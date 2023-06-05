Кучаев женился на бывшей фигуристке Радионовой

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев женился на бывшей фигуристке Елене Радионовой.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2023
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей | Скрыть счет
Отличный выбор...
Почитал тут...для своих 24-х Елена очень деятельный и активный человек...парню скучать будет некогда...))...
"Радионова была постановщиком церемоний открытия и закрытия на международном турнире «Мемориал Дениса Тена» в 2019 году. Ставила программы для учениц Елены Буяновой — неоднократного призёра этапов Кубка России Елизаветы Осокиной и исполняющей на соревнованиях тройной аксель Варвары Кисель, работает тренером и хореографом с детьми на катке ЦСКА. На телеканале Матч ТВ в сезоне 2018—2019 комментировала Гран-При и Чемпионат Мира. Посол благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». C 2015 года является одним из лиц производителя коньков Riedell. С 2019 года сотрудничает с производителем одежды для спортсменов JIV, автор собственной коллекции....и пр...и пр... и пр...."
Отличный выбор...
Почитал тут...для своих 24-х Елена очень деятельный и активный человек...парню скучать будет некогда...))...
"Радионова была постановщиком церемоний открытия и закрытия на международном турнире «Мемориал Дениса Тена» в 2019 году. Ставила программы для учениц Елены Буяновой — неоднократного призёра этапов Кубка России Елизаветы Осокиной и исполняющей на соревнованиях тройной аксель Варвары Кисель, работает тренером и хореографом с детьми на катке ЦСКА. На телеканале Матч ТВ в сезоне 2018—2019 комментировала Гран-При и Чемпионат Мира. Посол благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». C 2015 года является одним из лиц производителя коньков Riedell. С 2019 года сотрудничает с производителем одежды для спортсменов JIV, автор собственной коллекции....и пр...и пр... и пр...."