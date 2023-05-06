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Команда Черчесова выиграла первый матч в статусе чемпиона Венгрии

вчера, 23:09
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)3 : 0Логотип футбольный клуб КишвардаКишвардаМатч завершен

«Ференцварош» одержал крупную победу над «Кишвардой» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии (3:0).

Защитник Лоранд Пашка вывел хозяев вперёд на 49-й минуте. Полузащитник Кристиан Листеш удвоил преимущество команды на 53-й, а точку поставил защитник Сэми Ммаэ на 63-й, забив 3-й мяч.

Коллектив Станислава Черчесова провёл первый поединок после завоевания досрочного чемпионства.

Напомним, подопечные российского специалиста выиграли турнир после того, как ближайший преследователь клуба «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).

«Фроди» набрали 63 очка.

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Все комментарии
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 04:26, ред.
Факты есть факты
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:59
На все 256% с тобой согласен !
mktue4n4ge9x
mktue4n4ge9x
сегодня в 03:42
Это типа Kosmos , только по венгерски
протон
протон
сегодня в 02:34
А у нас, по большому счёту, топов тренеров, кроме Черчесова, нет. Ну покажите яркий пример, Семак, Карпин, Федот, Галактионов Михаил. Разложу по полочкам каждому все плюсы и минусы. Можно прикинуть Семака например в Ростове? Иду пешком просто сердце кровью обливается от того что футбол в Росси сдох, умер, раз-деградирован, я сам в прошлом бывший футболист играл за "Спартак" ну любительский клуб. С учётом еще Фан-ид, с учётом введенных санкций зарасти. Кому и каким олигархам выгодно вкладывать денежные средства в этот вид спорта? Мои бедные фигуристки олимпийские чемпионки Загитова, Щербакова, Касторная, Камила Велиева, ели как то выезжают на шоу.
протон
протон
сегодня в 02:17
Мое маленькое детство. На воротах был треш током " Черчесов на воротах".
Рано списали со счетов многие в России Черчесова. С такими характерами жесткими как раз нам не хватает. Приношу извинения когда порицал но по большому счёту считал что тренер квалифицированный и с характером жесткий мужик. Вот и результат Венгрии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:12
Следующая статья возможно будет называться : - "Команда Черчесова сыграла в ничью первый матч в статусе чемпиона"...)
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:12
Любопытно, что в футбольных кругах Черчесова принято не любить. Такой он, сякой.
Во-многом, заслуженно.
Но при этом, сам Черчесов продолжает штамповать достижения. Самое успешное выступление на ЧМ, успехи в Легии, успешно теперь в Венгрии.
Если бы на месте Черчесова был бы более талантливый в коммуникациях, например, Слуцкий, его бы давно вознесли бы до небес.
протон
протон
сегодня в 02:11
Ну, во-первых, не досрочно, а заблаговременно, воспользовавшись осечками неприятеля, а во-вторых, пятый титул взят не в Европе, а в тылу идеологического врага, работая под прикрытием)
drug01
drug01
сегодня в 00:38
Сейчас не до банкета, надо играть по чемпионски на победу...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:46
Ну такой команде грех проигрывать .
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