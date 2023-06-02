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Болельщики «Ромы» напали на Тэйлора в аэропорту после финала Лиги Европы

вчера, 08:49
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

Болельщики «Ромы» оскорбляли главного арбитра финального матча Лиги Европы Энтони Тэйлора. Инцидент произошёл в аэропорту Будапешта.

Также сообщается, что судью толкали, а кто-то даже бросил в него стул. Рефери был со своей семьёй, их в сопровождении полиции доставили в безопасное место.

PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе) осудила произошедшее, выступив с заявлением:

Мы потрясены неоправданными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытался вернуться домой после работы арбитром на финале Лиги Европы УЕФА.

Итальянские СМИ также неодобрительно высказались о фанатах римлян. Отмечается, что некоторые из болельщиков «волков» скандировали в адрес Тэйлора: «Убей его».

Напомним, после игры недовольство работой рефери также выразил главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 07:57, ред.
Болельщики Ромы вечно "косячные", то с болельщиками Челси произошла драка (жаль что не было Стетхэма), то с болельщиками Ливерпуля. И всегда драка происходила когда ответка была в Риме, а вот когда в Лондоне и в Ливерпуле ничего не происходило.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:47
полючил по лысый башьке и по делом. судьить надо нормално
Zak11
Zak11 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:59
А почему на своих? Железобетонный пенальти Севилье он не поставил. Так нельзя судить в принципе, про финалы я вообще молчу. То есть в гандбол футболистам играть значит можно в штрафной?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:25
Увы,заслужил
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:15
Мну потрясен неоправданным и отвратительным судейством Энтони.
galem72
galem72
вчера в 11:13
Видимо, судья заставил манчини автогол оформить, а также изменял кривизну газона во время серии пенальти для Ромы, когда тот же кривоногий защитник не смог пробить вратаря Севы. Может, на своих лучше свой гнев направить? Как говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Futurista
Futurista
вчера в 10:33
альсато
альсато ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:27
ну раньше был тест-Купера, сегодня можно применить..тест-Кокорина))))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:21
Пенальти надо было хорошо пробить
adekvat
adekvat ответ альсато (раскрыть)
вчера в 10:18
Дело Кокорина живет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:59
Если есть что предъявить - надо предъявлять, а так всё бестолковые действия.
альсато
альсато
вчера в 09:54
ну и ..ули швырять табурет после драки))))
drug01
drug01 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 09:42
Согласен полностью не в судьях дело!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:42
Это дело языка португальского провокатора
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:42, ред.
Кокорин болеет за Рому?
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:54
Стул скоро станет символом околофутбольных "разборок"...
Vadik
Vadik
вчера в 08:51
А что сейчас воздух сотрясать? Надо было свои моменты реализовывать! А судья всего лишь человек!
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