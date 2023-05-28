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Президент «Баварии» высказался о будущем Тухеля

вчера, 13:51

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о ситуации с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Я не понимаю, почему он не должен оставаться нашим тренером. Мы абсолютно уверены в Томасе Тухеле, он один из лучших тренеров в Европе.

27 мая мюнхенцы стали чемпионами Германии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:23
Вопрос еще и в другом- как, Тухель сработается с новым руководством? Это очень серьезно.
Capral
Capral
сегодня в 00:20
Приветствую!!!
Да, согласен. Вот есть такое чувство, что Интер упрётся и доведет дело до послематчевых пенальти. Не думаю, что так легко будет, как с Реалом и Баварией.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:10
Это ещё «кусачий» Интер может обломать все планы Гварда…
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:00
Только невероятное везение подарило Баварии чемпионство. Заслуги тренера тут нет.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 15:08
Посмотрим на Томаса в полном сезоне в Баварии
Capral
Capral
вчера в 14:46
Гвард работает в МС с 2016г., но ЛЧ еще не выигрывал. Это для болельщика МС. А тут, он хочет от Тухеля победы в этом турнире, сразу, после его прихода в Баварию. Необъективно получается.
drug01
drug01
вчера в 14:39
Если Президент верит значит надо ждать успешную игру!!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:25
Посмотрим после летнего перерыва и полноценной подготовки как будет выглядеть Бавария под его руководством...
nq2kddty7t8t
nq2kddty7t8t
вчера в 14:22
У Тухлятины тухлое и настоящее, и будущее
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:18
Хочу напомнить болельщику МС один момент. Дело в том, что Гварда уволили из Баварии не за то, что он, в течении трех лет в Мюнхене не выиграл ЛЧ, но только за то, что он стал из Баварии мастерить еще одну Барселону.
Никто не ждет от Тухеля мгновенных заоблачных результатов. Все понимают, что на строительство новой, боеспособной команды нужно время, особенно с учетом того, какая чистка предстоит клубу перед стартом нового сезона. Это только Л.Маттеус, в бешинстве и панике требует от Тухеля всего, и сразу- исходя, видимо, из собственной антипатии к тренеру... Немецкая печать, буквально кипит очередным чемпионством Баварии, но никто и близко не ставит вопрос о победе в ЛЧ. Конечно, победа клуба в ЛЧ- есть одним из приоритетов руководства. Бавария- гордость нации и честь страны! Однако, и болельщики клуба, и журналисты понимают, что, вряд ли, возможно, в новом сезоне победить на всех фронтах команде, которая сейчас переживает время серьезной перестройки.
Я часто общаюсь с болелами разных немецких клубов, и независимо от их симпатий или антипатий, все они едины в общем мнении- Тухелю нужно два необходимых условия- время, и неприменная поддержка руководства!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:02
Уверен, что не выиграют. Им нужно кардинально перестраиваться.
Elliada
Elliada
вчера в 13:52
Интересно сколько ему дадут времени в Баварии. Не думаю, что в следующем году Бавария выиграет ЛЧ.
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