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«Зенит» достиг договорённости о выкупе Мантуана у «Коринтианса»

вчера, 10:59

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан в скором времени станет игроком команды на постоянной основе.

По информации источника, руководство клуба из Санкт-Петербурга договорилось с «Коринтиансом» о выкупе футболиста. Предполагается, что контракт будет заключён до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне на счету 21-летнего бразильца 28 матчей во всех турнирах, 6 голов и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:05
По информации источника, а агент игрока опровергает эту информацию. Кому верить?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:35
Толковый игрок, молодой и перспективный. И на замены хорошо выходит. Правильное решение руководства...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:23
Своих игроков нужно растить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:22, ред.
Хороший игрок....и главное видно желание играть за Зенит....
При минимуме игровых минут - полезность достойная....

Одно в толк не возьму....если он является частью сделки по переходу в бразильский клуб нападающего Юри Алберто - то почему Зенит должен его ещё и выкупать???
Отдай 25 млн за Альберто...и отдай ещё и за игроков которых тебе дают за то чтоб у тебя не было Юри Альберто....????
Слишком сложный квест....
В чём фишка то ???
Гость
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