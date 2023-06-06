Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи об интересе к нападающему ЦСКА .

Рассматриваем разные варианты, аренда Адольфо Гайча входит в их число. Это зависит от того, выкупит футболиста «Верона» или нет, останется он в ЦСКА , или клуб хочет его продать.

Мы рассматриваем только аренду этого нападающего, этот футболист нам не по карману. Если через наш клуб игрок раскачается, то трансфер Гайча в «Оренбург» может быть интересен. Пока ситуация такова — аренда на сезон.