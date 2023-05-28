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«Зенит» готов заплатить 600 млн рублей за трансфер Пиняева

вчера, 19:23

«Зенит» хочет купить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

По данным источника, питерский клуб готов заплатить за трансфер игрока 600 млн рублей — это сумма отступных в контракте хавбека с «железнодорожниками».

«Локомотив» не намерен отпускать Пиняева этим летом, а сам полузащитник хочет перейти только в европейский клуб.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:00
Копыта офф, граждане с Невы! У вас специализация по Ю.Америке. Там и ищите! Пацан нам самим пригодится.
112910415
112910415
сегодня в 07:36
поспешные действия совершенно парню не нужны
AlVi77
AlVi77
сегодня в 06:12
Странно, почему не 50 тыщ? Пиняев то может и не захочет, но захочет его агент
Beriner
Beriner ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 23:07
Откуда знаешь?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:28
Для нашего, и не только, чемпионата неординарный игрок, но...росточка бы ему побольше, в Европе затопчут. Пусть пару лет поиграет в России и порадует нас. Моё мнение - наш чемпионат он перерос и просто обязан, чтобы не протухнуть, уехать за границу.
Упомянул его небольшой рост и сразу же вспомнил выдающихся невысоких футболистов современности.
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:03
Переход в условный Торино даст ему намного больше, чем в убогий фк газпром.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:02
Ещё один лавочник. Если и уходить то в европейские клубы. Даже если это скандинавы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 21:01
Ну конечно....а в других клубах лиги он прям подарком для Реала и МС станет...
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:53
Смысл идти в фк Газпром??? Ему это ничего не даст для роста.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 20:38
Если не послал одну корпорацию...почему должен послать другую...??
Forwert
Forwert ответ minai (раскрыть)
вчера в 20:21
Яркие игроки в обоих командах лавки не протирают.
minai
minai
вчера в 20:20
Ну вот зачем он им нужен ? Безусловно, Пиняев яркий игрок, не менее яркий был Бакаев. И где сейчас последний? Да его ваще не видно. Такая же судьба ожидает и Пиняева.
shlomo
shlomo
вчера в 20:05
Зенит "готов".... мне кажется что Зенит, как пионер "всегда готов!"
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:05
Ну раз хочет перейти в европейский клуб, тогда ещё лет 5 подождёт в Локомотиве.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:01
В данный момент засланный очень тайный и неимоверно секретный агент под кодовым именем "Дедпул" проводит вербовку....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:57
Далеко не все. Ему 18 лет. а значит и родители голос имеют, и агент, и клуб Локо. Я думаю это исключено. Там места на лавке все давно заняты. а он парень не глупый, ему расти надо и развиваться.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:32
Вот это уже конкретное предложение
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 19:30
Надеюсь, Пиняев на... пошлёт фк Газпром.
drug01
drug01
вчера в 19:28
Всё будет зависеть от самого игрока!!!
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