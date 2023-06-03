«Уфа» вылетела из Первой лиги. «Кубань» сохранила место в турнире

Завершились матчи заключительного 34-го тура Первой лиги.
«Кубань» в гостях обыграла «Уфу» (2:1). Таким образом, команда Александра Григоряна набрала 37 очков и заняла итоговое 14-е место, дающее право выступать в турнире в следующем сезоне.
Первую лигу покидают «Велес», «Уфа», ульяновская «Волга» и «Краснодар-2».
Напомним, башкирский клуб в прошлом сезоне покинул РПЛ.
= Болельщик Арсенала Т=
= Болельщик Арсенала Т=
Это вообще по определению не должно было случиться!
Неужели начался закат краснодарской, футбольной империи?
Это вообще по определению не должно было случиться!
Неужели начался закат краснодарской, футбольной империи?
Наберётся проблем она еще с этим хитрым прохиндеем, который, похоже, весь бюджет клуба "слил" на судебные тяжбы с Федуном.
Наберётся проблем она еще с этим хитрым прохиндеем, который, похоже, весь бюджет клуба "слил" на судебные тяжбы с Федуном.
Главное, чтобы не мешали.
Главное, чтобы не мешали.