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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Оренбург»

вчера, 12:04

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи об интересе к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу.

Рассматриваем разные варианты, аренда Адольфо Гайча входит в их число. Это зависит от того, выкупит футболиста «Верона» или нет, останется он в ЦСКА, или клуб хочет его продать.

Мы рассматриваем только аренду этого нападающего, этот футболист нам не по карману. Если через наш клуб игрок раскачается, то трансфер Гайча в «Оренбург» может быть интересен. Пока ситуация такова — аренда на сезон.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:26
Вариант не самый плохой. Все таки нужно дать ему побольше поиграть в рпл,может что то и получится.
Сп62
Сп62 ответ y28396mrhq5w (раскрыть)
вчера в 20:13
На лавке он поиграет.
y28396mrhq5w
y28396mrhq5w
вчера в 19:18
В Оренбурге хоть в футбол поиграет.
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:25
Это не допустимо!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:24
Всё зависит от Вероны где играет Адольфо. Парень молодой, всё может быть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:06
Разбрасываются Гаичами как перчатками !
Гость
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