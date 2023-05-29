Экс-игрок «Баварии» заявил, что Тухель покинет мюнхенский клуб этим летом

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн заявил, что Томас Тухель покинет должность главного тренера мюнхенского клуба в ближайшее время.
Я не думаю, что вы можете исключить, что Тухель тоже скоро уйдет. Но он уйдет по собственному желанию.
Затем коллега Хаманна, эксперт Эрик Мейер, добавил:
Я думаю, что в понедельник Тухель покинет «Баварию».
Он войдет в наблюдательный совет клуба и будет помогать с планированием состава и трансферами. В 2013 году, если не ошибаюсь, в Баварию вернулся ГТ Юпп Хайнкес, который изменил её до неузнаваемости. В той Баварии впечатляло абсолютно всё. И скорость исполнителей, и скорость командной игры, и мощь, и техника, и игра на втором этаже, и характер, и стандарты, и игра в атаке, и игра в обороне. Особенно победа в ЛЧ над Барселоной, с общим счётом 7:0… Не расстроюсь если ТТ тоже уволят или он уйдёт, думаю Румменигге найдёт достойного тренера для Баварии…
Он войдет в наблюдательный совет клуба и будет помогать с планированием состава и трансферами. В 2013 году, если не ошибаюсь, в Баварию вернулся ГТ Юпп Хайнкес, который изменил её до неузнаваемости. В той Баварии впечатляло абсолютно всё. И скорость исполнителей, и скорость командной игры, и мощь, и техника, и игра на втором этаже, и характер, и стандарты, и игра в атаке, и игра в обороне. Особенно победа в ЛЧ над Барселоной, с общим счётом 7:0… Не расстроюсь если ТТ тоже уволят или он уйдёт, думаю Румменигге найдёт достойного тренера для Баварии…