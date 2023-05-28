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Роналду впервые в карьере не выиграл трофеи в двух сезонах подряд

вчера, 06:02

Впервые в своей карьере нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в двух сезонах подряд не выиграл ни одного титула.

Команда 37-летнего португальца не смогла стать чемпионом Саудовской Аравии и не выиграла Кубок страны. В прошлом сезоне Роналду не завоевал трофеев с «Манчестер Юнайтед».

Всего за карьеру Роналду в четырех сезонах не выигрывал трофеи: 2004/05, 2009/10, 2021/22 и 2022/23.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:33
при всей любви к Роналду, не могу не признать что после Реала все не то
уход из лучшего клуба в Мире для него оказался ошибкой
galem72
galem72
вчера в 11:07
Как это нет трофеев? А верблюд? Все эти чашки, тарелки, кубки... Тьфу! Тут цельный верблюд есть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:56
Эти трое прям ждут новость про Роналду, готовы с 6 утра начинать его хаить ))
Вот это уровень хейтерства! Мировой прям!
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:11
Справедливости ради надо сказать, что Роналду играет в командном виде спорта.
112910415
112910415
вчера в 07:35
Надо принять реальность и заняться диктовкой мемуаров.
Elliada
Elliada
вчера в 07:14
Вообще-то, Роналду не выигрывал трофеи не только в тех 4-х сезонах, но и в 2013, 2015 годах. В 2013 даже получил ЗМ за 0 трофеев. Роналду, как футболист, закончился в Ювентусе. Теперь только набивает статистику и вредит командам. Вот что значит вовремя не завершить карьеру. В следующем году будет 3 сезона без трофеев, а потом 4 года без трофеев и так до конца карьеры.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 06:48
А сколько понтов было у дырявого гея-нарцисса.
Всё списанная торба.
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