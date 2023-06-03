«Уфа» вылетела из Первой лиги. «Кубань» сохранила место в турнире

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вчера, 15:59

Завершились матчи заключительного 34-го тура Первой лиги.

«Кубань» в гостях обыграла «Уфу» (2:1). Таким образом, команда Александра Григоряна набрала 37 очков и заняла итоговое 14-е место, дающее право выступать в турнире в следующем сезоне.

Первую лигу покидают «Велес», «Уфа», ульяновская «Волга» и «Краснодар-2».