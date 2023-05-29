Экс-игрок «Баварии» заявил, что Тухель покинет мюнхенский клуб этим летом

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вчера, 17:31

Бывший футболист «Баварии» заявил, что покинет должность главного тренера мюнхенского клуба в ближайшее время.

Я не думаю, что вы можете исключить, что Тухель тоже скоро уйдет. Но он уйдет по собственному желанию.

Затем коллега Хаманна, эксперт Эрик Мейер, добавил: