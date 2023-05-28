«Зенит» готов заплатить 600 млн рублей за трансфер Пиняева

«Зенит» хочет купить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
По данным источника, питерский клуб готов заплатить за трансфер игрока 600 млн рублей — это сумма отступных в контракте хавбека с «железнодорожниками».
«Локомотив» не намерен отпускать Пиняева этим летом, а сам полузащитник хочет перейти только в европейский клуб.
Упомянул его небольшой рост и сразу же вспомнил выдающихся невысоких футболистов современности.
Упомянул его небольшой рост и сразу же вспомнил выдающихся невысоких футболистов современности.