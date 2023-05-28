В Бундеслиге установлен антирекорд по голам за сезон у лучшего бомбардира

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вчера, 11:43

Нападающий «Вердера» и форвард «Лейпцига» стали лучшими бомбардирами Бундеслиги (оба забили по 16 голов).

Впервые за 20 лет в турнире нет единоличного лидера в гонке по итогам сезона. В кампании 2002/03 первое место разделили Джоване Элбер и Томас Кристиансен.

16 голов — наименьший результат для лучшего бомбардира сезона в истории Бундеслиги.

Чемпионом страны стала «Бавария».