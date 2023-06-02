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Фанаты «Брешии» сорвали матч за место в Серии B после пропущенного гола

вчера, 13:51
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа1 : 1Логотип футбольный клуб КозенцаКозенцаМатч завершен

«Брешиа» сыграла вничью с «Козенцой» в ответном матче за право остаться в Серии B на следующий сезон (1:1).

Хозяева пропустили мяч за 90 секунд до окончания добавленного времени. Счёт 1:0 оставлял «бело-лазурным» шанс на сохранение места во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии, так как первую встречу команда проиграла минимально 0:1. После пропущенного гола ультрас «Брешии» выбежали на поле, некоторые фанаты бросали на поле файеры и дымовые шашки. Главный арбитр Давиде Масса приостановил матч, игроков быстро отправили в раздевалку, стражи порядка пытались урегулировать ситуацию. Через некоторое время встречу готовились возобновить, но появилась информация о том, что фанаты «ласточек» стали бросать файеры в болельщиков соперников возле стадиона. После этого было принято решение дать финальный свисток.

Более часа футболистам и сторонникам «Козенцы» приходилось оставаться на стадионе после игры, так как ультрас «Брешии» пытались сломать ворота и поджечь автомобили.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:30
Недовольство фанатов всё хуже и хуже, скоро будут головы разбивать прям на стадионе.
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:50
Ни чеготы не понимаешь в европейских ценностях.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:41
А ещё каких-то 12 лет назад залетела Брешиа, на сезон, в серию А. Бывает. Тем более серия С им знакома. Выберутся, как-нибудь.
ДСА
ДСА
вчера в 14:28
Если уж вылетать, так с музыкой и погромами. Что бы надолго запомнилось.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
Что за фанаты,срывают матч,хулиганы какие то.
Гость
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