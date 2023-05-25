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ФНЛ проведёт масштабный отбор футболистов

вчера, 21:56

Футбольная национальная лига проведёт масштабный отбор футболистов.

Участники отбора смогут получить возможность подписать профессиональный контракт с командами ФНЛ.

День начала приёма заявок — 25 мая. Желающие должны заполнить анкету, прикрепить несколько видео и прислать до 4 июня. После этого эксперты отберут до 40 человек. Тех, кто пройдёт отбор, пригласят на следующий этап, который пройдёт в течение двух дней — 21-22 июня в Москве. В первый день будет проведён тест физических возможностей, во второй – контрольный матч. На игру будут приглашены представители клубов ФНЛ.

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Источник: 1fnl.ru
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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:35
А клубы ФНЛ не смогут сами определится кто им нужен? Там же не слепые работают. Или это мероприятие будет выглядеть, как рынок по продаже рабов в древности? Скорее всего, некий футбольный чиновник придумал какую-то хитрую схему по отмыванию денег))) ещё один вопрос. А как к этим сборам отнесутся клубы, которым принадлежат игроки. Отпустят в ущерб предсезонной подготовке?
drug01
drug01
вчера в 23:37
Бросили клич найти футбольных талантов! Надо посмотреть каков будет результат!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:57
Это что ещё за цирк по трудоустройству . А может быть это всё таки прерогатива самих клубов, когда и кого приглашать !?! Вы что там совсем от безделья с ума сошли или видимость каких-то ноу хау создаёте ???(
Беда в российский футбол не приходит одна .
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:17
Это ,чего в ФНЛ с "улицы" уже набирают?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:07
Хочется узнать имена экспертов !
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