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Плачут Ройс, Гризманн и Кейн. Звёзды футбола без национальных чемпионств

вчера, 10:43
Марко Ройс
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Ройс Марко
Ройс Марко
Полузащитник

Джеррард понимает их боль.

Марко Ройс (14 сезонов)

Слезы Марко после финального свистка решающего тура Бундеслиги легко понять. Тяжелее понять, как Терзич умудрился провалить подготовку к игре против «Майнца», которому ничего не было нужно. В случае победы «Боруссия» Д становилась чемпионом, но после первого тайма горели 0:2, не забив пенальти. «Шмели» сыграли невероятно плохо, отметившись лишь навесами и оживлением после выхода Рейны. Жаль Марко Ройса, один из сильнейших игроков без титула в истории немецкого футбола. Еще и жутко невезучий, ведь не стал чемпионом мира из-за травмы, в отличие от будущего «спартаковца» Шюррле.

Антуан Гризманн (13 сезонов)

Антуан понял, что футбол не видеоигра, где есть второй шанс. Единственный раз праздновал первое место в Сегунде с «Реалом Сосьедад», но это другие ощущения. Ушел из «Атлетико» — команда выиграла титул с Суаресом, который после «Ливерпуля» лечился от неудач в национальной лиге с «Барселоной». Там же сыграл Антуан, но не стал первым. Вернулся в «Атлетико» — теперь каталонцы с чемпионским кубком. Жаль, поскольку речь о чемпионе мира и одном из лучших футболистов сезона по сумме выступлений на ЧМ и весенних игр за «Атлетико». Симеоне поддержал идеи Дешама с превращением Гризманна в свободного художника. По классу Антуан даже в этом списке выделяется.

Антонио Ди Натале (14 сезонов)

Де Росси из «Ромы» поехал на старости лет в Аргентину, чтобы стать чемпионом. «Бока Хуниорс» справилась с задачей порадовать Даниеле. А Ди Натале даже в сборной Италии не утолил трофейную жажду, так как финал Евро-2012 его команда проиграла сборной Испании. Антонио крутой нападающий, хотя воспитанника «Эмполи» долго недооценивали. Ди Натале начинал в низших лигах, а потом долго и результативно выступал в Серии А. Без шансов на победу, потому что играл за «Удинезе». Сознательный выбор, но обидный итог карьеры. Еще не повезло Джузеппе Синьори, он ушел из «Лацио» до успеха в 2000-м.

Харри Кейн (11 сезонов)

Если прилетят инопланетяне, в которых верит Дзюба, и попросят рассказать о самом популярном виде спорта на планете Земля, то быстро поймут, почему Кейн без титулов. Почти тридцатилетний форвард в АПЛ играл за «Тоттенхэм», не считая парочки матчей за «Норвич». Даже «Лестер», где был в аренде, в итоге стал чемпионом Англии. «Шпоры» проиграли Раньери. И хотя Кейн, если останется дома, со временем заберет у Ширера звание лучшего снайпера в истории АПЛ – осталось меньше пятидесяти точных ударов, в одном Харри может не превзойти Алана. Ширер выиграл турнир с «Блэкберном». У Кейна появится шанс, лишь если удачно выберет новый клуб, например, за пределами Англии.

Лоренцо Инсинье (11 сезонов)

Гамшик уехал в Турцию, где стал чемпионом с «Трабзонспором». Словак нашел способ покинуть этот список неудачливых легенд известных клубов, а вот чемпион Европы Инсинье подходит. Лоренцо провел много десятков матчей в высшей лиге после аренд в разных клубах низших дивизионов. «Наполи» несколько раз был близок к трофею, но Спаллетти сделал себе татуировку со Скудетто уже после того, как Инсинье покинул родину и перебрался в «Торонто», где нет шансов выиграть МЛС. Жаль, 163-сантиметровый футболист не раз доказывал класс, но судьба не побаловала чемпионским званием в любимом клубе.

