Болельщики «Алании» обратились к Путину с просьбой о допуске клуба к стыкам

Болельщики «Алании» подготовили письмо на имя Президента России Владимира Путина с просьбой о предоставлении команде из Владикавказа права участия в стыковых матчах за выход в РПЛ.
Ранее РФС отказал клубу в выдаче лицензии, которая даёт право выступать в высшей российской лиге. «Красно-жёлтые» проводят домашние матчи в Грозном, так как стадион в Северной Осетии находится на реконструкции.
Тогда их было очень жаль на фоне "рецидивиста Оренбурга". И доделать реконструкцию быстро - это было невозможно, там тотально - сносы трибун и прочее. Новый стадион, короче.
Прошли годы. Стадиона нет. В 2021 году сначала было "у нас есть проект, финансирование и закончим к концу году", потом стало "у нас деньги были только на проектирование заложены, да и проектирование закончим к концу года"... потом СВО и следить за очередным распилом стало не интересно... Но вот июнь 2023 и оказывается стадиона нет, ’но мамой клянусь к концу года будет!"
P.S. Если что, то я считаю нормы по вместимости стадионов в РПЛ (именно по вместимости) полным бредом, который противоречит одной из целей РФС - развитие футбола в регионах.
Ну, и хотя, ничего хорошего в "матчах в Саранске" нет, но если клуб частный, то по-моему, он может играть где угодно и при каком угодно кол-ве зрителей - в своем регионе или не в своем, вообще не важно. А потому и эту норму регламента РПЛ считаю вредной.
Тогда их было очень жаль на фоне "рецидивиста Оренбурга". И доделать реконструкцию быстро - это было невозможно, там тотально - сносы трибун и прочее. Новый стадион, короче.
Прошли годы. Стадиона нет. В 2021 году сначала было "у нас есть проект, финансирование и закончим к концу году", потом стало "у нас деньги были только на проектирование заложены, да и проектирование закончим к концу года"... потом СВО и следить за очередным распилом стало не интересно... Но вот июнь 2023 и оказывается стадиона нет, ’но мамой клянусь к концу года будет!"
P.S. Если что, то я считаю нормы по вместимости стадионов в РПЛ (именно по вместимости) полным бредом, который противоречит одной из целей РФС - развитие футбола в регионах.
Ну, и хотя, ничего хорошего в "матчах в Саранске" нет, но если клуб частный, то по-моему, он может играть где угодно и при каком угодно кол-ве зрителей - в своем регионе или не в своем, вообще не важно. А потому и эту норму регламента РПЛ считаю вредной.
У РПЛ есть регламент и «Алания» в его не улаживается и просит нарушить его.
Это разве хорошо?
Сразу вспоминаются водилы, которые гаишников хают и называют "козлами", но каждый раз на полусогнутых бегут и падают на колени прося решить проблему за деньги.
Так может на себя обратить внимания и делать всё по закону, а не просить главу государства, что бы он вмешался и заставил людей пойти против закона.
Они хоть понимают о чём просят?
Тем более ФИФА против того, что бы власти любой страны мира вмешивались в дела футбольные и оказывали давления.
Моё личное мнение: Алания должна решить все свои проблемы, соответствовать регламенту РПЛ, а уж потом со спокойной душой стучаться к ним в дверь.
У РПЛ есть регламент и «Алания» в его не улаживается и просит нарушить его.
Это разве хорошо?
Сразу вспоминаются водилы, которые гаишников хают и называют "козлами", но каждый раз на полусогнутых бегут и падают на колени прося решить проблему за деньги.
Так может на себя обратить внимания и делать всё по закону, а не просить главу государства, что бы он вмешался и заставил людей пойти против закона.
Они хоть понимают о чём просят?
Тем более ФИФА против того, что бы власти любой страны мира вмешивались в дела футбольные и оказывали давления.
Моё личное мнение: Алания должна решить все свои проблемы, соответствовать регламенту РПЛ, а уж потом со спокойной душой стучаться к ним в дверь.
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в Спортлото!"
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в Спортлото!"
Может всё таки силы Добра возьмут верх над чиновничьим произволом РФС у которых спортивный принцип не имеет никакого значения и смысла .
Жду , надеюсь и верю !
Как говорится, надежда умирает последней !)
Может всё таки силы Добра возьмут верх над чиновничьим произволом РФС у которых спортивный принцип не имеет никакого значения и смысла .
Жду , надеюсь и верю !
Как говорится, надежда умирает последней !)