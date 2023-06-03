«Зенит» достиг договорённости о выкупе Мантуана у «Коринтианса»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан в скором времени станет игроком команды на постоянной основе.
По информации источника, руководство клуба из Санкт-Петербурга договорилось с «Коринтиансом» о выкупе футболиста. Предполагается, что контракт будет заключён до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне на счету 21-летнего бразильца 28 матчей во всех турнирах, 6 голов и 3 результативные передачи.
При минимуме игровых минут - полезность достойная....
Одно в толк не возьму....если он является частью сделки по переходу в бразильский клуб нападающего Юри Алберто - то почему Зенит должен его ещё и выкупать???
Отдай 25 млн за Альберто...и отдай ещё и за игроков которых тебе дают за то чтоб у тебя не было Юри Альберто....????
Слишком сложный квест....
В чём фишка то ???
При минимуме игровых минут - полезность достойная....
Одно в толк не возьму....если он является частью сделки по переходу в бразильский клуб нападающего Юри Алберто - то почему Зенит должен его ещё и выкупать???
Отдай 25 млн за Альберто...и отдай ещё и за игроков которых тебе дают за то чтоб у тебя не было Юри Альберто....????
Слишком сложный квест....
В чём фишка то ???