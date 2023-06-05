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Певец Султан Лагучев посетил раздевалку ЦСКА

вчера, 11:42

ЦСКА переиграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ (4:1) и занял 2-е место по итогам чемпионата России.

После этой встречи певец Султан Лагучев зашел в раздевалку команды, где вместе с коллективом исполнил одну из своих песен.

Подобным образом отпраздновал окончание сезона и «Зенит».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:17, ред.
Султан Лагучев...
Это кто?
adekvat
adekvat
вчера в 14:19
Что то зачастили певцы по раздевалкам наведываться. А кто это и что поет?
enwb8d8cmkdt
enwb8d8cmkdt
вчера в 13:25
А в раздевалке Локомотива обошлись своими силами: выступил Дзюба со своей нетленкой "И вся страна тогда узнала, какой у парня есть конец!"
112910415
112910415
вчера в 13:09
крутой ! знаменитый !
ну, в смысле, кумир наверное
5p29bub87gu2
5p29bub87gu2
вчера в 12:55
Шляются всякие ноунеймы по раздевалкам почём зря
Futurista
Futurista
вчера в 12:38, ред.
Коням спел песню: We are the second, my friends...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:11
Мало кто знает этого певца....
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:07
Певец перепутал адрес , концертный зал "Олимпийский " находится по другому адресу !))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:06
Как же обмельчали клубы во всех смыслах, когда-то Кубки УЕФА брали ведь "Зенит" и ЦСКА, сейчас не то, что давно в Европе только позорятся, но и каких певцов приглашают?

"Зенит", имеющий костяк из бразильцев, приглашает Князя, популярность Андрея, при всём уважении, осталась далеко в прошлом, даже самой группы KnяZZ, а это несмотря на то, что всё-таки звездой он был в КиШе ещё намного раньше.

ЦСКА приглашает стандартного кавказского певца (без обид, но этот тип 100% "чёрные глаза").

"Динамо" приглашает какую-то певичку одного хита с легендой "она с детства болеет за "Динамо"".

Мельчаем, господа, мельчаем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:56
Песню там спел,про 2 место !
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