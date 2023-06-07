«Боруссия» объявила о переходе Беллингема в «Реал»

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вчера, 17:46

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд в продолжит карьеру в «Реале». «Шмели» анонсировали переход на своем официальном сайте.

Немецкий клуб получит за этот трансфер 103 миллиона евро. Помимо этого, «шмели» могут получить до 30,9 млн в виде бонусов. Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано на 6 лет.

Ранее стало известно, кто заменит Беллингема в «Боруссии».