У клуба «Уиган Атлетик» появится новый владелец

У клуба «Уиган Атлетик» будет новый владелец.

Команда вылетела из Чемпионшипа по итогам сезона 2022/23, в следующем розыгрыше Лиги 1 «латикс» стартуют с 8-очковым штрафом. В заявлении клуба сказано:

Была достигнута принципиальная договоренность о продаже футбольного клуба «Уиган Атлетик» потенциальному новому покупателю — при условии одобрения EFL.

Потенциальные новые владельцы обязались решить все оставшиеся обязательства при первой же возможности.

Дальнейшая информация об этом процессе будет предоставлена в надлежащее время.