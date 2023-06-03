«Зенит» достиг договорённости о выкупе Мантуана у «Коринтианса»

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вчера, 10:59

Полузащитник «Зенита» в скором времени станет игроком команды на постоянной основе.

По информации источника, руководство клуба из Санкт-Петербурга договорилось с «Коринтиансом» о выкупе футболиста. Предполагается, что контракт будет заключён до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне на счету 21-летнего бразильца 28 матчей во всех турнирах, 6 голов и 3 результативные передачи.