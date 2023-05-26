Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка

Пресс-служба РФС сообщает, что певица Полина Гагарина исполнит гимн России перед Суперфиналом Кубка России.

Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина.