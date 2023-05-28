Уолкотт покинет «Саутгемптон»

Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт уйдёт из команды в статусе свободного агента.
По информации источника, такое решение уже принято. Сам футболист заявил:
Моя цель — продолжать играть, я с нетерпением жду следующего вызова.
34-летний англичанин играл за клуб с лета 2021 года, перейдя из «Эвертона».
Ну продолжай играть в Саутгемптоне. Помоги вернуться. Жду следующего вызова обычно говорят, когда с текущей целью справились.
Ну продолжай играть в Саутгемптоне. Помоги вернуться. Жду следующего вызова обычно говорят, когда с текущей целью справились.