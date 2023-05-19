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Хави выступает против продажи Рафиньи из «Барселоны»

вчера, 12:56

В ближайшее время определится будущее нападающего Рафиньи в «Барселоне».

Каталонский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца, однако главный тренер «сине-гранатовых» Хави рассчитывает на игрока.

На недавней встрече с руководством «Барселоны» Хави заявил, что выступает против трансфера Рафиньи из клуба.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:41
Бегает он нормально, хоть и ноги опережают частенько мысль... Надо оставить ..
bdp9fu5e2p47
bdp9fu5e2p47
вчера в 14:20
Рафа уж точно полезней фатимы будет))
rpnfzcf2bex2
rpnfzcf2bex2
вчера в 14:19
Надеюсь, Лапорта не начнёт вести себя, как Бармалей и не будет решать за тренера, кто ему нужен. А так очень рад, что Рафа остался, конкуренция на позиции очень нужна!
Рафинья хорош против середняков и аутсайдеров Ла лиги. Это не игрок для борьбы за Кубок ЛЧ. Но все же правда, Дембеле травмируется часто и бразилец как раз помог бы заменить его.
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 14:16
Рафинья очень нужен. Усман намного талантливей, но он постоянно ломается, а что полезнее - сломанная Феррари или пашущий Рено? Понятно, что эти сравнения условны. А вот Фатиму надо продать, пока берут. Пусть освобождает десятку бога.
ДСА
ДСА
вчера в 13:22
А законы бизнеса диктуют своё: нужны деньги - надо продавать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:03
Понятное дело, Хави важнее состав, чем последствия действий Лапорты и Бартоломеу расхлебывать, вот только за ошибки надо платить и для того, чтобы выжить, придётся наскребывать деньги хоть так, поэтому для клуба, думаю, важнее заработать деньги.
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