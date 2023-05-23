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«Факел» получил лицензию для выступления в РПЛ

вчера, 21:12

Пресс-служба «Факела» сообщает, что клуб получил лицензию для выступления в Российской Премьер-Лиге.

Российский футбольный союз провел заседание комиссии по лицензированию. Наш клуб получил лицензию РФС-1 на сезон-2023/2024, позволяющую выступать на уровне РПЛ.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:17
Приветствую и тебя дружище!

1. Желаю успехов в КП и в дальнейшем!

2. Есть огромная просьба...
Я здесь поговорил с Байкалом и ему выразил точно такую огромную просьбу - чтобы Вы оба..., мягко говоря, не хочу никого обидеть... Забудьте распри, перестаньте выяснять отношения, со стороны виден перегиб с обоих сторон.
Вы оба, без лести скажу, асы в этом деле (прогнозах конечно), а вот выяснения... Не к лицу. К обоим обращаюсь:
- Мужики! Сколько той жизни? Давайте мирно подышим здесь пока дышится!?
lotsman
lotsman
вчера в 22:17
Факел молодец. В следующем сезоне должен выступить боле достойно.
drug01
drug01 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:04
Очень рад за Факел и за Воронеж!
cska1948
cska1948
вчера в 22:02
Осталась самая малость, сохранить прописку в РПЛ. Чего я Факелу от души желаю!
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:35
Здорова, дружище. В прошлый месяц в чистую Байкала обыграл в КП. два его аккаунта одним своим. И за этот текущий месяц, уверен, ничего не сможет противопоставить, хотя играть сам не намерен в КП .
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:28
Здравствуйте. Продлили VIP-статус за высокую активность в хэштеге Нашел_Ошибку.
протон
протон
вчера в 21:25
Байкал-38. Чего преследовал протон? Ничего, кроме желания победы другу. и очень был рад что идет на первом месте. Вот и всё ни какой конспирологии нет. Если знали про эту фишку, тогда почему молчали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:22
Поздравляю Факел - клуб города моего детства. Ура, Воронеж!!!
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