Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль от машины, который украли в 2021-м

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вчера, 12:00

Ультрас «Наполи» вернули руль и диски от машины , которые они украли у него в 2021 году.

Когда Спаллетти возглавил неаполитанский клуб, фаны украли у тренера руль и диски от Fiat Panda. Тогда они заявили, что вернут их, когда наставник покинет «Наполи».

Теперь болельщики встретились с Лучано, вернув то, что ему принадлежит. Спаллетти рассмеялся от такого «подарка», а ультрас, прежде чем снять балаклавы, показали баннер, которые был и в 2021 году: «Спаллетти, твоя Fiat Panda будет возвращена, когда ты уйдёшь из клуба». После этого тренер и фанаты обнялись.