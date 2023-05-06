Команда Черчесова выиграла первый матч в статусе чемпиона Венгрии

«Ференцварош» одержал крупную победу над «Кишвардой» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии (3:0).
Защитник Лоранд Пашка вывел хозяев вперёд на 49-й минуте. Полузащитник Кристиан Листеш удвоил преимущество команды на 53-й, а точку поставил защитник Сэми Ммаэ на 63-й, забив 3-й мяч.
Коллектив Станислава Черчесова провёл первый поединок после завоевания досрочного чемпионства.
Напомним, подопечные российского специалиста выиграли турнир после того, как ближайший преследователь клуба «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).
«Фроди» набрали 63 очка.
Рано списали со счетов многие в России Черчесова. С такими характерами жесткими как раз нам не хватает. Приношу извинения когда порицал но по большому счёту считал что тренер квалифицированный и с характером жесткий мужик. Вот и результат Венгрии
Рано списали со счетов многие в России Черчесова. С такими характерами жесткими как раз нам не хватает. Приношу извинения когда порицал но по большому счёту считал что тренер квалифицированный и с характером жесткий мужик. Вот и результат Венгрии
Во-многом, заслуженно.
Но при этом, сам Черчесов продолжает штамповать достижения. Самое успешное выступление на ЧМ, успехи в Легии, успешно теперь в Венгрии.
Если бы на месте Черчесова был бы более талантливый в коммуникациях, например, Слуцкий, его бы давно вознесли бы до небес.
Во-многом, заслуженно.
Но при этом, сам Черчесов продолжает штамповать достижения. Самое успешное выступление на ЧМ, успехи в Легии, успешно теперь в Венгрии.
Если бы на месте Черчесова был бы более талантливый в коммуникациях, например, Слуцкий, его бы давно вознесли бы до небес.