Фанаты «Брешии» сорвали матч за место в Серии B после пропущенного гола

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вчера, 13:51

«Брешиа» сыграла вничью с «Козенцой» в ответном матче за право остаться в Серии B на следующий сезон (1:1).

Хозяева пропустили мяч за 90 секунд до окончания добавленного времени. Счёт 1:0 оставлял «бело-лазурным» шанс на сохранение места во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии, так как первую встречу команда проиграла минимально 0:1. После пропущенного гола ультрас «Брешии» выбежали на поле, некоторые фанаты бросали на поле файеры и дымовые шашки. Главный арбитр Давиде Масса приостановил матч, игроков быстро отправили в раздевалку, стражи порядка пытались урегулировать ситуацию. Через некоторое время встречу готовились возобновить, но появилась информация о том, что фанаты «ласточек» стали бросать файеры в болельщиков соперников возле стадиона. После этого было принято решение дать финальный свисток.

Более часа футболистам и сторонникам «Козенцы» приходилось оставаться на стадионе после игры, так как ультрас «Брешии» пытались сломать ворота и поджечь автомобили.