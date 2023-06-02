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Болельщики «Алании» обратились к Путину с просьбой о допуске клуба к стыкам

вчера, 16:31

Болельщики «Алании» подготовили письмо на имя Президента России Владимира Путина с просьбой о предоставлении команде из Владикавказа права участия в стыковых матчах за выход в РПЛ.

Ранее РФС отказал клубу в выдаче лицензии, которая даёт право выступать в высшей российской лиге. «Красно-жёлтые» проводят домашние матчи в Грозном, так как стадион в Северной Осетии находится на реконструкции.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:11
Надо сказать, что формально Алания просто отличник в плане стадиона...был поначалу. Они начали реконструкцию еще во ПФЛ и совсем не ожидали, что с первого же сезона дойдут до стыков.
Тогда их было очень жаль на фоне "рецидивиста Оренбурга". И доделать реконструкцию быстро - это было невозможно, там тотально - сносы трибун и прочее. Новый стадион, короче.

Прошли годы. Стадиона нет. В 2021 году сначала было "у нас есть проект, финансирование и закончим к концу году", потом стало "у нас деньги были только на проектирование заложены, да и проектирование закончим к концу года"... потом СВО и следить за очередным распилом стало не интересно... Но вот июнь 2023 и оказывается стадиона нет, ’но мамой клянусь к концу года будет!"

P.S. Если что, то я считаю нормы по вместимости стадионов в РПЛ (именно по вместимости) полным бредом, который противоречит одной из целей РФС - развитие футбола в регионах.
Ну, и хотя, ничего хорошего в "матчах в Саранске" нет, но если клуб частный, то по-моему, он может играть где угодно и при каком угодно кол-ве зрителей - в своем регионе или не в своем, вообще не важно. А потому и эту норму регламента РПЛ считаю вредной.
протон
протон
сегодня в 03:58
Фанаты Зенита, Спартака и ЦСКА написали Чеферину с просьбой дать их клубам сыграть в Лиге Чемпионов
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:14, ред.
Не Путину нужно писать , а Кадырову тот быстрей разберётся.))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:15
Болельщиков «Алании» понять можно, конечно им обидно за команду, но им надо не Путину писать, а к самой «Алании» предъявлять претензии.
У РПЛ есть регламент и «Алания» в его не улаживается и просит нарушить его.
Это разве хорошо?
Сразу вспоминаются водилы, которые гаишников хают и называют "козлами", но каждый раз на полусогнутых бегут и падают на колени прося решить проблему за деньги.
Так может на себя обратить внимания и делать всё по закону, а не просить главу государства, что бы он вмешался и заставил людей пойти против закона.
Они хоть понимают о чём просят?
Тем более ФИФА против того, что бы власти любой страны мира вмешивались в дела футбольные и оказывали давления.

Моё личное мнение: Алания должна решить все свои проблемы, соответствовать регламенту РПЛ, а уж потом со спокойной душой стучаться к ним в дверь.
g6ya3nx5r4jk
g6ya3nx5r4jk
вчера в 17:07
"С уваженьем. Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в Спортлото!"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:43
С учётом всего, что натворил РФС в последнее время, обращаться можно сразу в Кащенко. Одно ограничение стадиона минимум 10 тысячами человек (при том, что у нас средняя посещаемость меньше) - это просто бессмысленный удар по самому футболу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:37, ред.
Будем надеяться только на лучшее .
Может всё таки силы Добра возьмут верх над чиновничьим произволом РФС у которых спортивный принцип не имеет никакого значения и смысла .
Жду , надеюсь и верю !
Как говорится, надежда умирает последней !)
8d94ntst4a9p
8d94ntst4a9p
вчера в 16:36
А при чем тут Путин?
Гость
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