Хави выступает против продажи Рафиньи из «Барселоны»

1684490166

вчера, 12:56

В ближайшее время определится будущее нападающего в «Барселоне».

Каталонский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца, однако главный тренер «сине-гранатовых» рассчитывает на игрока.

На недавней встрече с руководством «Барселоны» Хави заявил, что выступает против трансфера Рафиньи из клуба.