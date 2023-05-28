Роналду впервые в карьере не выиграл трофеи в двух сезонах подряд

Впервые в своей карьере нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в двух сезонах подряд не выиграл ни одного титула.
Команда 37-летнего португальца не смогла стать чемпионом Саудовской Аравии и не выиграла Кубок страны. В прошлом сезоне Роналду не завоевал трофеев с «Манчестер Юнайтед».
Всего за карьеру Роналду в четырех сезонах не выигрывал трофеи: 2004/05, 2009/10, 2021/22 и 2022/23.
уход из лучшего клуба в Мире для него оказался ошибкой
уход из лучшего клуба в Мире для него оказался ошибкой
Вот это уровень хейтерства! Мировой прям!
Вот это уровень хейтерства! Мировой прям!
Всё списанная торба.
Всё списанная торба.