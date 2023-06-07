Шейхи не разрушат футбольный мир. Зато подарят миллиарды евро Бензема, Канте и Зидану

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вчера, 12:49

Подпишут 20 звезд футбола.

Пеле и Кройф были на месте Роналду и Бензема

Шейхи работают по обкатанной схеме. Не раз в футболе были попытки купить класс новой лиги. Колумбийцы несколько раз пробовали. Была неудачная попытка в РПЛ , где не только схема «Анжи» не сработала. Но надо помнить, что до дела Босмана футболисты были рабами клубов. Пеле стал богатым, а Гарринча умер в нищете. Понятно, что в его случае сыграл роль алкоголизм, но нищими пенсионерами умерли многие легенды футбола.

Здорово, что сейчас игроки высокого класса получают достойные зарплаты. Отдельным футболистам даже переплачивают. Цинично орать, что шейхи «уничтожают футбол», если «Космос» забрал Пеле в Нью-Йорк в 1975-м году. Король потерял миллионы, ведь был слабым бизнесменом, американцы спасли его от банкротства. Чемпионы мира Херст, Бэнкс, Мур и Карлос Альберто, а еще обладатель «Золотого мяча» Бест получали «пенсии» за океаном.

Беккенбауэр и Герд Мюллер, Кройфф, который любил маму, валерьянку, футбол и деньги, Йохан II – Нескенс, перуанец Кубильяс и даже Дик Адвокат играли в США или Канаде на рубеже 70-х и 80-х годов. У североамериканских клубов уже тогда были деньги для приглашения ветеранов. Умеют строить спортивные империи. Кстати, телевизионный магнат Руперт Мердок, который озолотил в 90-х АПЛ , заработал свои миллиарды именно в США .

Первая попытка насадить футбол в США не увенчалась успехом. Нью-Йорк не полюбил большую игру благодаря Пеле. Но американцы упрямые, пошли с мячом в школы. Дети в США и Канаде часто занимаются спортом, начали играть в соккер. Практика приглашения ветеранов не ушла. Неста, Коул, Рауль, Пирло, Лэмпард, Джеррард, Бекхэм, Анри, Кака и мастер слова Ибрагимович зарабатывали за океаном. Бэйл, Кьеллини и компания сейчас там.

Если американцам с канадцами можно, то почему нельзя шейхам из Саудовской Аравии? Но есть нюанс. В США и Канаде существуют внутренние правила лиг. Нельзя вывалить Месси 500 миллионов евро в год. А вот у шейхов нет тормозной педали. Поэтому не факт, что планы принца потратить на футбол грузовики денег увенчаются успехом для саудовских мальчишек. Вот только вряд ли шейхам хочется построить доходное предприятие.

Канте и Зидану стоит соглашаться на денежные призы

Нголо в шоке, что предложили 100 миллионов евро в год. Напомним, он в детстве подметал улицы. И Зидану стоит соглашаться на 50 млн евро в год, ведь затянул с поисками клуба. Выгоднее поработать в Саудовской Аравии, а потом вернуться и выбрать фаворита Лиги чемпионов. Но Зидана убедить будет сложнее, чем игроков, поскольку француз с характером. Деньги для него не являются решающим фактором.

Робиньо рассказывал, что после прощального матча Зидана в «Реале» в раздевалку зашел Перес. Тогда рекордной зарплатой в Мадриде были 6.5 млн евро, а сейчас примерно столько платят Малкому в «Зените». Робиньо пошутил, что Зидан продолжит карьеру, если заплатят 13 миллионов за два года. Все смотрели на француза, а Перес заявил, что готов идти за бумагами. Зинедин отказался, ведь уже решил выйти на пенсию.

В «Реале» как тренер получал на пике 16 млн евро, но даже для него 100 млн евро за два года это огромные деньги. Столько раньше могли дать в Китае. И это еще одна неудачная попытка научиться играть в футбол, приглашая ветеранов. Зидан гордый, может отказаться. А вот Ди Марии, Канте и Месси стоит соглашаться, как уже поступили Роналду и Бензема. Но даже если Лионель откажется, приедут другие.

Принц готов потратить пару миллиардов евро на футбол

В Саудовской Аравии 36 миллионов жителей, но нефтяные деньги потратили с умом. Понятно, что есть иммигранты, которым платят 800 долларов в месяц. Но средний доход в районе 3 000 долларов. А поскольку деньги из земли, то принц может развлекаться. Например, принять у себя чемпионат мира в 2030-м, добавив к хозяевам Египет и Грецию, оплатив реконструкцию их футбольной инфраструктуры.

Аравийцы пытались купить «Формулу-1», а после неудачи назвали слухи «спекуляциями». Наследный принц Мухаммед приказал разработать проекты развития футбола до 2030-го года. Хотят значительно повысить стоимость местных клубов. Разумеется, за счет трансферов. Лига Саудовской Аравии хочет войти в топ-10 в мире. Причем совершают ошибку РПЛ . Принц фактически запустил проект приватизации клубов.

Планируют подписать 20 звезд футбола. Пригласили англичанина генеральным директором лиги – бывшего менеджера «Манчестер Сити» Гарри Кука, который также много лет возглавлял «Nike». Ему поручено найти по 3 игрока для каждого из «большой четверки» клубов Саудовской Аравии, а еще восемь для остальных команд. И это бред. В любой авторитарной стране выдумывают «плановую экономику».

И не работает. В Саудовской Аравии и Китае, если вложить огромные деньги в футбольных ветеранов, не создадут футбольный аналог Германии или Англии. Даже тактика США сработала, поскольку они пошли растить своих ребят, отправляя лучших молодых игроков в Европу. В Англии, Испании и Италии не только деньги, но и глубокие футбольные традиции. Конечно, средства упрощают коллекционирование побед.

Но система футбола во Франции сохранится, даже если завтра катарцы убегут из ПСЖ . В Саудовской Аравии рискуют вложить в футбол миллиарды – государство заключило спонсорские контракты с главными клубами на 20 лет, а потом наследный принц Мохаммед проснется не с той ноги, и вся система развалится. Бензема и Роналду хорошо заработают, но ничего нового для футбольного мира не происходит.

Китайцы пробовали выехать на ветеранах, не получилось. А вот Мбаппе, Холанд и Беллингем ни за какие деньги не уедут в Саудовскую Аравию. Будущее футбола в безопасности. Можно лишь порадоваться за Канте. Его родственники станут богаче, а Нголо при желании вылечит пару тысяч детишек в Мали, родном для его предков. Всегда грустно, когда заканчивают карьеру легенды, но могли просто уйти на пенсию.

Вместо этого заработают сотни миллионов евро на прощание. Лига Саудовской Аравии не станет намного сильнее. А когда уйдут Роналду, Бензема и компания, то скатятся вниз. Но это проблемы шейхов. Причем заметьте, как они уже переплачивают. Роналду согласился бы играть в Саудовской Аравии за 100 млн евро в год, а Канте поехал бы за 50 млн. В сухом остатке агенты игроков заработают из-за наивности шейхов.