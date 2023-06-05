Певец Султан Лагучев посетил раздевалку ЦСКА

ЦСКА переиграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ (4:1) и занял 2-е место по итогам чемпионата России.
После этой встречи певец Султан Лагучев зашел в раздевалку команды, где вместе с коллективом исполнил одну из своих песен.
Подобным образом отпраздновал окончание сезона и «Зенит».
"Зенит", имеющий костяк из бразильцев, приглашает Князя, популярность Андрея, при всём уважении, осталась далеко в прошлом, даже самой группы KnяZZ, а это несмотря на то, что всё-таки звездой он был в КиШе ещё намного раньше.
ЦСКА приглашает стандартного кавказского певца (без обид, но этот тип 100% "чёрные глаза").
"Динамо" приглашает какую-то певичку одного хита с легендой "она с детства болеет за "Динамо"".
Мельчаем, господа, мельчаем.
"Зенит", имеющий костяк из бразильцев, приглашает Князя, популярность Андрея, при всём уважении, осталась далеко в прошлом, даже самой группы KnяZZ, а это несмотря на то, что всё-таки звездой он был в КиШе ещё намного раньше.
ЦСКА приглашает стандартного кавказского певца (без обид, но этот тип 100% "чёрные глаза").
"Динамо" приглашает какую-то певичку одного хита с легендой "она с детства болеет за "Динамо"".
Мельчаем, господа, мельчаем.