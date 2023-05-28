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Уолкотт покинет «Саутгемптон»

вчера, 13:59

Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт уйдёт из команды в статусе свободного агента.

По информации источника, такое решение уже принято. Сам футболист заявил:

Моя цель — продолжать играть, я с нетерпением жду следующего вызова.

34-летний англичанин играл за клуб с лета 2021 года, перейдя из «Эвертона».

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 20:06
"Моя цель — продолжать играть, я с нетерпением жду следующего вызова."

Ну продолжай играть в Саутгемптоне. Помоги вернуться. Жду следующего вызова обычно говорят, когда с текущей целью справились.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:22
Интересно.... и куда же он лыжи навострил. Наверное на заработок пенсионный хочет податься в МЛС или СА.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:08, ред.
Вольному , воля . Особенно в таком возрасте.
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