Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка

Пресс-служба РФС сообщает, что певица Полина Гагарина исполнит гимн России перед Суперфиналом Кубка России.
Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина.
В главном матче турнира встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Начало встречи – 17:00.
А про "этих" никто и не говорит, что их позовут, судя по тому, что пишите они вам милее всех на свете.
А про "этих" никто и не говорит, что их позовут, судя по тому, что пишите они вам милее всех на свете.
Почему не заслуженные артисты Пугачева и Галкин ?
Почему не заслуженные артисты Пугачева и Галкин ?