«Реал», «Наполи» и ПСЖ в поисках тренеров. Большие клубы готовы к рискованным ставкам

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вчера, 16:21

Спаллетти лишь первая ласточка.

«Наполи»

Лучано решил пожить для себя год. Верно, поскольку больше выжать из «Наполи» невозможно, особенно если Осимхен и Кварацхелия покинут команду, а тонуть вместе с чемпионским составом не хочется. Спаллетти прав, уходит красиво с татуировками имен своих детей на правой руке и со Скудетто и гербом «Наполи» на левой. Не стоит забывать, что итальянцу 64 года, он работает десятилетиями и заслужил чемпионский отдых. Де Лаурентис пробует заманить Луиса Энрике, предлагает много денег. И это интересный эксперимент, ведь «Наполи» — вертикальная команда еще со времен Маццарри, а испанец исповедует другой футбол. Посмотрим, что из их связи получится, особенно в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм»

Впервые за 14 лет «шпоры» без еврокубков. Поскольку Леви тратил больше, чем клуб зарабатывал – набрал кредитов, то это серьезный удар по «шпорам». Скорее всего, придется прощаться с Кейном, чтобы компенсировать падение доходов. Но есть более значимая проблема. Поскольку Моуриньо и Конте не добились успехов, то Слот из «Фейеноорда» уже отказался, как и Нагельсманн. «Шпорам» будет непросто найти правильного тренера, хотя состав у них не мертвый. Вот только в АПЛ такая конкуренция, что выпасть из первой четверки проще, чем в нее вернуться. Это знают соседи «Тоттенхэма» из Северного Лондона.

«Реал»

Бразильцы так часто говорят об Анчелотти, что явно знают больше, чем говорит сам Карло. Итальянец сто раз повторял, что хочет доработать контракт с «Реалом» до конца. Вот только 0:4 в Манчестере могли разозлить Переса, поскольку в Лиге чемпионов «сливочные» редко проигрывали так однозначно и показательно. А поскольку Кроос, Модрич и Бензема стареют, и не все новички будут идеальным попаданием, то Флорентино нужно принять сложное решение. Или доверять Анчелотти, нагружая себя ответственностью, или заменить наставника, скинув груз на него. Рауль, Нагельсманн и Зидан – фавориты у букмекеров. Союз «Реала» и Юлиана может быть интересным.

ПСЖ

Смешно, что у Гальтье хватило наглости заикаться о продлении сотрудничества с ПСЖ . Вообще, после всего, что несется из Парижа – начиная с политических речей Мбаппе и заканчивая молчанием по поводу будущего Месси, хотя можно было цивилизованно попрощаться, если уходит, становится понятно, как это французы отдали нацистам половину страны, и лишь смелые партизаны сражались со всемирным злом двадцатого века. Лицемерить в Париже любят, поэтому собственные фанаты им не верят. Дело не только в вылете от «Баварии» из Лиги чемпионов, но и в качестве футбола. ПСЖ первый, но скандалов много. И только боязнь Мбаппе перейти в АПЛ или Ла Лигу оставляет французам шансы на сильный следующий сезон. Но только если правильно выберут тренера.

«Аякс»

Четырнадцать лет подряд первая команда великого клуба выходила в Лигу чемпионов. И теперь эта серия прервалась. Конечно, не всегда удавалось попасть в групповой этап – разок их выбил «Ростов», но без тен Хага «Аякс» не смог финишировать выше команд Слота и ван Нистелроя. Это серьезный удар по клубу, ведь самые талантливые игроки, вроде Кудуса, теперь быстрее примут решение о расставании. У «Аякса» есть шанс быстро вернуться, поскольку ПСВ и «Фейеноорд» не настолько мощные, но в чемпионате Нидерландов серьезные команды. Не удивляет, что эта лига претендует на место Франции в топ-5 рейтинга УЕФА . На их месте могла быть РПЛ , если бы грамотно распоряжались деньгами.

«Боруссия» Дортмунд

Терзич с детства болеет за «Боруссию» Дортмунд. Он долго был скаутом и помощником тренера в академии клуба. Отлучался, а затем перешел на пост технического директора «шмелей» после дебюта в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Вернулся, но с ним «Боруссия» не реализовала свой потенциал. Команда с интересным составом, которую в прошлом сезоне прикрывал Холанд, а в этом тащил Беллингем, без Эрлинга проиграла чемпионский матч «Майнцу», причем выступила бездарно. У немецких грандов сейчас не лучшие руководители. Даже Кана и Салихамиджича по делу убрали из чемпионской «Баварии» — они любят клуб, но как менеджеры «сырые» и сварливые. Вот так и с Терзичем. Он недостаточно крут, чтобы стать новым Клоппом, а «Боруссия» не может позволить себе дарить гегемону титулы так, как на выходных.

«Ювентус»

Не исключаем уход Индзаги из «Интера», независимо от результатов финала Лиги чемпионов. Симоне не в лучших отношениях с китайским владельцем миланского клуба, а выход в стамбульский финал позволяет ему помечтать о приглашении в тот же «Ювентус». Но не будет ли такой переход шагом назад? В любом случае у боссов «бьянконери» есть повод задуматься о смене Аллегри на другого специалиста. Например, вернуть Конте. Аньелли будет жаловаться на злых чиновников, ведь он не признал свою вину в махинациях, не согласны с наказанием – минус десять пунктов в таблицу. Но если взглянуть на поле, то неплохая по составу команда не попала в финал Лиги Европы, как до этого не вышла из группы ЛЧ , чтобы оказаться в той части плей-офф, где «Интер». Также «Ювентус» проиграл в Италии много важных поединков, вроде свежего против «Милана». Аллегри в плохой форме, некогда вечному чемпиону для нового рывка в сезоне без главного еврокубка нужны свежие тренерские идеи.

После официального подтверждения, что Почеттино возглавит «Челси», начинается летняя трансферная охота за лучшими свободными наставниками мира. И от этого выбора зависит судьба следующего сезона в национальных лигах и еврокубках.