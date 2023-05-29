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Экс-игрок «Баварии» заявил, что Тухель покинет мюнхенский клуб этим летом

вчера, 17:31

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн заявил, что Томас Тухель покинет должность главного тренера мюнхенского клуба в ближайшее время.

Я не думаю, что вы можете исключить, что Тухель тоже скоро уйдет. Но он уйдет по собственному желанию.

Затем коллега Хаманна, эксперт Эрик Мейер, добавил:

Я думаю, что в понедельник Тухель покинет «Баварию».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:27
После победы над Барсой с общим счетом-7:0, один из руководителей Мюнхена воскликнул: "Ущипните меня- я не верю"!!!
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:24
И победа над Клоппом, в финале ЛЧ-2:1!!!
salleeh
salleeh
сегодня в 00:58, ред.
Одно обнадёживает, возвращается Карл-Хайнц Румменигге.
Он войдет в наблюдательный совет клуба и будет помогать с планированием состава и трансферами. В 2013 году, если не ошибаюсь, в Баварию вернулся ГТ Юпп Хайнкес, который изменил её до неузнаваемости. В той Баварии впечатляло абсолютно всё. И скорость исполнителей, и скорость командной игры, и мощь, и техника, и игра на втором этаже, и характер, и стандарты, и игра в атаке, и игра в обороне. Особенно победа в ЛЧ над Барселоной, с общим счётом 7:0… Не расстроюсь если ТТ тоже уволят или он уйдёт, думаю Румменигге найдёт достойного тренера для Баварии…
Capral
Capral
вчера в 20:59
Да, и вот что любопытно. На праздновании нет О.Кана. Показали Салихамиджича- радостного и кажется, подвипившего, но Кана нет. Или, я не заметил...
Capral
Capral ответ pa56gmngchxa (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Похоже. Не надо думать, что понятия "немецкий порядок" и "немецкое качество" имеют однозначный смысл. Это не так.
Capral
Capral
вчера в 20:31
Сейчас посмотрел празднования чемпионства в Мюнхене. Бурно, сильно, громогласно!!! Т.Мюллер, на балконе Ратхауса заявил: "Сейчас- только чемпионство, остальное- 62о собачье!!!" На площади куча народу. Присутствует супруга Т.Тухеля. Кругом царит атмосфера радости и счастья!!!

Пока не похоже, что могут уволить ГТ. Ну, посмотрим...
pa56gmngchxa
pa56gmngchxa
вчера в 20:23
После увольнения Кана, можно теперь думать что угодно,но на Мюнхен это не похоже
Capral
Capral
вчера в 19:27
Ну вот, один штрейкбрехер уже нашелся- Киммих! Раскритиковал чемпионство Баварии.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:02
Признаться, не слыхал подобного. Однако, если это и случится, то только по причине нового руководства, с которым, возможно, Тухель не сработается. Но, если честно- не верю. Впрочем, а если, а вдруг...
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:20
Осталось распустить весь состав и начать с нуля)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:44
Ну и страсти у них в "Баварии". Интересно, дойдёт ли до вытряхивания грязного белья по поводу сомнительных трансферов клуба в начале десятых?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:39
Интересно кого возьмут вместо него!?
Гость
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