«Зенит» готов заплатить 600 млн рублей за трансфер Пиняева

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вчера, 19:23

«Зенит» хочет купить полузащитника «Локомотива» .

По данным источника, питерский клуб готов заплатить за трансфер игрока 600 млн рублей — это сумма отступных в контракте хавбека с «железнодорожниками».

«Локомотив» не намерен отпускать Пиняева этим летом, а сам полузащитник хочет перейти только в европейский клуб.