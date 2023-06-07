Месси сообщил, что перейдёт в «Интер Майами»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в клуб «Интер Майами» из МЛС. Футболист подтвердил данную информацию.
Я решил перейти в «Интер Майами». Пока что не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но мы решили продолжить путь там.
Жаль. Лучше бы в МС. )
Жаль. Лучше бы в МС. )
У Интера Майами практически аргентинская фан база.
В Майами много выходцев из ЮА.
Выбор понятен.
У Интера Майами практически аргентинская фан база.
В Майами много выходцев из ЮА.
Выбор понятен.
Есть один момент, по сути спора, ты не должен менять аватарку!
Насколько я понимаю и мне менять тоже не надо:
"Есть предложение! Если Месси пойдет к арабам, Вы себе на Аву ставите спартаковский ромб на три месяца, если Лео остается в Европе (неважно где) я ставлю его портрет на свою Аву, на те же три месяца!"
Есть один момент, по сути спора, ты не должен менять аватарку!
Насколько я понимаю и мне менять тоже не надо:
"Есть предложение! Если Месси пойдет к арабам, Вы себе на Аву ставите спартаковский ромб на три месяца, если Лео остается в Европе (неважно где) я ставлю его портрет на свою Аву, на те же три месяца!"
В Аравию не поехал потому что там Карим и Роналду
Интер Майами самое то для обладателя множества золотых мячей,Месси заслужил выбирать!
Теперь чемпионат МЛС будут смотреть на несколько миллионов зрителей больше!
В Аравию не поехал потому что там Карим и Роналду
Интер Майами самое то для обладателя множества золотых мячей,Месси заслужил выбирать!
Теперь чемпионат МЛС будут смотреть на несколько миллионов зрителей больше!
Уходит победителем. Пенсия должна приносить радость. В СА он мог получить только деньги. В Америке он получит не только деньги, но и хорошую жизнь для семьи, отдых и возможность играть в футбол без давления и чрезмерно завышенных ожиданий. Удачи, Лео!!!
Уходит победителем. Пенсия должна приносить радость. В СА он мог получить только деньги. В Америке он получит не только деньги, но и хорошую жизнь для семьи, отдых и возможность играть в футбол без давления и чрезмерно завышенных ожиданий. Удачи, Лео!!!
Не хватает 1.5 млрд €...и согласия Папы Мессинского...
Не хватает 1.5 млрд €...и согласия Папы Мессинского...