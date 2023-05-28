Плачут Ройс, Гризманн и Кейн. Звёзды футбола без национальных чемпионств

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вчера, 10:43

Джеррард понимает их боль.

Марко Ройс (14 сезонов)

Слезы Марко после финального свистка решающего тура Бундеслиги легко понять. Тяжелее понять, как Терзич умудрился провалить подготовку к игре против «Майнца», которому ничего не было нужно. В случае победы «Боруссия» Д становилась чемпионом, но после первого тайма горели 0:2, не забив пенальти. «Шмели» сыграли невероятно плохо, отметившись лишь навесами и оживлением после выхода Рейны. Жаль Марко Ройса, один из сильнейших игроков без титула в истории немецкого футбола. Еще и жутко невезучий, ведь не стал чемпионом мира из-за травмы, в отличие от будущего «спартаковца» Шюррле.

Антуан Гризманн (13 сезонов)

Антуан понял, что футбол не видеоигра, где есть второй шанс. Единственный раз праздновал первое место в Сегунде с «Реалом Сосьедад», но это другие ощущения. Ушел из «Атлетико» — команда выиграла титул с Суаресом, который после «Ливерпуля» лечился от неудач в национальной лиге с «Барселоной». Там же сыграл Антуан, но не стал первым. Вернулся в «Атлетико» — теперь каталонцы с чемпионским кубком. Жаль, поскольку речь о чемпионе мира и одном из лучших футболистов сезона по сумме выступлений на ЧМ и весенних игр за «Атлетико». Симеоне поддержал идеи Дешама с превращением Гризманна в свободного художника. По классу Антуан даже в этом списке выделяется.

Антонио Ди Натале (14 сезонов)

Де Росси из «Ромы» поехал на старости лет в Аргентину, чтобы стать чемпионом. «Бока Хуниорс» справилась с задачей порадовать Даниеле. А Ди Натале даже в сборной Италии не утолил трофейную жажду, так как финал Евро-2012 его команда проиграла сборной Испании. Антонио крутой нападающий, хотя воспитанника «Эмполи» долго недооценивали. Ди Натале начинал в низших лигах, а потом долго и результативно выступал в Серии А. Без шансов на победу, потому что играл за «Удинезе». Сознательный выбор, но обидный итог карьеры. Еще не повезло Джузеппе Синьори, он ушел из «Лацио» до успеха в 2000-м.

Харри Кейн (11 сезонов)

Если прилетят инопланетяне, в которых верит Дзюба, и попросят рассказать о самом популярном виде спорта на планете Земля, то быстро поймут, почему Кейн без титулов. Почти тридцатилетний форвард в АПЛ играл за «Тоттенхэм», не считая парочки матчей за «Норвич». Даже «Лестер», где был в аренде, в итоге стал чемпионом Англии. «Шпоры» проиграли Раньери. И хотя Кейн, если останется дома, со временем заберет у Ширера звание лучшего снайпера в истории АПЛ – осталось меньше пятидесяти точных ударов, в одном Харри может не превзойти Алана. Ширер выиграл турнир с «Блэкберном». У Кейна появится шанс, лишь если удачно выберет новый клуб, например, за пределами Англии.

Лоренцо Инсинье (11 сезонов)

Гамшик уехал в Турцию, где стал чемпионом с «Трабзонспором». Словак нашел способ покинуть этот список неудачливых легенд известных клубов, а вот чемпион Европы Инсинье подходит. Лоренцо провел много десятков матчей в высшей лиге после аренд в разных клубах низших дивизионов. «Наполи» несколько раз был близок к трофею, но Спаллетти сделал себе татуировку со Скудетто уже после того, как Инсинье покинул родину и перебрался в «Торонто», где нет шансов выиграть МЛС . Жаль, 163-сантиметровый футболист не раз доказывал класс, но судьба не побаловала чемпионским званием в любимом клубе.

Фернандо Торрес (17 сезонов)

В досье Торреса есть издевательская строчка, что испанец вице-чемпион Англии с «Ливерпулем». Балуются фанаты МЮ , не иначе. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира со сборной Испании умудрился разминуться с титулами в «Атлетико» и «Челси», а также попал в «Милан» и «Ливерпуль» в годы, когда о первом месте не стоило даже заикаться. После завершения карьеры в Японии Торрес полюбил стероиды. Сейчас Фернандо похож на бодибилдера. Работает в юношеской команде «Атлетико». Недавно в дерби с «Реалом» был удален и пообещал намылить шею фанату, который его обзывал с трибун. Эль Ниньо повезло, что досидел в «Челси» до побед в ЛЧ и ЛЕ , разжился хотя бы парочкой ценных европейских кубков.

Стивен Джеррард (19 сезонов)

Король списка. Почти два десятилетия шел за титулом, но поскользнулся. Фаулер, Хассельбайнк, Каррагер и Ле Тиссье, как и Джеррард, никогда не были чемпионами Англии. А Линекер умудрился попасть в «Барселону» без чемпионств. Конечно, в прошлом иногда встречались легенды без побед в национальных лигах. У Сократеса, Бэнкса, Мура и Мэтьюза не было ценных званий. Но в мире частых трансферов непросто найти звезд, а иногда даже легенд, без единого титула за карьеру. Многие «излечились» от этой болезни после смены клуба. Тони выиграл трофей с «Баварией». Для Ван Перси всё изменил уход в МЮ . Давид Де Хеа успел победить в том же сезоне, что и Робин. Неудачник Хунтелар дождался чемпионства с «Аяксом» на излете карьеры. Дзанетти победил с «Интером», хотя успел потерять веру в успех.