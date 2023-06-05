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Кучаев женился на бывшей фигуристке Радионовой

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Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:54
Всему своё время)...это только в сказках Жаба превращается в Царевну, а Козел — в Иванушку. У людей, как правило, всё с точностью до наоборот…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:49, ред.
Поздравления Константину.....
Отличный выбор...
Почитал тут...для своих 24-х Елена очень деятельный и активный человек...парню скучать будет некогда...))...
"Радионова была постановщиком церемоний открытия и закрытия на международном турнире «Мемориал Дениса Тена» в 2019 году. Ставила программы для учениц Елены Буяновой — неоднократного призёра этапов Кубка России Елизаветы Осокиной и исполняющей на соревнованиях тройной аксель Варвары Кисель, работает тренером и хореографом с детьми на катке ЦСКА. На телеканале Матч ТВ в сезоне 2018—2019 комментировала Гран-При и Чемпионат Мира. Посол благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». C 2015 года является одним из лиц производителя коньков Riedell. С 2019 года сотрудничает с производителем одежды для спортсменов JIV, автор собственной коллекции....и пр...и пр... и пр...."
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:06
Надо бы и фото молодоженов выложить. А то непонятно кому повезло.
протон
протон
вчера в 17:48
Вот разрез немного нужно было укоротить, ведь мужчины смотрят и всякое такое думают
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:45
Хорошая пара и не соответствует старой русской поговорке :
Жизнь зла, полюбишь и козла. ))))))
Любви и счастья молодожёнам !!!
протон
протон
вчера в 17:40
Красивая пара, очень нравятся оба.
Поздравления от всей души, счастья ребятам!
Теперь еще кубок в воскресенье выиграть и можно в свадебное путешествие лететь!
runsw4h528j6
runsw4h528j6 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:08
Ну это как пойдёт
rvqqj58mk84w
rvqqj58mk84w
вчера в 17:01
А я думал, фигуристки в тройном тулупе на свадьбе щеголяют)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Красивая пара, ничего не скажешь...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:55
С боку в новостной строке "со слепых глаз" прочитал заголовок, как " ... женился на бывшей фигуристке Родниной" подумал " ну Костик даёт" - потом открыл заметку и "всё встало на свои места"...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:33
Ахаха, свадебное платье вообще зачёт) Судя по нему, брачная ночь точно будет горячей))
INGUSH
INGUSH
вчера в 16:22
Невеста красавица.. Но платье великовато и разреза мало..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:07
Успокой свои глаза . Свадебное платье надевают раз в жизни . ))) Она вступила в брак ,а значит в следующем году влезть в него уже не сможет ! ))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:04
Ну что ж ?! Совет да любовь !!!
Futurista
Futurista
вчера в 16:03
Свадебное платье в секс-шопе покупали?)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:00
Жена красотка, сразу видно спортсменка!
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