали погода и поле. Бывает и такое.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:42
    Всё больше разочарований от игры ЦСКА.
    И сегодняшний матч не стал переломным в моих суждениях , а только укрепил мои опасения . Насколько лучше и красивее по мысли и тактике выглядили Быки в первом тайме, и даже во втором когда ЦСКА играли в большинстве . Много вопросов конечно же и к судейству . Заболотный как минимум в двух моментах заслуживал жёлтой карточки уж точно и именно в борьбе с Литвиновым , который на мой субъективный взгляд совершенно не заслуживал красной карточкой. Кстати этот момент сейчас тоже обсуждали на Матч ТВ и тоже не согласились с этим . Но у меня больше вопросов возникает к главному тренеру ЦСКА Федотову . С такой игрой , чтобы показала команда играя сейчас в каком нибудь евро турнире ??? Обыкновенный шаблонный классический футбол, без всяких домашних заготовок ,изящных комбинационных ходов , вообщем без красивого футбола ⚽️ . Насколько изящней и привлекательнее смотрится футбол который проповедует главный тренер Краснодара, а ведь он только первый сезон как возглавил команду. Жду теперь кубковой баталии этих двух команд и думаю что Быки обязательно заберут кубок , лишь бы не вмешательство судейского корпуса вместе с VAR .
    Forwert
    Forwert
    вчера в 21:41, ред.
    ЦСКА то Зениту помогает, то Спартаку, что за команда такая?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:33, ред.
    Как то совсем бездарно армейцы отдали серебро...
    Великолепная серия Федотова за 2 месяца - 13 игр - 0 поражений...в итоге привела к тому что невовремя "бензин кончился"...
    Думал Федотов подтвердит реноме лучшего тренера Лиги...завоевав 2 серебра подряд....

    В Лужниках через две недели наверняка будет другая история...

    P.S. Сафонова можно смело отпускать в Зенит.....у Краснодара достойный второй кипер...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:32
    Перед началом матча, по ТВ, крупным планом показали мяч, которым начинали матч. По нему ползала большая муха. Эта муха шпион Спартака. Она испортила Армейцам игру.
    Cruiser
    Cruiser
    вчера в 21:30
    Судья помог Краснодару не выиграть, а ЦСКА, как был середняком, так и остался, он вообще не достоин никаких медалей.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:29
    Спартак получает шанс.
    Но шанс-то не простой, а трудный.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 21:28
    Что за бредовые коментарии про игру. Неужели не видно было что ЦСКА приехал в ничью играть перед финалом кубка, дабы не обижать хозяев поля.
    drug01
    drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 21:28
    С такой игрой от ЦСКА ждать нечего!!!!
    bratskij1
    bratskij1
    вчера в 21:28
    Позорники армейцы, тьфу на вас и вашу колхозную игру. Вы пока Чахлого не выгоните из команды так и будете колхозом. Это недоразумение даже не футболист.
    морозз
    морозз ответ fubh (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Первое место священнее, бразильское…короче Питерская Маррокана! Не зря Миллер … Шпиль пронзающий небо воздвиг на Финском заливе!
    valt134
    valt134
    вчера в 21:21
    Своей игрой Агкацев раздал Спартаку все козыри в борьбе за 2-е место. Спартачам теперь остаётся только не пойти по стопам Дортмунда. Ну и, как на Руси повелось, хорошо бы Агкацеву поляну накрыть. ( Я думаю ящика пива хватит. Таранка на Кубани в ассортименте).
    Сп62
    Сп62 ответ fubh (раскрыть)
    вчера в 21:20
    Не скажи, армейцы сейчас слёзы льют.
    fubh
    fubh
    вчера в 21:18
    Без еврокубков, всем пофиг на места ниже первого
    makkie
    makkie
    вчера в 21:17
    Краснодар молодцы, особенно Агкацев в раме!

    Ну а цска наверное снова помешал победить судьи. Левников зачем-то взял и удалил защитника Краснодара. А потом закрыл глаза на нарушение Заболотного в штрафной цска. Взял и сломал игру армейцев, свистун несчастный ))))

    Если Спартак умудрится в такой ситуации не воспользоваться "подарком" выйти на 2-е место, то я даже не знаю... Хотя завтра против Нижнего и Юрана будет тяжело 100%, тем более без Соболева.
    Больше чем игра
    Больше чем игра ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Стремилась ввысь душа твоя — Родишься вновь с мечтою, Но если жил ты как свинья — Останешься свиньёю. В.С. Высоцкий.
    Гость
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