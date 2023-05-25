ФНЛ проведёт масштабный отбор футболистов

Футбольная национальная лига проведёт масштабный отбор футболистов.
Участники отбора смогут получить возможность подписать профессиональный контракт с командами ФНЛ.
День начала приёма заявок — 25 мая. Желающие должны заполнить анкету, прикрепить несколько видео и прислать до 4 июня. После этого эксперты отберут до 40 человек. Тех, кто пройдёт отбор, пригласят на следующий этап, который пройдёт в течение двух дней — 21-22 июня в Москве. В первый день будет проведён тест физических возможностей, во второй – контрольный матч. На игру будут приглашены представители клубов ФНЛ.
Беда в российский футбол не приходит одна .
Беда в российский футбол не приходит одна .