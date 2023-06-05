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У клуба «Уиган Атлетик» появится новый владелец

вчера, 14:35

У клуба «Уиган Атлетик» будет новый владелец.

Команда вылетела из Чемпионшипа по итогам сезона 2022/23, в следующем розыгрыше Лиги 1 «латикс» стартуют с 8-очковым штрафом. В заявлении клуба сказано:

Была достигнута принципиальная договоренность о продаже футбольного клуба «Уиган Атлетик» потенциальному новому покупателю — при условии одобрения EFL.

Потенциальные новые владельцы обязались решить все оставшиеся обязательства при первой же возможности.

Дальнейшая информация об этом процессе будет предоставлена в надлежащее время.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:58
Может Месси или его новые друзья....
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:46
Главное не добить клуб окончательно
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:07
А казалось еще недавно Уиган обыграли нас в финале кубка Англии
adekvat
adekvat
вчера в 16:14
Владелец откуда интересно.
9v8drh58r5bq
9v8drh58r5bq
вчера в 14:57
Надо возрождать Уиган, ведь не так давно в еврокубке играли
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