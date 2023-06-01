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«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первой стыковой игре за выход в Бундеслигу

вчера, 23:42
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт3 : 0Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургМатч завершен

«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне Бундеслиги (3:0).

Константинос Мавропанос открыл счет на 1-й минуте, Сехру Гуйрасси на 26-й мог удвоить преимущество команды, но не реализовал пенальти. Йоша Вагноман забил второй гол коллектива на 51-й минуте, а третьим мячом хозяев отметился Гуйрасси на 54-й. У гостей красную карточку получил Ансси Сухонен на 69-й минуте.

Ответная игра состоится 5 июня.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:01
А Магат,забил победный гол Ювентусу в финале ЛЧ 84.
DraKoshka
DraKoshka ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 05:42
Они и остаются динозаврами. Это прозвище они носят вне зависимости от лиги.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Скорей всего Штутгарт обеспечил себе бундеслигу и на следующий сезон. Поздравлять, конечно рано, впереди ответный матч, но что то веры в то, что Гамбург отыграется, нет.
Capral
Capral ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 00:34
А в 1979г., сам К.Киган за Гамбург играл!
Capral
Capral
сегодня в 00:31
Соседей с победой!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:26
Гамбург засосало болото пердива...
а ведь были еще недавно "динозаврами"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:25
И вторую игру тоже возьмут,они на голову сильнее!
протон
протон
сегодня в 00:23
A-league: Знаю, на приз заработали. А в солнечную Армению через Азербайджан?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:01
Штутгарт с крупной победой!!!
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