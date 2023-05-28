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В Бундеслиге установлен антирекорд по голам за сезон у лучшего бомбардира

вчера, 11:43

Нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг и форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку стали лучшими бомбардирами Бундеслиги (оба забили по 16 голов).

Впервые за 20 лет в турнире нет единоличного лидера в гонке по итогам сезона. В кампании 2002/03 первое место разделили Джоване Элбер и Томас Кристиансен.

16 голов — наименьший результат для лучшего бомбардира сезона в истории Бундеслиги.

Чемпионом страны стала «Бавария».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:57
Возможно, если бы не сакраментальное "БЫ". Или, как говорил тов. Сухов из "Белого солнца пустыни" " А вот это едва ли"
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 21:55
Если ты заметил, я всегда и всё пытаюсь аргументировать, и давать ссылки на мои высказывания. Я заступился за Тухеля, потому что он продвинутый тренер и не заслуживает тех оскорблений, которые неслись в его адрес. Да, я считаю, что с Тухелем у Баварии есть будущее. Он сильный тренер, знающий, выигрывал ЛЧ. А кто такой Нагельсманн? Это- молодой, неопытный тренер, который победил ПСЖ, когда соперник находился не в лучшем состоянии и из этого, отдельные пользователи Соккера сделали событие. Но почему-то, все забыли, как Нагель пролетел в прошлом году Вильярреалу, в этом сезоне проиграл Байеру и Мёнхенгладбаху. Всё это, было именно при Нагеле. И сейчас, уже по прошествию нескольких месяцев- на Нагеля желающих нет....
И последнее. Я не навязываю свое мнение окружающим, а только пытаюсь доказать то, что пишет авторитетная пресса. Я неоднократно предлагал ссылки на те или иные издания, чтобы не казаться голословным.
Надеюсь, ты меня правильно понял и без обид.
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07
Ну если именно ты определил это как оскорбление, это не значит, что так же считают все. 3 прозвища на выбор, я выбрал одно из них, в чем проблема? Я заметил, что для тебя имеет место быть только твоя точка зрения. Когда уволили Наггельсмана, ты критиковал всех, кто здесь встал на его защиту. Но это их мнение и его нужно уважать Ильина худой конец проигнорировать,если ты с этим не согласен
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 16:04
Помимо прозвища Горилла, у него еще два прозвища- Вулкан и Титан. Но ты, выбрал именно Горилла.
Поэтому, я, определил это как оскорбление.
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:27
Я вообще то ответил, смотри внимательнее
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:23, ред.
Малком бы там...в безавтобусном чемпе...штук 40-45 выдавал....
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:49
Прекрасные аргументы про Леву! "Он голеадор и в ЛаЛиге! Опережает Бензема!". А то что этот Бензема и 20 не забил и пол сезона не играл?? Еще не факт что Лева повторит цифры Карима прошлогоднего, который в первый (возможно и последний раз) забив 25+ голов получил Пичичи в отсутствии всех конкурентов.
А еще факт в том, что Барса забивает катастрофически мало - на уровне Атлетико, меньше РМ, чуть больше Жироны, Вилльяреала и т.д. ...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:46
Бундеслига деградирует!
Karkaz
Karkaz
вчера в 13:22
А Левандовски тем временем лучший бомбардир в Испании, при чём ни одного гола не забил с пенальти. Ближайший преследователь Бензема, который сыграл меньше игр, но у него и с пенальти аж 6 мячей.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Но машина все равно сломалась. Если Роберта сложно было заменить нужно было оставлять. Честно говоря в Барселоне не думал что он заиграет, предполагалось что не его команда, но и там отметился прилично и является лидером. Ожидалось что подойдет Атлетико или Реалу. Но и там не затерялся. Хотя и Хоселу забил 16, а в Ньюкасле он не сильно играл.
Может в Бундеслиге начали использовать автобус, то ли в Ла Лиге команды стали пропускать больше. Но Левандовски оказался Левандовски и в Ла Лиге.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:52
Спасибо!!! Как-то, само, на ум пришло...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:51
Хорошая поправка, звучная)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:51
Он не винтик, ОН- БОЛТ!!!
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 12:49
А ты, так и не ответил мне вчера на мой вопрос- ушел от ответа...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:23
Я имел в виду ЦН, конечно, а не ЦЗ))
zay9u4swqsq8
zay9u4swqsq8
вчера в 12:21
Деградирует потихоньку Бундеслига
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 12:20
Ну так, если бы этот винтик заменили аналогичным, тогда можно было бы проверить, был он действительно винтиком или нет. А когда команда, заточенная под игру с ЦЗ, просто теряет ЦЗ и не меняет его (я не считаю Шупо-Мотинга, ветеран-половину времени в лазарете-игрок замены и в ПСЖ, и в "Баварию" для этого же куплен), когда тройка Сане-Мусиала-Коман, каждый из которых считает, что он сам должен пройти полкоманды и нарезать понты (по мне так всех бы продать и на эти деньги норм игроков купить), превращает игру "Баварии" в не-пойми-что, тут сложно уже что-то сказать.

Нынешняя-то "Бавария" - это команда, у которой из мотора просто вывентили винтик, на котором он крепился (и никак не заменили), и теперь там просто хаос из деталей.
drug01
drug01 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:15
С этим можно польностью согласиться!!!
SonicStar
SonicStar
вчера в 12:11
А многие здесь говорили, что Левандовски лишь винтик в баварской машинеи Бавария даже не заметит его ухода. А по факту еле доползли до чемпионства,да и сама бундеслига обеднела. В целом,в Бундеслиге нападающие примерно столько и забивали за сезон, просто результативность Роберта отодвигала остальных на второй план
Capral
Capral
вчера в 12:00
Конечно, уход такого незаурядного голеодора как Левандовский- значительно обеднил Бундес. Про Баварию, я уже и не говорю...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:46
Не всегда коту масленица, и такое бывает.
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