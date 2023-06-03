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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2022/2023

Болельщики ПСЖ освистали Месси перед его последним матчем за клуб

вчера, 22:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 3Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонМатч завершен

Матч 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» станет последним для нападающего Лионеля Месси в составе ПСЖ.

Перед началом встречи, когда диктор на стадионе объявлял фамилию Месси, который вышел в стартовом составе парижан, фанаты парижского клуба начали освистывать Лео.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 09:53
Ну уж теперь-то, когда Месси уйдет, ПСЖ точно выиграет ЛЧ раз 5 подряд ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:23
Месси ,веря в приметы: "Не свистите пожалуйста, денег не будет"...
FERIS
FERIS
сегодня в 01:20
Правильно сделали,что освистали аргентинского карлика.
амурец
амурец
сегодня в 00:33
Ну как выяснилось освистали не зря
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:18
Сколько людей, столько и мнений. Болельщики и фанаты везде одинаковы, хоть в России, хоть в Коста-Рике. Кому-то мил Месси, кому-то Роналду, кому-то Соболев, это вполне естественное явление, и осуждать болельщиков, освиставших Лионеля, не собираюсь. Кому-то нравится селёдка под шубой, кому - то винегрет...У каждого свои вкусы и предпочтения.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:31
Не оправдал надежд горожан, вот и свистнули...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:17, ред.
Освистали Месси...

Воистину верна людская мудрость: "Бог любит дураков, иначе их бы не было так много."
протон
протон
вчера в 23:07
Освистывать в последнем матче любого игрока - это какая-то запредельная дикость. Впрочем во Франции постоянно матчи срывают, а Лига 1 вылетела из топ-5 УЕФА
Мне интересно будет посмотреть в следующем сезоне кому эти ультрас будут свистеть, когда будут болтаться на 3 или 4 месте)
протон
протон
вчера в 23:06
Пусть свистят, свистуны, щас Мбаппе ещё свалит от них и тогда будут радоваться попаданию в пятёрку чемпионата Франции, это будет предел их мечтаний.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:03
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 23:00
    Не в полную силу играл, поэтому такое и отношение к нему. Болельщики знают на что он в реальности способен
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 22:53
    Хе..
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:47
    Уже всё равно. Месси уходит, неадекватные фанаты остаются. Найдут нового "виновника" и будут его освистывать. Возможно, Неймара или Вератти. Это смысл их жизни.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:38
    Вот и вся любовь
    Гость
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