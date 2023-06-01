«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первой стыковой игре за выход в Бундеслигу

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вчера, 23:42

«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне Бундеслиги (3:0).

Константинос Мавропанос открыл счет на 1-й минуте, Сехру Гуйрасси на 26-й мог удвоить преимущество команды, но не реализовал пенальти. Йоша Вагноман забил второй гол коллектива на 51-й минуте, а третьим мячом хозяев отметился Гуйрасси на 54-й. У гостей красную карточку получил Ансси Сухонен на 69-й минуте.

Ответная игра состоится 5 июня.