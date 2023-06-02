Болельщики «Ромы» напали на Тэйлора в аэропорту после финала Лиги Европы

Болельщики «Ромы» оскорбляли главного арбитра финального матча Лиги Европы Энтони Тэйлора. Инцидент произошёл в аэропорту Будапешта.
Также сообщается, что судью толкали, а кто-то даже бросил в него стул. Рефери был со своей семьёй, их в сопровождении полиции доставили в безопасное место.
PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе) осудила произошедшее, выступив с заявлением:
Мы потрясены неоправданными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытался вернуться домой после работы арбитром на финале Лиги Европы УЕФА.
Итальянские СМИ также неодобрительно высказались о фанатах римлян. Отмечается, что некоторые из болельщиков «волков» скандировали в адрес Тэйлора: «Убей его».
Напомним, после игры недовольство работой рефери также выразил главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.