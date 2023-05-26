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Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка

вчера, 15:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА11.06.2023 Не начался

Пресс-служба РФС сообщает, что певица Полина Гагарина исполнит гимн России перед Суперфиналом Кубка России.

Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина.

Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка

В главном матче турнира встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Начало встречи – 17:00.

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Источник: rfs.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
memphis
memphis ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 04:32
Он свой наверное пишет)
Байкал-38
Байкал-38 ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 03:49
Вы обрисовали так, как будто ко всем кто исполняет гимн отвращение испытываете.
А про "этих" никто и не говорит, что их позовут, судя по тому, что пишите они вам милее всех на свете.
valt134
valt134 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 23:54
Этот «Патриот» отказался исполнять гимн России ссылаясь на плотность графика своих выступлений.
valt134
valt134 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:51
Я обрисовал шаблон работы системы. Тех кого вы перечислили петь гимн не позовут, да и они не горят желанием.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:48, ред.
Слава богу, хоть единственный человек в стране будет знать слова гимна, которые г-жа Гагарина забудет через пару минут после окончания исполнения.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:43
Я хотел бы в таком случае " услышaть " Аллу Пугачову...
karnager
karnager
вчера в 19:26
Кто у Гагариной покровитель? Объясните мне почему она такая популярная, кто ее двигает, тр..хает?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:04
Оптимально это группа порнофильмы с песней всё пройдет....
memphis
memphis
вчера в 18:11
А как же Шаман?)
BDA8181
BDA8181
вчера в 17:57
Ну хоть не Максимка. А то как не начнет завывать так блин засыпаю))))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:55
Пущай исполняет, но старательно...
nubom
nubom
вчера в 17:40
А для разогрева следовало бы сначала матч сыграть...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:36
Перекричала но не перепела
UncleZack
UncleZack ответ Гор Тищенко (раскрыть)
вчера в 17:30
И серебро на Евровидении,талантливая женщина.
Гор Тищенко
Гор Тищенко ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:28
Ещё известна тем что выиграла фабрику звёзд 2.но после нее зазналась к сожалению
Байкал-38
Байкал-38 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
А вам милее саросята макаревичи с пугачёвой-галкиной или всякие би-2 с покровскими и прочими?
valt134
valt134
вчера в 17:14
Споет гимн, а попутно получит «заслуженную…» и , глядишь, медальку на грудь. У Шамана появится конкурент(ка).
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:35
Песню Цоя? Не знаю что она там перепела, но она реально умеет петь. А бездарей полно - Бузова, Брежнева, Алсу и т. д.
drug01
drug01
вчера в 16:23
Это будет торжественное начало. А затем сама.... Игра!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:12
Да, смысл абсолютно изменила, но она любит орать и поэтому так и перепела.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:10
Перепела так, что Цой в гробу перевернулся.
собакин6762
собакин6762
вчера в 16:06
А это кто такая ?
Почему не заслуженные артисты Пугачева и Галкин ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:01
И одна из немногих российских певиц, которая известна только тем, что перепела песню Цоя))
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:58
Радости нет предела, послушаем
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:50
Специально буду смотреть... даже все дела брошу.
Elliada
Elliada
вчера в 15:49
Одна из немногих российских певиц, которая действительно умеет петь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:32
Пусть исполнит, мне нравится её голос !
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