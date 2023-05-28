Уолкотт покинет «Саутгемптон»

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вчера, 13:59

Нападающий «Саутгемптона» уйдёт из команды в статусе свободного агента.

По информации источника, такое решение уже принято. Сам футболист заявил:

Моя цель — продолжать играть, я с нетерпением жду следующего вызова.

34-летний англичанин играл за клуб с лета 2021 года, перейдя из «Эвертона».