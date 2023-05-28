Президент «Баварии» высказался о будущем Тухеля

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о ситуации с главным тренером команды Томасом Тухелем.
Я не понимаю, почему он не должен оставаться нашим тренером. Мы абсолютно уверены в Томасе Тухеле, он один из лучших тренеров в Европе.
27 мая мюнхенцы стали чемпионами Германии.
Никто не ждет от Тухеля мгновенных заоблачных результатов. Все понимают, что на строительство новой, боеспособной команды нужно время, особенно с учетом того, какая чистка предстоит клубу перед стартом нового сезона. Это только Л.Маттеус, в бешинстве и панике требует от Тухеля всего, и сразу- исходя, видимо, из собственной антипатии к тренеру... Немецкая печать, буквально кипит очередным чемпионством Баварии, но никто и близко не ставит вопрос о победе в ЛЧ. Конечно, победа клуба в ЛЧ- есть одним из приоритетов руководства. Бавария- гордость нации и честь страны! Однако, и болельщики клуба, и журналисты понимают, что, вряд ли, возможно, в новом сезоне победить на всех фронтах команде, которая сейчас переживает время серьезной перестройки.
Я часто общаюсь с болелами разных немецких клубов, и независимо от их симпатий или антипатий, все они едины в общем мнении- Тухелю нужно два необходимых условия- время, и неприменная поддержка руководства!!!
Никто не ждет от Тухеля мгновенных заоблачных результатов. Все понимают, что на строительство новой, боеспособной команды нужно время, особенно с учетом того, какая чистка предстоит клубу перед стартом нового сезона. Это только Л.Маттеус, в бешинстве и панике требует от Тухеля всего, и сразу- исходя, видимо, из собственной антипатии к тренеру... Немецкая печать, буквально кипит очередным чемпионством Баварии, но никто и близко не ставит вопрос о победе в ЛЧ. Конечно, победа клуба в ЛЧ- есть одним из приоритетов руководства. Бавария- гордость нации и честь страны! Однако, и болельщики клуба, и журналисты понимают, что, вряд ли, возможно, в новом сезоне победить на всех фронтах команде, которая сейчас переживает время серьезной перестройки.
Я часто общаюсь с болелами разных немецких клубов, и независимо от их симпатий или антипатий, все они едины в общем мнении- Тухелю нужно два необходимых условия- время, и неприменная поддержка руководства!!!