Болельщики ПСЖ освистали Месси перед его последним матчем за клуб

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вчера, 22:34

Матч 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» станет последним для нападающего в составе ПСЖ .

Перед началом встречи, когда диктор на стадионе объявлял фамилию Месси, который вышел в стартовом составе парижан, фанаты парижского клуба начали освистывать Лео.