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«Боруссия» объявила о переходе Беллингема в «Реал»

вчера, 17:46

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд в Джуд Беллингем продолжит карьеру в «Реале». «Шмели» анонсировали переход на своем официальном сайте.

Немецкий клуб получит за этот трансфер 103 миллиона евро. Помимо этого, «шмели» могут получить до 30,9 млн в виде бонусов. Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано на 6 лет.

Ранее стало известно, кто заменит Беллингема в «Боруссии».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:51
Себайос никогда не войдёт в основу "Реала", он типичный игрок замены. А дальше будем смотреть, пока что Биллингем - это просто замена Модричу, и ничего не меняется по позициям, хотя по ним как раз многое непонятно - где дальше будет играть Камавинга, наберёт ли форму Тчуамени (и сможет подменять Крооса, да и заменить, потому что тот тоже сдал уже прилично) и т.п.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:16, ред.
Отличный трансфер ? Не знаю, не знаю... В РМ 3 "диаспоры": испанская, бразильская и французская. Беллингем англичанин. Кто там у него в проводниках-путеводителях будет... в его 20 лет ?
Адаптация в звёздной раздевалке, учёба испанского..., да при этом ещё и крутую игру а-ля Модрич надо показывать ..., причём с самого начала. Многозадачность колоссальная. Сюсюкаться с пополнением ? Не, это не про Реал Мадрид. Тут либо сразу со щитом (как Роналду), либо на щите (как Йович и мильон других).

Кроме того..., если Карло останется рулить, то надо обладать недюжим талантом, чтоб заставить "батю" менять устаканившийся костяк полузащиты с Вальверде, Себальосом, Тчуамени, Камавингой и Кроосом под новую боевую единицу. Сложно ? Не то слово. Ведь конкуренция в пз у Реала запредельная.

P.S. Удачи пацану, конечно, пожелаю (Бог, как говорят, в помощь), но её вероятность ... Новички в таких клубах приживаются 1/10.
Будем наблюдать.
Romeo 777
Romeo 777 ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 05:29
    FenixSL
    FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:29
    в защиту главное не забыть пару человек
    ибо это крах
    Алаба уже не катит на победителя ЛЧ
    как и Карва, Начо
    ну все
    хватит
    FenixSL
    FenixSL ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    одна Боруссия сколько звезд завезла в топы
    очнись
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:11
    Прекрасно!
    Теперь посмотреть бы его в деле с новой командой.
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 22:56, ред.
    В других источниках пишут что, Реал 115 млн. фунтов заплатил и тем самым сделав его самым дорогим футболистом из Англии.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 21:21
    Хорошее подписание!
    Теперь надо купить нападающего,обязательно
    Можно Кейна
    Думаю Мбаппе в этом году не купят,слишком дорого
    Хотя этим летом Реал будет переплачивать!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:09
    Посмотрим,как сможет заиграть в Реале.
    lexatver
    lexatver
    вчера в 19:49
    Помню сколько восторженных визгов было когда Азар переходил в Реал) Результат мы все видим) Ещё неизвестно как будет выглядеть Беллингем в такой команде как Реал...
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 19:39, ред.
    Теперь осталось заиграть на таком же уровне, и постараться не пропасть, как большинство сильных игроков ушедших из бундес лиги в другие чемпионаты.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 19:10
    Поздравляю болельщиков сливочных с этим трансфером! Если Джут будет и дальше расти и развивать свой талант, то это просто топчик! Надеюсь не окажется вторым Азаром, а прослужит Реалу с пользой! Вальверде,Камавинга,Чуамени,Беллингем....шикарная полузащита! Теперь осталось освежить фланги обороны и прикупить толкового центрфорварда!
    Поглядим за дальнейшими действиями Реала на трансферном рынке!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:06, ред.
    Джуд Беллингем перешёл в «Реал» .

    Вот и ладненько ! Лучшая официальная информация для болельщиков Реала.

    Теперь у Реала самая лучшая молодая и самая креативная атакующая группа игроков. Теперь бы ещё и вольного художника в лице Мбаппе, и тогда точно что лучшая атака мирового футбола будет у Реала. Даже не представляю как будет играть эта команда с таким количеством креативщиков и что может противопоставить им команда соперников.

    Уже хочется скорее увидеть матчи Реала. Удачи тебе, Реал !
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 19:04
    Хорошо немчура заработала, да и Реал думаю что не прогадал
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    вчера в 18:24
    Пишут что ПСЖ выставил Хакими на трансфер,было бы отлично если его вернут.
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    вчера в 18:05
    У Переса какой-то фетиш на полузащитников))купи уже норм пз-лз и хорошего напа
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 18:03
    Отличный трансфер, вот и замена Модричу, теперь нужно Кейна подписывать!
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