Фернандо Торрес (17 сезонов)

В досье Торреса есть издевательская строчка, что испанец вице-чемпион Англии с «Ливерпулем». Балуются фанаты МЮ, не иначе. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира со сборной Испании умудрился разминуться с титулами в «Атлетико» и «Челси», а также попал в «Милан» и «Ливерпуль» в годы, когда о первом месте не стоило даже заикаться. После завершения карьеры в Японии Торрес полюбил стероиды. Сейчас Фернандо похож на бодибилдера. Работает в юношеской команде «Атлетико». Недавно в дерби с «Реалом» был удален и пообещал намылить шею фанату, который его обзывал с трибун. Эль Ниньо повезло, что досидел в «Челси» до побед в ЛЧ и ЛЕ, разжился хотя бы парочкой ценных европейских кубков.

Стивен Джеррард (19 сезонов)

Король списка. Почти два десятилетия шел за титулом, но поскользнулся. Фаулер, Хассельбайнк, Каррагер и Ле Тиссье, как и Джеррард, никогда не были чемпионами Англии. А Линекер умудрился попасть в «Барселону» без чемпионств. Конечно, в прошлом иногда встречались легенды без побед в национальных лигах. У Сократеса, Бэнкса, Мура и Мэтьюза не было ценных званий. Но в мире частых трансферов непросто найти звезд, а иногда даже легенд, без единого титула за карьеру. Многие «излечились» от этой болезни после смены клуба. Тони выиграл трофей с «Баварией». Для Ван Перси всё изменил уход в МЮ. Давид Де Хеа успел победить в том же сезоне, что и Робин. Неудачник Хунтелар дождался чемпионства с «Аяксом» на излете карьеры. Дзанетти победил с «Интером», хотя успел потерять веру в успех.

Но внушительный список напоминает, что жизнь бывает несправедливой. Рядом неудачи и дикое везение. Вчера Кингсли Коман – хороший футболист, здесь лишь как пример без претензий, стал чемпионом топ-5 в одиннадцатый раз подряд. Одиннадцать титулов, хотя ему летом исполнится лишь 27. Дебютировал за ПСЖ в шестнадцать лет, взял две медали, затем дважды побеждал с «Ювентусом» в Серии А. Теперь собрал восемь званий с «Баварией» после драматичной развязки в Бундеслиге. Гризманн так не умеет, а вот Мата упрямо ищет лазейку. Хуан с «Галатасараем» вышел на первое место в Турции, осталось не повторить ошибку «Боруссии» Д в последних турах.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:25
Максвелл в том сезоне уже не играл за Интер, он вместе с Иброй летом 2009 года ушел в Барселону
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:03
Не велика беда, придёт ещё и их время радоваться победам!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ simon_3d (раскрыть)
вчера в 14:05
Ну, Максвелл был причастен к победе "Интера" в ЛЧ, насколько я помню, он был довольно важным игроком для команды.
simon_3d
simon_3d ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:53
А одно время вообще самым титулованным игроком был Максвелл, хотя игрок довольно средний, просто оказывался в командах а самый подходящий момент
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:50
Вот кого не жаль из них, так это Стивусика, слишком его слова часто расходились с делом.

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:48
Какой обидный итог, Ди Натале для "Удинезе" стал легендой. Вообще статьи в таком духе не люблю, ведь в "Барселоне" и "Реале" тех же были игроки, которые обвешаны трофеями как новогодняя елка при том, что никакого отношения к ним не имеют, например, Мариано Диас.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:43
Нечего плакать. Вы проявли неуважение к своим болельщикам в такой момент.
Elliada
Elliada
вчера в 11:23, ред.
Зато Гризманн и Фернандо Торрес чемпионы мира, а Джеррард победитель ЛЧ. Ройс, конечно, невезучий. Проиграл финал ЛЧ 2013, из-за травмы не поехал на ЧМ 2014, на котором Германия стала чемпионом и сейчас проиграл Бундеслигу по дополнительным показателям. Про Кейна сказать нечего. У него не то что нет победы в чемпионате, у него вообще нет трофеев. + проигранные финалы ЛЧ и Евро
Гость
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