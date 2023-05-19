Хави выступает против продажи Рафиньи из «Барселоны»

В ближайшее время определится будущее нападающего Рафиньи в «Барселоне».
Каталонский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца, однако главный тренер «сине-гранатовых» Хави рассчитывает на игрока.
На недавней встрече с руководством «Барселоны» Хави заявил, что выступает против трансфера Рафиньи из клуба.
Рафинья хорош против середняков и аутсайдеров Ла лиги. Это не игрок для борьбы за Кубок ЛЧ. Но все же правда, Дембеле травмируется часто и бразилец как раз помог бы заменить его.
Рафинья хорош против середняков и аутсайдеров Ла лиги. Это не игрок для борьбы за Кубок ЛЧ. Но все же правда, Дембеле травмируется часто и бразилец как раз помог бы заменить его.