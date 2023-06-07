Месси сообщил, что перейдёт в «Интер Майами»

Нападающий сборной Аргентины перейдет в клуб «Интер Майами» из МЛС . Футболист подтвердил данную информацию.

Я решил перейти в «Интер Майами». Пока что не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но мы решили продолжить путь там.