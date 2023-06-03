Болельщики ПСЖ освистали Месси перед его последним матчем за клуб

Матч 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» станет последним для нападающего Лионеля Месси в составе ПСЖ.
Перед началом встречи, когда диктор на стадионе объявлял фамилию Месси, который вышел в стартовом составе парижан, фанаты парижского клуба начали освистывать Лео.
Воистину верна людская мудрость: "Бог любит дураков, иначе их бы не было так много."
Воистину верна людская мудрость: "Бог любит дураков, иначе их бы не было так много."
Мне интересно будет посмотреть в следующем сезоне кому эти ультрас будут свистеть, когда будут болтаться на 3 или 4 месте)
Мне интересно будет посмотреть в следующем сезоне кому эти ультрас будут свистеть, когда будут болтаться на 3 или 4 месте)