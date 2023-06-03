Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Уфа» вылетела из Первой лиги. «Кубань» сохранила место в турнире

вчера, 15:59

Завершились матчи заключительного 34-го тура Первой лиги.

«Кубань» в гостях обыграла «Уфу» (2:1). Таким образом, команда Александра Григоряна набрала 37 очков и заняла итоговое 14-е место, дающее право выступать в турнире в следующем сезоне.

Первую лигу покидают «Велес», «Уфа», ульяновская «Волга» и «Краснодар-2».

Напомним, башкирский клуб в прошлом сезоне покинул РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Севастополь» получил аттестат для участия во Второй лиге
01 июня
«Черноморец» и «Ленинградец» досрочно оформили выход в Первую лигу
28 мая
«Сокол» досрочно вышел в Первую лигу
28 мая
ОфициальноПолина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка
26 мая Фото
ОфициальноФНЛ проведёт масштабный отбор футболистов
25 мая
Официально«Факел» получил лицензию для выступления в РПЛ
23 мая
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:41
а вот мы-болельщики (ХОККЕЯ с МЯЧОМ), независимо, как играют и, что показывают наши команды на ледовом поле-ДРУЖИМ и ПОДЕРЖИВАЕМ друг друга!!!!
minai
minai ответ альсато (раскрыть)
вчера в 22:32
Меня это только радует.
= Болельщик Арсенала Т=
minai
minai ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:31
То же самое можно сказать про Арсенал.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Аэропорт закрыт. Ближайшие тоже. Галицкий решил, что возить автобусом проще по ЮФО, чем по РФ. Ну будем честны, если Краснодар захочет выиграть Зону-Юг, они ее выиграют просто на классе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:49
Очень странно наблюдать в этой компании Краснодар -2.
Это вообще по определению не должно было случиться!
Неужели начался закат краснодарской, футбольной империи?
Beriner
Beriner
вчера в 18:07
Почему-то нет сожаления.
ДСА
ДСА
вчера в 17:22
Кубань - мастера по набору очков когда нужно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:21
Если вылетят и из третьей по уровню лиги, то будут выступать на любительском уровне.
bashnat013
bashnat013
вчера в 16:53
От судьбы не уйдешь,это вам за за коверные игры,Ротор Чемпион
sova147
sova147 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 16:49
И главное взяться за футбол!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:49
Дааа ужж, а что дальше, дворовый футбол?
vova505
vova505
вчера в 16:40
Вот это провал ... :(
Ron09
Ron09
вчера в 16:35
Позапрошлом году только благодаря Ковид Уфа сохранила место в Рпл поэтому всё правильно
альсато
альсато
вчера в 16:19
искренне жаль болельщиков тех клубов, чьи команды понижаются в табеле о рангах...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:18
Можно подавать очередной иск к "Спартаку".Во всём виноват Федун.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:15
Шамиль, который высоко взлетел
makkie
makkie
вчера в 16:11
Карма настигла Шамиля, а вот Уфу жаль.
Наберётся проблем она еще с этим хитрым прохиндеем, который, похоже, весь бюджет клуба "слил" на судебные тяжбы с Федуном.
memphis
memphis
вчера в 16:08, ред.
Денег отмыли, проект красиво сворачивают
h6p7a93k3j5n
h6p7a93k3j5n
вчера в 16:07
Григорян поднимет Кубань.
Главное, чтобы не мешали.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:04
Значит так нужен футбол
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:03
Уфе нужно сократить штат руководителей
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:02
Добрый день. Теперь в конкурсе есть высшая лига Беларуси, и первый матч из сегодняшних уже начался. Напоминаю что в Матчи можно посмотреть все участвующие в конкурсе матчи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:00
А когда-то даже в еврокубках пыталась играть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 