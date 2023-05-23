«Факел» получил лицензию для выступления в РПЛ

Пресс-служба «Факела» сообщает, что клуб получил лицензию для выступления в Российской Премьер-Лиге.
Российский футбольный союз провел заседание комиссии по лицензированию. Наш клуб получил лицензию РФС-1 на сезон-2023/2024, позволяющую выступать на уровне РПЛ.
1. Желаю успехов в КП и в дальнейшем!
2. Есть огромная просьба...
Я здесь поговорил с Байкалом и ему выразил точно такую огромную просьбу - чтобы Вы оба..., мягко говоря, не хочу никого обидеть... Забудьте распри, перестаньте выяснять отношения, со стороны виден перегиб с обоих сторон.
Вы оба, без лести скажу, асы в этом деле (прогнозах конечно), а вот выяснения... Не к лицу. К обоим обращаюсь:
- Мужики! Сколько той жизни? Давайте мирно подышим здесь пока дышится!?
1. Желаю успехов в КП и в дальнейшем!
2. Есть огромная просьба...
Я здесь поговорил с Байкалом и ему выразил точно такую огромную просьбу - чтобы Вы оба..., мягко говоря, не хочу никого обидеть... Забудьте распри, перестаньте выяснять отношения, со стороны виден перегиб с обоих сторон.
Вы оба, без лести скажу, асы в этом деле (прогнозах конечно), а вот выяснения... Не к лицу. К обоим обращаюсь:
- Мужики! Сколько той жизни? Давайте мирно подышим здесь пока дышится!?