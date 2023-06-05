Певец Султан Лагучев посетил раздевалку ЦСКА

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вчера, 11:42

ЦСКА переиграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ (4:1) и занял 2-е место по итогам чемпионата России.

После этой встречи певец Султан Лагучев зашел в раздевалку команды, где вместе с коллективом исполнил одну из своих песен.

Подобным образом отпраздновал окончание сезона и «Зенит».