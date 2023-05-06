Команда Черчесова выиграла первый матч в статусе чемпиона Венгрии

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вчера, 23:09

«Ференцварош» одержал крупную победу над «Кишвардой» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии (3:0).

Защитник Лоранд Пашка вывел хозяев вперёд на 49-й минуте. Полузащитник Кристиан Листеш удвоил преимущество команды на 53-й, а точку поставил защитник Сэми Ммаэ на 63-й, забив 3-й мяч.

Коллектив провёл первый поединок после завоевания досрочного чемпионства.

Напомним, подопечные российского специалиста выиграли турнир после того, как ближайший преследователь клуба «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).

«Фроди» набрали 63 очка.