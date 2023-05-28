Роналду впервые в карьере не выиграл трофеи в двух сезонах подряд

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вчера, 06:02

Впервые в своей карьере нападающий «Аль-Насра» в двух сезонах подряд не выиграл ни одного титула.

Команда 37-летнего португальца не смогла стать чемпионом Саудовской Аравии и не выиграла Кубок страны. В прошлом сезоне Роналду не завоевал трофеев с «Манчестер Юнайтед».

Всего за карьеру Роналду в четырех сезонах не выигрывал трофеи: 2004/05, 2009/10, 2021/22 и 2022/23.