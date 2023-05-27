«Краснодар» и ЦСКА голов не забили

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вчера, 21:08

«Краснодар» и ЦСКА не выявили победителя в матче 29-го тура РПЛ (0:0).

У хозяев красную карточку на 57-й минуте получил Вячеслав Литвинов. После игры «быки» идут на 6-м месте (47 очков), «армейцы» расположились на 2-й строчке (55 пунктов).

Южане сыграют с москвичами в финале Кубка России 11 июня.