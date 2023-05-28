Нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг и форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку стали лучшими бомбардирами Бундеслиги (оба забили по 16 голов).
Впервые за 20 лет в турнире нет единоличного лидера в гонке по итогам сезона. В кампании 2002/03 первое место разделили Джоване Элбер и Томас Кристиансен.
16 голов — наименьший результат для лучшего бомбардира сезона в истории Бундеслиги.
Чемпионом страны стала «Бавария».
Нынешняя-то "Бавария" - это команда, у которой из мотора просто вывентили винтик, на котором он крепился (и никак не заменили), и теперь там просто хаос из деталей.
Нынешняя-то "Бавария" - это команда, у которой из мотора просто вывентили винтик, на котором он крепился (и никак не заменили), и теперь там просто хаос из деталей.
Может в Бундеслиге начали использовать автобус, то ли в Ла Лиге команды стали пропускать больше. Но Левандовски оказался Левандовски и в Ла Лиге.
Может в Бундеслиге начали использовать автобус, то ли в Ла Лиге команды стали пропускать больше. Но Левандовски оказался Левандовски и в Ла Лиге.