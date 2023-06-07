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Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль от машины, который украли в 2021-м

вчера, 12:00

Ультрас «Наполи» вернули руль и диски от машины Лучано Спаллетти, которые они украли у него в 2021 году.

Когда Спаллетти возглавил неаполитанский клуб, фаны украли у тренера руль и диски от Fiat Panda. Тогда они заявили, что вернут их, когда наставник покинет «Наполи».

Теперь болельщики встретились с Лучано, вернув то, что ему принадлежит. Спаллетти рассмеялся от такого «подарка», а ультрас, прежде чем снять балаклавы, показали баннер, которые был и в 2021 году: «Спаллетти, твоя Fiat Panda будет возвращена, когда ты уйдёшь из клуба». После этого тренер и фанаты обнялись.

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль от машины, который украли в 2021-м Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль от машины, который украли в 2021-м

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:20
Наши не вернули бы!!! Да,эти вещи ,уже Лучано скорее не понадобятся!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:12
А если колёса открутить и Лигу возьмут!)
adekvat
adekvat
вчера в 12:33
Теперь прийдется следующему трнеру руль воровать, действенный метод оказался.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:06
Могли бы и машину подарить Лучано за 1 место!
Теперь как спартачи будут ждать ещё двадцать лет чемпионства!)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:02
Он и без руля отрулил... Хе .
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