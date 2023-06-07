«Боруссия» объявила о переходе Беллингема в «Реал»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд в Джуд Беллингем продолжит карьеру в «Реале». «Шмели» анонсировали переход на своем официальном сайте.
Немецкий клуб получит за этот трансфер 103 миллиона евро. Помимо этого, «шмели» могут получить до 30,9 млн в виде бонусов. Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано на 6 лет.
Ранее стало известно, кто заменит Беллингема в «Боруссии».
Вот и ладненько ! Лучшая официальная информация для болельщиков Реала.
Теперь у Реала самая лучшая молодая и самая креативная атакующая группа игроков. Теперь бы ещё и вольного художника в лице Мбаппе, и тогда точно что лучшая атака мирового футбола будет у Реала. Даже не представляю как будет играть эта команда с таким количеством креативщиков и что может противопоставить им команда соперников.
Уже хочется скорее увидеть матчи Реала. Удачи тебе, Реал !
Вот и ладненько ! Лучшая официальная информация для болельщиков Реала.
Теперь у Реала самая лучшая молодая и самая креативная атакующая группа игроков. Теперь бы ещё и вольного художника в лице Мбаппе, и тогда точно что лучшая атака мирового футбола будет у Реала. Даже не представляю как будет играть эта команда с таким количеством креативщиков и что может противопоставить им команда соперников.
Уже хочется скорее увидеть матчи Реала. Удачи тебе, Реал !