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Месси сообщил, что перейдёт в «Интер Майами»

вчера, 22:15

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в клуб «Интер Майами» из МЛС. Футболист подтвердил данную информацию.

Я решил перейти в «Интер Майами». Пока что не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но мы решили продолжить путь там.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 09:29
я думаю в США тоже мало кто следит за РПЛ))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:04
Это уже почетная пенсия. Во вторых в России МЛС никому не интересна.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 08:07
"он принял решение играть в МЛС.."

Жаль. Лучше бы в МС. )
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 07:30
Забыл про это. Менять обратно?
протон
протон
сегодня в 07:25
Было изначально ясно, что Барселона его не потянет финансово. Но я думал он выберет Аравию, хотя, видимо, в США просто более комфортно, чем в пустыне.
У Интера Майами практически аргентинская фан база.
В Майами много выходцев из ЮА.
Выбор понятен.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:12
Там и отдых и игра, а также деньги.....удачи ему, для MLS это очень удачный трансфер!!!!!!!!!!!!
Dauletbek
Dauletbek ответ swed27 (раскрыть)
сегодня в 05:57
Барса конкретно ничего и не предложила, судя по всему.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:25
Прощай 1.5 миллиарда. Зато к родине поближе.
112910415
112910415
сегодня в 05:03
Всё будет хорошо
swed27
swed27
сегодня в 04:59
Видно Барса мало предложила
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:24
Свершилось, перешёл, но в дно команду.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:18
Играл в Лиге фермеров. Теперь решил ещё ниже пойти. Статистику набивать, а деньги он и там немалые получит.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:50
Илья!
Есть один момент, по сути спора, ты не должен менять аватарку!
Насколько я понимаю и мне менять тоже не надо:

"Есть предложение! Если Месси пойдет к арабам, Вы себе на Аву ставите спартаковский ромб на три месяца, если Лео остается в Европе (неважно где) я ставлю его портрет на свою Аву, на те же три месяца!"
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:15, ред.
Ну давайте честно,в Барселону Месси не пошёл потому что там не дадут столько денег как даст Бэкхем
В Аравию не поехал потому что там Карим и Роналду
Интер Майами самое то для обладателя множества золотых мячей,Месси заслужил выбирать!
Теперь чемпионат МЛС будут смотреть на несколько миллионов зрителей больше!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:10
А в чем разница?
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 00:09
В СА не поехал же
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:08
Ну как так? Рассказывал же что на баьки не поведется
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
Он там может получить ещё и больше денег, чем в Аравии, у него будет личный контракт с Apple+ с процентом прибыли от новых подписчиков MLS)) Контракт с "Интер Майами" вообще абсолютно второстепенен тут.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:53
В Аравию испугался к Рону ехать знает что он его уделает. Сбежал подальше в Америку где о нем все забудут. А в Аравии крутая лига соберается. Бензема, Канте подъехали плюс шейхи еще звезд прикупят. Все будут смотреть за саудовской лигой.
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:46
Месси не стал бы комментировать, если не было бы правдой. Конечно, сейчас вряд ли они подпишут контракт. Официально, Месси игрок ПСЖ. У него контракт до 30 июня. Но решение он принял.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:41
Как бы окончательно ещё переход не состоялся.
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:38
Уже поменял. Спор есть спор.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 23:10
по радио сказали, что будет лучшим игроком матча
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:05
Ещё не факт, но портрЭт подбираю))
Elliada
Elliada
вчера в 23:03
Очень жаль. До последнего думал, что Месси останется в Европе. Конечно, не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы радовать болельщиков. Доказывать кому-то не имеет смысла. Месси - чемпион мира. Самый титулованный футболист в истории. 7-кратный обладатель ЗМ, 7-кратный игрок года по версии ФИФА. 6-кратный обладатель ЗБ. Свыше 800 голов и 350 голевых передач. Уникальная карьера.

Уходит победителем. Пенсия должна приносить радость. В СА он мог получить только деньги. В Америке он получит не только деньги, но и хорошую жизнь для семьи, отдых и возможность играть в футбол без давления и чрезмерно завышенных ожиданий. Удачи, Лео!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:00
Уже прочитал интервью Месси полностью... Оно большое... Много интересного.. Много чего объяснил... Нормальное и достойное завершение европейской карьеры.. Хиляль предлагал ему большие деньги, другие европейские клубы звали... Барса была для него на первом месте... Но он принял решение играть в МЛС..
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:59
И всё таки не захотел Лео на одном полуострове с Роном ... играть.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:58, ред.
па радиу уже сказали, где тепло там и арг, такие нынче легенды
Futurista
Futurista
вчера в 22:53, ред.
"Пока что не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает..."...
Не хватает 1.5 млрд €...и согласия Папы Мессинского...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:45
В общем об этой схеме уже писали, но конечная цель так или иначе будут - саудиты...
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